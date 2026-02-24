Los incendios forestales amenazan la competitividad turística, según Open-Ideas y Discomon - Open-Ideas

Madrid, 24 de febrero 2026.- Los incendios forestales se han convertido en un riesgo cada vez más recurrente para los territorios con espacios naturales, especialmente en un contexto de temperaturas más elevadas, sequías prolongadas y episodios meteorológicos extremos. Para los destinos turísticos, su impacto va más allá del daño ambiental inmediato: condiciona la planificación, la operativa del sector, la experiencia del visitante y la percepción del destino en los mercados.

En este contexto, Open-Ideas y Discomon publican el informe “Impacto de los Incendios Forestales en el Turismo: el caso de la Comunidad de Madrid”, un documento de enfoque aplicado que conecta la evolución del riesgo con sus consecuencias sobre el turismo y propone un marco de actuación orientado a la anticipación y la resiliencia.

El informe describe cómo un incendio puede desencadenar efectos en cadena sobre la actividad turística: cierres y restricciones en espacios naturales, cancelaciones y cambios de comportamiento del viajero, suspensión de actividades, pérdida temporal o prolongada de atractivos y servicios, y afectación a empresas locales de alojamiento, restauración y actividades. A ello se suma el componente sanitario y de seguridad asociado al humo y a la calidad del aire, que influye en la decisión de viaje y en la satisfacción del visitante.

El documento pone también el foco en la dimensión reputacional. La cobertura mediática y la conversación digital amplifican el alcance de estos episodios y pueden impactar en la imagen del destino incluso después de que la emergencia haya finalizado. Por ello, el informe subraya la importancia de contar con protocolos claros y una comunicación coordinada “antes, durante y después”, con información útil y consistente para residentes, empresas y visitantes.

El caso de estudio de la Comunidad de Madrid

El informe incluye un apartado específico dedicado a la Comunidad de Madrid, un territorio con elevada movilidad en periodos de ocio y una realidad marcada por la interfaz urbano-forestal, donde la proximidad entre áreas habitadas, infraestructuras y masas forestales incrementa la exposición al riesgo. En este contexto, el documento destaca la necesidad de reforzar la coordinación entre administraciones, servicios de emergencia, gestores de espacios naturales, ayuntamientos y sector turístico, integrando prevención, monitorización, respuesta y recuperación.

Entre las principales aportaciones del documento, destaca el análisis de tecnologías para la prevención y mitigación, con soluciones como sensores e IoT para vigilancia ambiental, cámaras térmicas y analítica avanzada con inteligencia artificial, apoyo satelital, drones y plataformas de mando y control para integrar datos y mejorar la coordinación en tiempo real. El informe señala que estas herramientas, combinadas con procedimientos y responsabilidades definidos, permiten reducir incertidumbre, mejorar la detección temprana y optimizar la respuesta.

“Los incendios forestales ya no pueden abordarse únicamente como una emergencia ambiental. También son un factor que condiciona la competitividad turística y la confianza en el destino. Anticipación, coordinación y comunicación son claves para proteger la seguridad del visitante y reducir impactos”, señalan desde Open-Ideas.

Por su parte, desde Discomon destacan que “la tecnología aplicada a la monitorización y a la toma de decisiones permite actuar con mayor rapidez y eficacia, y acelerar la recuperación en escenarios de riesgo creciente”.

El informe está dirigido a administraciones públicas, gestores de destino y empresas turísticas, con el objetivo de aportar criterios prácticos para planificar medidas realistas basadas en datos y avanzar hacia destinos más resilientes.

Acceder al informe completo en: www.open-ideas.es/informe-impacto-incendios-forestales-turismo/

Sobre Open-Ideas

Open-Ideas es una consultora especializada en transformación digital y marketing con foco en turismo y comercio inteligente. Acompaña a empresas y administraciones públicas en estrategias de digitalización, comunicación, analítica y proyectos vinculados a financiación pública y fondos europeos.

Sobre Discomon

Discomon diseña e implanta soluciones tecnológicas orientadas a la sostenibilidad y la gestión inteligente a escala municipal y territorial, integrando monitorización y plataformas de gestión para mejorar eficiencia, prevención de riesgos y toma de decisiones basada en datos.



Emisor: Open-Ideas

Contacto: marketing@open-ideas.es

Número de contacto: 623 03 53 92