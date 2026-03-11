La incertidumbre del mercado impulsa la compra colectiva de Spock, que prevé superar 30.000 suministros

Web Spock - Spock

(Información remitida por la empresa firmante)

Sant Cugat del Vallès, 11 de marzo de 2026.- La operación finaliza en 10 días y permite a los consumidores acceder a una tarifa fija presentada por la neoenergética niba que, según los comparadores de la CNMC, es la más competitiva del mercado

La incertidumbre del mercado energético y la búsqueda de estabilidad por parte de los consumidores están impulsando la última compra colectiva organizada por Spock , la startup tecnológica especializada en gestión y optimización energética, que prevé cerrar la convocatoria con más de 30.000 suministros adheridos.



La iniciativa, impulsada junto al influencer energético Carlos Codina, se perfila como la compra colectiva más relevante celebrada hasta la fecha por la compañía y una de las mayores realizadas en España por volumen de participantes. A falta de 10 días para el cierre de la convocatoria, más de 20.000 suministros ya han formalizado contrato tras la adjudicación de las ofertas.



El lote principal, correspondiente a la tarifa eléctrica 2.0TD, ha sido adjudicado a la neoenergética niba , que ha presentado la mejor tarifa del mercado conforme a los criterios comparativos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La oferta de la comercializadora digital, cuya energía es 100 % renovable, permitirá a los participantes obtener un ahorro medio estimado en torno al 20 % anual y, al mismo tiempo, asegurar un precio estable en un contexto marcado por la volatilidad del mercado energético, afectado por las tensiones geopolíticas que provocan fluctuaciones en los costes de la energía.



Además del lote principal, la licitación incluyó la tarifa eléctrica 2.0TD con excedentes (autoconsumo), también adjudicada a niba, así como la tarifa eléctrica 3.0TD y la de gas, que han sido otorgadas a Reazziona y Visalia, respectivamente.



Para Joaquim Falgueras, CEO de Spock, "la incertidumbre actual del mercado ha hecho que muchos consumidores prioricen la seguridad que ofrecen los contratos con precio fijo. Si a esto se suma que niba ha presentado la mejor oferta disponible según los criterios comparativos de la CNMC, se entiende que esta compra colectiva pueda convertirse por volumen en la más numerosa de las realizadas hasta la fecha".



Cabe destacar que, en este tipo de procesos, suele existir una diferencia significativa entre el número de interesados que participan inicialmente en la convocatoria y aquellos que finalmente formalizan el contrato. En este caso, el alto nivel de conversión que se está alcanzando rubrica la "calidad" de la oferta y refuerza el modelo de agregación digital de Spock, que permite a miles de consumidores negociar colectivamente condiciones más competitivas en el mercado energético.



Con la mirada en el mercado de flexibilidad energética

El cierre de esta compra colectiva se enmarca en la estrategia global de Spock para facilitar la transición energética. La empresa promueve el ahorro del consumidor aportando volumen y capacidad de negociación colectiva. Además, el reciente lanzamiento de baterías inteligentes propias permite la gestión avanzada y optimizada de la energía. Con todo ello, Spock trabaja para convertirse en un actor activo del sistema eléctrico, aportando al mercado de la flexibilidad el consumo agregado de miles de usuarios como si se tratara de un único consumidor. De este modo, contribuirá al funcionamiento eficiente de la red eléctrica y a generar ingresos adicionales para sus asociados.



Sobre Spock

Spock es una startup tecnológica fundada en 2022 que desarrolla soluciones digitales para la gestión inteligente de la energía. Con más de 75.000 usuarios, la compañía impulsa un modelo colaborativo basado en la agregación, la automatización y la eficiencia energética. Bajo el lema #másesmenos, Spock permite ahorrar hoy y participar activamente en el sistema eléctrico del futuro.



Sobre niba

niba es una neoenergética 100 % digital que comercializa energía renovable. Su modelo se basa en la tecnología como palanca para simplificar procesos y poner al cliente en el centro de todas las decisiones. Uno de sus elementos diferenciales es su modelo de atención: cada cliente es atendido siempre por el mismo equipo, lo que permite ofrecer una relación más cercana, ágil y personalizada. Con una propuesta centrada en la experiencia del cliente, niba busca transformar la manera en la que las personas se relacionan con su compañía energética a través de la hiperpersonalización y el dato.





