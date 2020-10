INC cita los alimentos saludables que aumentan la energía entre las tendencias de más rápido crecimiento

Un estudio de consumo del INC cita los alimentos saludables que aumentan la energía y cuidan la salud digestiva entre las tendencias de más rápido crecimiento, con previsiones de crecimiento para los que fortalecen el sistema inmune.

Las tendencias muestran que dentro de los próximos cinco años, el aumento de la energía y la salud digestiva serán lo más importante para los consumidores y el refuerzo inmune también será un foco de atención debido a la COVID-19.

REUS, España, 30 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Consumir alimentos que impulsan la energía y apoyan la salud digestiva son unas de las grandes tendencias de más rápido crecimiento. Un reciente estudio de tendencias de consumo reveló que estos dos mercados se prevén como los de mayor crecimiento en la categoría de salud y bienestar. Para 2024, el tamaño del mercado para productos que potencian la energía crecerá un 50% y los productos que apoyan la salud digestiva crecerán un 32%. El estudio también mostró que la gestión del peso es la mayor fuente de preocupación para los consumidores, sin embargo, no crecerá tan rápido como se preveía.

Además, una tendencia interesante a tener en el radar es el apoyo a la función inmune. A raíz de la pandemia de COVID-19, se espera que el interés de los consumidores por seguir una dieta sana se acentúe. La investigación mostró que las compañías ya se están expandiendo en este mercado y esta tendencia solo crecerá en una normalidad post-COVID-19. En Norteamérica, más de un tercio de los suplementos de vitaminas y minerales utilizan el apoyo inmune como reclamo publicitario y en Asia-Pacífico, casi la mitad de los lanzados en el último año promocionan el fortalecimineto del sistema inmune.

El estudio de tendencias fue llevado a cabo por el International Nut and Dried Fruit Council dentro del plan de difusión 2020-2021, cuyo objetivo es promocionar el consumo global de frutos secos y frutas deshidratadas y difundir sus beneficios para la salud.

Acerca del INC

El INC es la organización internacional coordinadora de la industria de los frutos secos y las frutas deshidratadas. Sus miembros son más de 800 empresas del sector de los frutos secos y las frutas deshidratadas de más de 75 países. Se estima que la membresía del INC representa más del 85% del valor comercial del mercado en nueces y frutos secos en el mundo. La misión del INC es estimular y facilitar el crecimiento sostenible en la industria mundial de los frutos secos y las frutas deshidratadas. Es la principal organización internacional de salud, nutrición, estadísticas, seguridad alimentaria y normas y regulaciones internacionales sobre los frutos secos y las frutas deshidratadas.

