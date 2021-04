La incertidumbre debe formar parte del plan financiero: Neowitech

A la luz de los últimos acontecimientos relacionados con el Covid-19, especialmente en Europa, el marketplace financiero Neowintech destaca la importancia de tener en cuenta la incertidumbre, en el contexto de la preparación de un plan financiero personal

Neowintech, al ser una empresa destinada a proporcionar un acceso fácil e intuitivo a productos financieros de terceros a un mayor número de personas, espera contribuir en la mejora de la salud financiera general en todos los países.



Como ha dejado bien claro el pasado año, la incertidumbre es una parte de la vida que resulta inevitable en ciertos momentos. Aunque la mayoría de la gente no suele exponerse en la actualidad a momentos tan complejos como los que se están experimentando a nivel mundial, el hecho es que cualquier situación puede cambiar potencialmente en cualquier momento, independientemente de lo arraigadas que estén algunas rutinas.



Ningún ámbito de la vida es inmune a este fenómeno, y las finanzas son un área especialmente propensa a él. Paralelamente a la crisis sanitaria, con Francia y Alemania endureciendo las medidas de bloqueo para contener el virus, las acciones europeas han sufrido un golpe importante, según informa Marketwatch.



La historia demuestra que no existe una tendencia de ascenso eterno, y la diferencia entre tener éxito o no puede encontrarse en la forma de reaccionar ante la adversidad.



Como punto de partida, todo plan debe basarse en un elemento de verdad. Es decir, una imagen lo más clara posible de las circunstancias actuales, desde los ingresos y gastos recurrentes hasta las reservas que uno pueda tener, aunque algunas no estén disponibles de inmediato.



Para alcanzar una situación financiera ideal como meta, es necesario enumerar lo que hay que adquirir para que sea posible tender un puente entre las dos realidades.



Sin embargo, hay dos potenciales obstáculos que podrían poner en riesgo la elaboración de un plan adecuado y flexible.



En primer lugar, la tendencia a no considerar un marco temporal más amplio. En una época como la que se está viviendo, en la que Eurostat calcula que casi 16 millones de personas están desempleados sólo en la UE en febrero de 2021, no es extraño pensar que un gran número de personas se centran en lo que tienen delante.



En consecuencia, el futuro podría considerarse una idea tardía. Y aunque hay que ocuparse del presente, sin duda, el hábito de destinar una parte de los recursos propios, por pequeña que sea, puede ayudar a mantener una mentalidad de preparación. Cuando las condiciones sean mejores, será más fácil incrementar un pequeño plan que empezar uno desde cero.



En segundo lugar, hay que reconocer que ninguna planificación es perfecta. Por muchas variables que se tengan en cuenta y por muchos escenarios que se planteen, sigue habiendo una gran parte de posibilidades que quedarán fuera de la capacidad de predicción.



Por esta razón, un fondo de emergencia es un componente muy importante de un plan financiero personal. Porque hay cosas que se pueden predecir que ocurrirán, sólo que no se sabe cuáles serán ni cuándo ocurrirán.



Hay muchas herramientas disponibles para confeccionar un plan, algunas de ellas se pueden encontrar fácilmente en el markeptlace de Neowintech, pero el reconocimiento de lo que está fuera de control puede ser lo más valioso para confeccionar uno que pueda resistir los momentos de estrés financiero.







