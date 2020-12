La INC Online Conference reúne a más de 1.350 participantes de la industria de frutos secos y frutas deshidratadas

- La INC Online Conference reúne a más de 1.350 participantes de 85 países de la industria de frutos secos y frutas deshidratadas

La sostenibilidad, la calidad, la salud y las estrategias para aumentar la demanda mundial fueron temas de la conferencia.

Lo más destacado de la INC Online Conference: https://youtu.be/Jkydr_SBWX8 [https://youtu.be/Jkydr_SBWX8]

REUS, España, 1 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- El International Nut and Dried Fruit Council (INC) ha celebrado una conferencia online para unir a la industria durante esta complicada pandemia mundial. En la conferencia se llevaron a cabo debates sobre estimaciones de cultivos, temas de nutrición, científicos y de marketing, además de contar con la participación de tres ponentes destacados de nivel internacional.

Javier Solana, ex secretario general de la OTAN, destacó la importancia de las organizaciones multilaterales, Alan Oster, economista jefe del grupo para el National Australian Bank, debatió sobre la economía durante y después de la COVID-19, y Haim Israel, estratega global y director general de investigación de Bank of America, hizo hincapié en el mundo que se transforma rápidamente y lo que está por venir.

Los Grupos de Trabajo Regionales para América; Europa, Oriente Medio y África; Asia y Oceanía debatieron entorno a la oferta y la demanda actual de frutos secos y frutas deshidratadas, y los cambios en los patrones de consumo dentro del contexto de la COVID-19.

Con el respaldo del aumento de las plantaciones, la producción de frutos secos sigue con su tendencia positiva, y los cultivos en el periodo 2020/2021 no son una excepción: la producción mundial se estima en 5,3 millones de toneladas métricas (almendras, nueces de Brasil, anacardos, avellanas, macadamias, nueces, pacanas y nueces en base al grano; pistachos en base a la cáscara), un 15% más que en el periodo 2019/20. Es por ello que es necesario seguir innovando y abriendo nuevos mercados. Se prevé que la producción mundial de cacahuetes, prevista en 47,3 millones de toneladas (en base a la cáscara) también aumentará un 13%. Aunque la producción total de frutas deshidratadas se estima ligeramente por debajo de la temporada pasada, en 3 millones de toneladas, junto con el traspaso en el periodo 2019/20, el suministro debe ser adecuado.

En general, la demanda de frutos secos y frutas deshidratadas en relación a la pandemia ha favorecido las ventas online, el abastecimiento de despensas y las ventas de los grandes minoristas, reforzando al mismo tiempo la demanda creciente de alimentos de inmunidad y de alimentos basados en plantas.

Acerca de INC

El INC es la organización internacional coordinadora de la industria de los frutos secos y las frutas deshidratadas. Sus miembros son más de 800 empresas del sector de los frutos secos y las frutas deshidratadas de más de 80 países. Se estima que la membresía del INC representa más del 85% del valor comercial del mercado frutos secos y frutas deshidratadas en el mundo. La misión del INC es estimular y facilitar el crecimiento sostenible en la industria mundial de los frutos secos y las frutas deshidratadas. Es la principal organización internacional de salud, nutrición, estadísticas, seguridad alimentaria y normas y regulaciones internacionales sobre los frutos secos y las frutas deshidratadas.

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1342850/INC_Online_conferen... [https://mma.prnewswire.com/media/1342850/INC_Online_conferen...]Video - https://youtu.be/Jkydr_SBWX8 [https://youtu.be/Jkydr_SBWX8] Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1342853/INC_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1342853/INC_Logo.jpg]

Contacto de prensa: e-mail press@nutfruit.org[mailto:press@nutfruit.org] y teléfono +34 977 331 416.

https://mma.prnewswire.com/media/1342850/INC_Online_conferen... [https://mma.prnewswire.com/media/1342850/INC_Online_conferen... ]

https://mma.prnewswire.com/media/1342853/INC_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1342853/INC_Logo.jpg]