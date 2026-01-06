(Información remitida por la empresa firmante)

- Incergo S.A. avanza en su fusión con Visual Semiconductor mediante la emisión de acciones y presenta pantallas 3D sin gafas en la feria de electrónica de consumo de Las Vegas

LUXEMBURGO y FREMONT, California, 2 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- INCERGO S.A. (ICG) anunció hoy el avance continuo de su fusión con Visual Semiconductor Inc. (VSI), incluyendo la emisión de acciones para respaldar la transacción y la expansión continua de la plataforma GF3D™ de Visual Semiconductor. Del blanco y negro al color. Del 2D plano a GF3D™. La próxima revolución visual ya está aquí.

INCERGO y Visual Semiconductor presentarán demostraciones en vivo en el Consumer Electronics Show (CES) 2026, del 6 al 9 de enero, en LVCC, Central Hall, expositor 21123, donde las empresas exhibirán pantallas 3D GF3D™ sin gafas a medios, socios e inversores a través de demostraciones programadas y privadas.

La presentación en CES destaca la tecnología GF3D™ de Visual Semiconductor, que permite experiencias 3D inmersivas sin necesidad de gafas, antiparras ni tecnologías de seguimiento ocular que vulneren la privacidad. GF3D™ funciona a nivel de pantalla, convirtiendo contenido 2D estándar en 3D inmersivo en tiempo real.

La pantalla doméstica 8K GF3D™ de 65 pulgadas está diseñada para entornos de visualización de pantalla grande y admite presentaciones 3D sin gafas para películas, deportes, conciertos, contenido de transmisión y juegos a distancias de visualización típicas de una sala de estar.

La pantalla para teléfonos inteligentes GF3D™ de 6,58 pulgadas aplica la misma tecnología GF3D™ a los dispositivos móviles, lo que permite presentaciones 3D sin gafas para transmitir videos, juegos, contenido social, mapas, interfaces de usuario, fotos y vistas previas de la cámara, sin el uso de dispositivos portátiles.

En conjunto, estas demostraciones ilustran la escalabilidad de la tecnología GF3D™ en diferentes tamaños de pantalla y casos de uso, extendiendo el 3D sin gafas más allá de los sistemas AR y VR montados en la cabeza a las pantallas de consumo cotidianas.

La empresa cree que la era de las pantallas 2D planas ha terminado y que GF3D™ representa una transición tan significativa como el cambio de la industria del blanco y negro al color.

