El incremento en las ventas online impulsa las necesidades logísticas, según la CNMC y Mail Boxes Etc.

Mail Boxes Etc. - Mail Boxes Etc.

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 07 de octubre de 2026.-

La mayor actividad en las ventas online impulsa las necesidades logísticas de las empresas, que requieren soluciones adaptables según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y Mail Boxes Etc.

Los últimos datos disponibles de la CNMC, publicados en julio de 2026, confirman que el comercio electrónico mantiene una fuerte trayectoria de crecimiento en España. El sector cerró 2025 con una facturación superior a los 114.800 millones de euros, un 20,6% más que el año anterior. La tendencia se aceleró además al cierre del ejercicio: solo en el cuarto trimestre la facturación alcanzó los 31.418 millones de euros, con un crecimiento interanual del 22%, y se registraron más de 575 millones de transacciones, un 20,2% más.



Para muchas empresas de comercio electrónico, el aumento de la demanda conlleva una mayor complejidad operativa. Procesos como la gestión de inventarios, la preparación de pedidos, la coordinación de transportistas y la logística inversa exigen soluciones que permitan escalar las capacidades del negocio. Ante este escenario, la necesidad de adaptar la operativa logística para ecommerce al volumen de ventas resulta fundamental para garantizar la eficiencia.



Mail Boxes Etc. propone un modelo de gestión basado en la flexibilidad a través de su servicio MBE EcommercePlus. Esta plataforma permite integrar diversas soluciones logísticas que abarcan desde la automatización de procesos y el fulfillment, hasta la gestión multicourier y la gestión de la logística inversa. El objetivo es que cada empresa pueda ajustar su operativa en función de sus requerimientos específicos, ya sea para tareas específicas o para la externalización integral de la logística.



La estrategia de Mail Boxes Etc. combina el uso de tecnología con un servicio de asesoramiento personalizado. Los especialistas de MBE analizan la actividad y los objetivos de cada ecommerce, permitiendo configurar sistemas que evolucionen al mismo ritmo que la expansión del negocio en nuevos mercados o ante el incremento del volumen de pedidos.



Actualmente, Mail Boxes Etc. cuenta con una red global formada por más de 1.720 centros operativos en 45 países, prestando servicio a una cartera superior a los 350.000 clientes empresa en todo el mundo. La compañía reafirma así su enfoque en proporcionar soporte en las distintas etapas de crecimiento de los comercios electrónicos, facilitando desde la automatización básica hasta la logística de alta complejidad.







Contacto

Nombre contacto: Mail Boxes Etc.

Descripción contacto: Departamento de Marketing

Teléfono de contacto: 933 624 730



