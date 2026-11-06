De la inclusión digital al liderazgo tecnológico: los Premios Ingenio 2026 destacan el talento de Andalucía

Foto familia Premios Ingenio 2026 - Carlos Fierro

(Información remitida por la empresa firmante)

El Consorcio Puntos Vuela Andalucía, la Diputación de Cádiz, T-Systems Iberia, Esero España, Brisa Festival y Antonio Requena reciben los galardones de esta edición. COITTA y AAGIT reclamaron mayor visibilidad de la profesión y una mayor presencia de graduados en ingeniería de Telecomunicación en las administraciones públicas

Málaga, 6 de noviembre.- Acercar la tecnología a los municipios rurales, mejorar la gestión turística mediante datos, despertar vocaciones científicas entre los jóvenes o hacer accesible la música en directo a personas con discapacidad. Son algunas de las iniciativas reconocidas en los Premios Ingenio 2026, entregados durante el Foro Telecos Andalucía, que reunió ayer a más de 250 representantes del sector tecnológico, empresas, profesionales e instituciones en el Gran Hotel Miramar de Málaga.



Organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Andalucía (COITTA) y la Asociación Andaluza de Graduados e Ingenieros en Tecnologías Específicas de Telecomunicación (AAGIT), el encuentro puso el foco en la contribución de la ingeniería y las telecomunicaciones al desarrollo económico, la cohesión territorial y la mejora de la calidad de vida de las personas.



El Foro, que cuenta con 18 años de trayectoria, volvió a reunir a representantes de administraciones públicas, operadoras de telecomunicaciones, empresas tecnológicas, universidades y entidades vinculadas a la innovación, consolidándose como un espacio de encuentro y colaboración para el sector en Andalucía.



Los graduados en ingeniería de Telecomunicación reclaman mayor protagonismo en la transformación digital

Durante el encuentro, COITTA y AAGIT reivindicaron el papel de los graduados en ingenieria de telecomunicación en el desarrollo de infraestructuras, redes y servicios digitales, así como su participación en las decisiones y proyectos que están definiendo el futuro tecnológico de Andalucía.



El decano del COITTA, Pedro Córdoba, destacó la capacidad de los profesionales andaluces para afrontar los desafíos de la transformación digital. "Andalucía tiene talento, capacidad tecnológica y profesionales preparados para afrontar los grandes retos digitales. El desafío es conectar esas capacidades y traducirlas en oportunidades para nuestras empresas, nuestros municipios y nuestra ciudadanía", señaló.



Córdoba puso también el acento en la dimensión social de la profesión: "Detrás de cada conexión, de cada servicio digital y de cada proyecto que mejora la vida de las personas hay ingeniería. Reivindicamos el reconocimiento de los ingenieros técnicos de telecomunicación y su participación en las decisiones que marcarán el futuro digital de Andalucía".



Por su parte, Antonio Rodas, presidente de AAGIT, expresó su compromiso con las telecomunicaciones y con el desarrollo de Andalucía: "Desde el Colegio y la Asociación tenemos una responsabilidad compartida: dar visibilidad a nuestra profesión, defenderla y conseguir que tenga la presencia que merece. Ese compromiso con nuestros profesionales es también un compromiso con el desarrollo de nuestra tierra".



Rodas reclamó, además, una mayor presencia de perfiles técnicos en el sector público: "Necesitamos más ingenieros e ingenieras en las administraciones públicas. Contar con estos profesionales dentro de las administraciones es invertir en mejores servicios públicos y en una mayor capacidad para responder a las necesidades de la ciudadanía".



La jornada contó con la intervención de José Antonio Nieto, consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública de la Junta de Andalucía, quien destacó la contribución de las telecomunicaciones a la cohesión territorial y al progreso de la comunidad.



La clausura institucional estuvo a cargo del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que puso el cierre a una jornada dedicada al reconocimiento del talento tecnológico andaluz.



Seis Premios Ingenio para reconocer la tecnología que mejora la sociedad

La entrega de los Premios Ingenio 2026 constituyó uno de los momentos centrales del encuentro. Los reconocimientos distinguieron proyectos y trayectorias que muestran cómo la innovación tecnológica puede contribuir a reducir desigualdades, modernizar los servicios públicos, mejorar la competitividad empresarial y generar nuevas oportunidades.



Consorcio Puntos Vuela Andalucía " Premio a la Mejor Iniciativa Pública

El Consorcio fue reconocido por su contribución a la inclusión digital y a la vertebración tecnológica de Andalucía. A través de su red de centros Puntos Vuela, acerca herramientas digitales, formación y oportunidades a la ciudadanía, especialmente en municipios rurales y zonas con riesgo de exclusión digital.



Diputación de Cádiz " Premio Tecnología para el Territorio

La institución provincial recibió el galardón por su Plataforma de Inteligencia Turística, una iniciativa que utiliza la tecnología y el análisis de datos para mejorar el conocimiento de la actividad turística, facilitar la toma de decisiones y avanzar hacia una gestión más eficiente del destino.



T-Systems Iberia " Premio al Mejor Proyecto Empresarial

El jurado reconoció por unanimidad la contribución de T-Systems Iberia a la transformación digital de empresas y administraciones públicas, así como sus 25 años de trayectoria en España. El premio pone en valor su trabajo en la aplicación de tecnologías estratégicas, la innovación y el desarrollo de nuevas capacidades digitales.



ESERO España " Premio a la Divulgación Tecnológica

El reconocimiento distingue su labor para acercar la ciencia, la ingeniería y la tecnología espacial a las aulas. Mediante recursos educativos, formación del profesorado y actividades prácticas, ESERO España contribuye a despertar vocaciones científico-tecnológicas entre las nuevas generaciones.



Brisa Festival " Premio Tecnología Social

El festival malagueño fue reconocido por incorporar soluciones tecnológicas que hacen la música en directo más accesible. Entre ellas destacan las mochilas vibratorias, los bucles magnéticos, la interpretación en lengua de signos española, el subtitulado y los sistemas de orientación accesible mediante NaviLens.



Antonio Requena " Premio a la Trayectoria Profesional

Los Premios Ingenio reconocieron también la trayectoria de Antonio Requena, socio responsable de Consulting para el sector en PwC España, por su liderazgo profesional y su contribución a la transformación digital de grandes organizaciones, la gestión de riesgos tecnológicos y la innovación estratégica.



Tecnología, talento y colaboración para el futuro de Andalucía

Los proyectos galardonados reflejan la diversidad de ámbitos en los que la ingeniería y las telecomunicaciones están presentes: desde la conectividad y los servicios públicos hasta la educación, la cultura, la empresa o la gestión inteligente del territorio.



Todos ellos comparten una misma idea: la tecnología adquiere su verdadero valor cuando se traduce en soluciones que responden a necesidades reales de las personas y de la sociedad.



Respaldo institucional y empresarial

El Foro Telecos Andalucía 2026 ha contado con el respaldo institucional de la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga, así como con el apoyo de empresas y entidades tecnológicas como Allied Telesis, Accenture, Magtel, Innovasur, Vodafone, HPE, Telefónica, Caja de Ingenieros, DIGI, Orange, T-Systems Iberia, Geserisk, Fortinet, Cellnex, Circet, Soltel, Check Point, ThePower Education y Éxxita.







Contacto

Nombre contacto: Mayka Mañana

Descripción contacto: Comunicación COITTA/AAGIT

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