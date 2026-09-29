La inclusión digital y el talento tecnológico ganan la Pitch Competition by Sopra Steria

Pitch Competition by Sopra Steria - Sopra Steria

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de septiembre de 2026 - Sopra Steria, reconocido líder europeo en consultoría, servicios digitales y desarrollo de software, ha patrocinado la Pitch Competition del congreso Potencial Digital 2026, que celebró los días 24 y 25 de septiembre en Cáceres su tercera edición. La compañía participó como jurado en las categorías Seed y Growth, en las que las startups finalistas compitieron presentando su propuesta de negocio ante más de 40 empresas y ponentes.

La iniciativa está orientada a dar visibilidad y proyección a proyectos innovadores con diferentes grados de madurez. En esta edición, 20 startups finalistas (10 en la categoría Seed y 10 en la categoría Growth) presentaron sus propuestas ante un jurado especializado en el que participó la propia Compañía.

Entre los participantes, había propuestas sobre prácticas como Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Robótica, Blockchain, IoT y otras tecnologías afines. Y las empresas participantes desarrollan soluciones tan diversas como herramientas de IA para abogados, sistemas de detección de incidencias urbanas y asistentes inteligentes para la formación.

Entre todas las propuestas presentadas, el jurado reconoció en la categoría Seed a 3VA, un proyecto impulsado por la Fundación Primera Fila que desarrolla herramientas de comunicación destinadas a mejorar la autonomía y la interacción de las personas con discapacidad. El segundo premio de esta categoría fue para Drenpos, una solución ERP modular 100% en la nube que ayuda a pymes y autónomos a gestionar de forma integrada sus operaciones de ventas, inventario, facturación y administración.

En la categoría Growth, la startup STEMDO se alzó con el primer premio gracias a su propuesta para facilitar el acceso a talento tecnológico certificado y especializado, así como la creación de equipos digitales a medida para las organizaciones. También se reconoció a Competize, una plataforma SaaS de origen extremeño especializada en la digitalización y gestión integral de competiciones deportivas, clubes, federaciones y entidades deportivas, con presencia internacional y más de 20.000 organizaciones usuarias.

"Potencial Digital es una cita que compartimos con orgullo porque refleja exactamente lo que Sopra Steria defiende: la tecnología como impulsor de oportunidades para los negocios. Participar como jurado y patrocinadores de la Pitch Competition nos permite conectar con el talento emprendedor más innovador y contribuir al desarrollo del ecosistema digital, no solo en Extremadura, sino en el conjunto de España", ha dicho Diego Guerrero, Director de la División de Territorios y Sector Público de Sopra Steria España.

Compromiso con la innovación y el talento local

El congreso, impulsado por la Junta de Extremadura abordó las tendencias más relevantes en inteligencia artificial, ciberseguridad, robótica y transformación digital, y su impacto en la sociedad y la economía, en un programa que combinó conferencias, mesas de debate y espacios de networking para miles de profesionales del sector tecnológico, empresas, startups y administraciones públicas.

Entre otros temas, se analizó la adopción de la IA en empresas y organismos públicos, la regulación y gobernanza de esta tecnología, la soberanía digital, la ciberseguridad en entornos cada vez más automatizados, la gestión del talento digital y el papel de las tecnologías emergentes en la competitividad y la innovación.

El evento contó, además con expertos de organizaciones como Google Cloud, Telefónica, Oracle, Fortinet, CrowdStrike, IBM y Palo Alto Networks, lo que lo constituye como un encuentro tecnológico de referencia en Extremadura. En este marco, Sopra Steria realizó la Pitch Competition, en el contexto de la cual se han entregado más de 11.500 euros en premios a los proyectos ganadores.

Además, la Compañía participó en una mesa redonda sobre regulación de la inteligencia artificial, en la que representantes de administraciones públicas y empresas analizaron los retos que plantea el desarrollo de esta tecnología en aspectos como la gobernanza, la competitividad, la innovación y la adaptación al nuevo marco normativo europeo.

Para Sopra Steria, la participación en Potencial Digital responde a su apuesta estratégica por el impulso de la innovación y el emprendimiento tecnológico en todo el territorio nacional. La Compañía, presente en numerosas comunidades autónomas, considera que iniciativas como esta son fundamentales para acelerar la transformación digital de las regiones y crear nuevas oportunidades de desarrollo económico.

Sobre Sopra Steria

Sopra Steria, reconocido líder europeo en consultoría, servicios digitales y desarrollo de software, ayuda a sus clientes a impulsar su transformación digital y obtener beneficios tangibles y sostenibles. Ofrece soluciones integrales para hacer que las grandes empresas y organizaciones sean más competitivas al combinar un profundo conocimiento sobre una amplia gama de sectores empresariales y tecnologías innovadoras, con un enfoque totalmente colaborativo. Sopra Steria coloca al ser humano en el centro de su acción y se compromete con sus clientes a aprovechar al máximo sus capacidades digitales para construir un futuro positivo. Con 51.000 empleados en casi 30 países, el Grupo generó ingresos de 5.600 millones de euros en 2025.

En España, Sopra Steria está presente desde el año 2000 y cuenta con 4.500 profesionales distribuidos en sus 13 delegaciones. Dispone de una completa oferta de soluciones y servicios para los sectores de Banca y Seguros, Administraciones Públicas, Transporte, Retail, Gestión de Infraestructuras y Aeroline, Telco, Utilities y Energía. Entre sus clientes se encuentran gran parte de las empresas del Ibex 35, que han abordado diferentes programas de transformación y optimización del uso de la tecnología digital.

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