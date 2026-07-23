inbestMe, Slate Wealth y Bit2Me Stocks se alían para lanzar Bit2Me Invest, el nuevo servicio de inversiones

Inversión digital - inbestMe

(Información remitida por la empresa firmante)

Bit2Me Stocks, S.L. se inscribe en la CNMV como agente vinculado de la agencia de valores inbestMe. inbestMe aporta la cobertura regulatoria y los servicios de ejecución y custodia, mientras que Slate Wealth Technology proporciona la infraestructura tecnológica que hace posible la plataforma

Madrid, 23 de julio de 2026.- Bit2Me Invest es un nuevo servicio de Bit2Me que permite a sus clientes invertir en fondos de inversión, acciones y ETFs desde una única plataforma regulada, integrando en una misma experiencia visual el acceso a los mercados de capitales tradicionales (ofrecidos por inbestMe) y el ecosistema de criptoactivos (ofrecido por Bit2Me).



La solución combina self-brokerage sobre la infraestructura trading-as-a-service de Slate Wealth Technology, disponible en web y móvil.



Arranca en España con más de 500 fondos, 1.000 acciones y 1.000 ETFs, con clases limpias institucionales de gestoras como BlackRock, Vanguard, Goldman Sachs, Fidelity, Amundi o Pictet.



Una alianza entre licencia regulatoria e infraestructura tecnológica

inbestMe, la agencia de valores regulada por la CNMV, y Slate Wealth Technology, proveedor europeo de infraestructura de inversión, impulsan Bit2Me Invest, la nueva plataforma de self-brokerage con la que Bit2Me amplía sus servicios más allá del ecosistema cripto.



La solución se articula a través de Bit2Me Stocks, S.L., inscrita en la CNMV como agente vinculado a la agencia de valores inbestMe. Bajo este esquema, inbestMe presta la cobertura como empresa de servicios de inversión (ESI), ofreciendo el marco regulatorio, la ejecución y la custodia, mientras que Slate Wealth Technology aporta la infraestructura tecnológica de inversión sobre la que opera la plataforma.



Una capa tecnológica única, del front-end al post-trade

Bit2Me Invest se apoya en la infraestructura de Slate Wealth Technology, que integra sobre un mismo núcleo tecnológico la experiencia digital, la operativa, la conexión con los servicios de ejecución y custodia y los procesos posteriores a la contratación.



Esta arquitectura permite a entidades financieras y fintechs lanzar propuestas de inversión sin tener que construir internamente toda la infraestructura tecnológica y operativa, y sin quedar condicionadas por un único bróker o custodio.



Sobre esa base, inbestMe suma su experiencia como gestor automatizado regulado por la CNMV desde 2017 y su infraestructura de ejecución y custodia, garantizando que toda la operativa se desarrolle dentro del marco normativo español y europeo (MiFID II).



La visión de inbestMe, Slate Wealth Technology y Bit2Me

Para Jordi Mercader, fundador y CEO de inbestMe, el proyecto demuestra el potencial del modelo de agente vinculado: "Poner nuestra licencia y nuestra infraestructura de ejecución al servicio de una plataforma como Bit2Me Invest permite a terceros ofrecer productos de inversión regulados con rapidez y con todas las garantías, acercando los mercados de capitales tradicionales a un público mucho más amplio sin renunciar al rigor regulatorio".



Ramiro Martínez-Pardo, CEO de Slate Wealth Technology, destaca la capacidad de la infraestructura para facilitar el lanzamiento y la evolución de nuevas propuestas de inversión: "Bit2Me Invest demuestra cómo una entidad puede ampliar su oferta de inversión sin construir una nueva plataforma desde cero ni quedar condicionada por un único proveedor. Slate aporta un núcleo tecnológico que integra toda la experiencia de inversión y permite lanzar inicialmente inversión directa para, más adelante, incorporar nuevos productos y modelos de gestión sobre la misma infraestructura".



Ayoub Ichchou, PM de Bit2me Invest: "Nuestros usuarios confían en Bit2Me para operar en el sector cripto; ahora también podrán invertir en acciones, ETFs y fondos desde la misma experiencia. Es el siguiente paso lógico para convertirnos en una de las apps de inversión más completas de Europa; y hacerlo junto a inbestMe y Slate Wealth Technology nos permite lanzar Bit2Me Invest con todas las garantías regulatorias y tecnológicas desde el primer día".



La combinación de una licencia regulada y una infraestructura tecnológica flexible es lo que convierte una buena idea de producto en una plataforma que se puede lanzar y escalar con garantías.



Un modelo replicable para otras entidades

Tras el lanzamiento de Bit2Me Invest, inbestMe y Slate Wealth Technology buscarán activamente nuevas alianzas con otras fintechs y plataformas de inversión interesadas en incorporar soluciones de inversión reguladas a su oferta. El objetivo compartido es poner a disposición de más compañías el mismo modelo que combina la cobertura regulatoria y de ejecución de inbestMe con la infraestructura tecnológica de Slate Wealth Technology, acelerando el acceso de sus clientes a los mercados de capitales.



Sobre inbestMe

inbestMe Europe AV, S.A. es una agencia de valores regulada por la CNMV que ofrece más de 150 carteras de inversión personalizadas mediante fondos indexados, ETFs y planes de pensiones. Su misión es ayudar a los inversores a obtener mejores resultados a largo plazo a través de una gestión automatizada, sistemática, bajos costes y una amplia diversificación global.



La entidad destaca además por su alto grado de personalización, con una amplia gama de carteras y perfiles que cubren todas las necesidades financieras, desde el ahorro a corto plazo hasta la planificación de la jubilación. inbestMe permite la gestión simultánea de múltiples carteras y ofrece herramientas avanzadas de planificación financiera, como su sofisticado simulador de objetivos, que facilita la planificación integral de la vida financiera de sus clientes.



Sobre Slate Wealth Technology

Slate Wealth Technology es una compañía europea de infraestructura de inversión que permite a bancos, fintechs, gestoras y otras instituciones financieras lanzar y ampliar sus servicios de inversión sobre un único núcleo tecnológico.



Su plataforma integra la experiencia digital, la operativa y los procesos posteriores a la contratación, y puede conectarse con distintos brókeres y custodios. Esta arquitectura permite desplegar propuestas de inversión directa, asesoramiento y gestión patrimonial sin necesidad de construir internamente toda la infraestructura.



Slate Wealth Technology ha sido seleccionada por UniCredit para impulsar su plataforma de inversión de nueva generación.



Aviso: Los servicios de inversión relativos a acciones, ETFs y fondos de inversión son prestados de forma exclusiva por inbestMe Europe A.V., S.A., a través de Bit2Me Stocks, S.L. (actuando como agente vinculado). Toda inversión en los mercados financieros conlleva riesgos, incluida la posible pérdida del capital invertido. Los criptoactivos operan bajo un marco regulatorio distinto y no cuentan con las mismas garantías que los instrumentos financieros tradicionales.



Contacto

Nombre contacto: Natalia Molotovska

Descripción contacto: inbestMe

Teléfono de contacto: +34 931 575 633