INCLUSIÓN DEL GEL CANALICULAR LACRIFILL® EN EL NUEVO INFORME DEL TALLER DE OJO SECO (DEWS) III

-NORDIC GROUP B.V., A TRAVÉS DE SU FILIAL NORDIC PHARMA, INC., (EE. UU.), ANUNCIA LA INCLUSIÓN DEL GEL CANALICULAR LACRIFILL EN EL NUEVO INFORME DE MANEJO Y TERAPIA DEL TALLER DE OJO SECO (DEWS) III DE LA TEAR FILM AND OCULAR SURFACE SOCIETY (TFOS) EN AMERICAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY

BERWYN, Pa., 7 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Nordic Pharma, Inc., una filial de Nordic Group B.V., anuncia que su gel canalicular LACRIFILL, una novedosa terapia para los síntomas del ojo seco, ha sido incluido en el nuevo informe del Dry Eye Workshop (DEWS) III de la Tear Film and Ocular Surface Society (TFOS).

La investigación sobre el gel canalicular LACRIFILL también será objeto de una presentación en póster en el Simposio de Verano de Mujeres en Oftalmología (WIO), del 7 al 10 de agosto.

El informe DEWS III, publicado en la edición de junio de 2025 del American Journal of Ophthalmology, cita dos estudios sobre el novedoso relleno canalicular de ácido hialurónico (AH) reticulado de Nordic Pharma en la Sección 6.2.4, "Nuevos diseños de conectores y otras tecnologías". El primer estudio reveló mejoras en la tinción corneal, las puntuaciones de la prueba de Schirmer y otras mediciones tres meses después de su administración. Un segundo estudio, que comparó el gel canalicular LACRIFILL con un conector canalicular de hidrogel disponible comercialmente, concluyó que el relleno de AH reticulado es seguro y bien tolerado, y que "las mejoras estadísticamente significativas en los signos y síntomas de DED se mantuvieron durante seis meses".

Centrado en los avances más recientes y significativos en el tratamiento, el informe TFOS DEWS III representa la revisión bibliográfica más completa hasta la fecha, con el objetivo de ayudar a los médicos con una alta demanda a comprender los tratamientos disponibles.

Presentación de resultados de nuevos estudios de investigación"Evaluación de la inserción del conector lagrimal para el alivio del ojo seco en pacientes de la Clínica de Oftalmología mediante la autoevaluación de la mejoría y los cuestionarios OSDI", escrito por Monica Patel et al., se presentará como póster en WIO. En un estudio con 117 pacientes, un mes después de la aplicación del gel canalicular LACRIFILL, el 66,25 % de los pacientes reportó una mejoría de al menos el 50 % en los síntomas, y la mayoría reportó una mejoría del 90 al 100 %, especialmente en los síntomas de ardor y arenilla.

"El estudio demuestra la eficacia del gel canalicular LACRIFILL en todos los grupos de pacientes, incluyendo aquellos con o sin comorbilidades como diabetes o enfermedad tiroidea con glaucoma. Además, la consistencia tanto de la mejoría subjetiva como de las puntuaciones OSDI valida el autoinforme como herramienta de evaluación. Esto podría facilitar la evaluación de nuevos tratamientos", afirmó el doctor Patel, quien presentará el póster en la conferencia WIO y es fundador y director médico de Clear Vision Ophthalmology.

"Como pueden observar en este estudio bien realizado y en tiempo real, tanto la mejoría de los síntomas autoinformada como las puntuaciones del Índice de Enfermedad de la Superficie Ocular (OSDI) muestran que el gel canalicular LACRIFILL es eficaz para aliviar los síntomas del ojo seco", afirmó el doctor Jai Parekh, director comercial de Eye Care U.S., MBA.

Además, dos estudios de caso publicados recientemente respaldan la eficacia del tratamiento con el gel canalicular LACRIFILL.

El artículo "Un caso de tratamiento con gel canalicular LACRIFILL en un paciente tras una cirugía de cataratas refractiva" (Jennifer Loh, MD), publicado en la edición de junio de Cataract & Refractive Surgery Today (CRST), presentó a un paciente con visión borrosa en ambos ojos tras una cirugía de cataratas refractiva. Tras el fracaso del tratamiento con gotas de esteroides clobetasol, lágrimas artificiales y compresas, se administró LACRIFILL para ayudar a elevar la capa lagrimal y estabilizar la película lagrimal, con una mejoría tanto de la agudeza visual sin corrección como de la calidad visual.

En la edición de mayo/junio de Modern Optometry, el artículo "Un caso de tratamiento con gel canalicular LACRIFILL en un paciente con infestación por blefaritis por Demodex y EOS incontrolable" (Selina McGee, OD, FAAO) detalló el uso del gel canalicular LACRIFILL en un paciente cuya EOS se trató con un inmunomodulador más vareniclina y presentó blefaritis por Demodex. Los resultados incluyeron una mejora significativa en sus puntuaciones SPEED de 10/28 a 5/18, la resolución de la tinción corneal inferior significativa y un aumento de la altura del menisco lagrimal (TMH).

Acerca de Nordic Group B.V.Nordic Group B.V. es una compañía farmacéutica internacional de tamaño mediano, de propiedad privada, centrada en el desarrollo y la comercialización de productos especializados. La mejora de su cartera se ha logrado mediante desarrollos específicos y adquisiciones estratégicas para consolidar sus bases en el cuidado ocular, la reumatología y la salud femenina. Nordic Group ha consolidado su presencia en toda Europa y, más recientemente, se ha expandido fuera de Europa con un aumento de adquisiciones en todo el mundo.

Nordic Group forma parte de SEVER Life Sciences, un holding creado en 2019 que reúne a tres empresas diversas pero complementarias que ofrecen una amplia gama de productos, servicios de desarrollo farmacéutico y tecnologías de administración.

Acerca de Nordic Pharma, Inc.Nordic Pharma, Inc., filial de Nordic Group B.V., está asociada con compañías biofarmacéuticas globales bien establecidas y está en una posición única para aprovechar su experiencia en llevar medicamentos derivados de la biotecnología, fabricación estéril y otras tecnologías de vanguardia al mercado.

Declaraciones prospectivasEste comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, incluyendo, entre otras, declaraciones relacionadas con el desarrollo comercial de Nordic Group/Nordic Pharma y la implementación de sus iniciativas estratégicas. Dado que estas declaraciones reflejan las opiniones, expectativas y creencias actuales de Nordic Group/Nordic Pharma sobre eventos futuros, conllevan riesgos e incertidumbres que podrían causar que los desarrollos y resultados reales difieran significativamente de las expectativas de Nordic Group/Nordic Pharma. Estos factores incluyen, entre otros, las condiciones generales del mercado, las tendencias regulatorias, los cambios en la situación financiera de terceros que trabajan con Nordic Group/Nordic Pharma y otros factores que podrían afectar el rendimiento comercial y financiero de Nordic Group/Nordic Pharma. Nordic Group/Nordic Pharma no asume ninguna obligación de actualizar públicamente las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros o por cualquier otro motivo.

