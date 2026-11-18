(Información remitida por la empresa firmante)

MILÁN, 18 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy en dìa, las niñas y los niños crecen en medio de múltiples crisis que se superpuestas: conflictos, crisis generadas por el impacto del cambio climático, desplazamiento, inseguridad y desigualdad.

En este contexto, ChildFund Alliance ha presentado el ChildFund AllianceWorld Index 2026: Safe Enough to Have a Future (Índice Mundial 2026 de ChildFund Alliance: Suficientemente seguros para tener un futuro). El informe se compone de dos secciones que se complementarias : una investigación que explora las vivencias y percepciones de alrededor de 3000 niños y niñas de 27 países sobre el tema de la seguridad; una evaluación del cumplimiento de los derechos formales de la infancia en 134 paises, mediante el analisis comparativos de 30 indicadores.

Presentado en Manila, en vísperas de la Segunda Conferencia Ministerial Mundial para Poner Fin a la Violencia contra la Infancia, el informe analiza cómo los niños y niñas perciben y vivencian la seguridad, y por qué esta es fundamental no solo para sus vidas actuales, sino también para su derecho a un futuro: la oportunidad de imaginar y construir un porvenir, más allá de la simple protección frente a amenzas y daños.

Los resultados de la investigaciòn indican que los niños y niñas que se sienten seguros tienen más probabilidades de creer que pueden forjar su propio futuro. Sin embargo, el hecho de que existan leyes e instituciones encargadas de la proteccion de la infancia no siempre se traduce en un apoyo accesible.

La protección constituye el sistema; con la seguridad es la vivencia que el niño o la niña tiene de dicho sistema.

"El derecho de la niñez a la seguridad debe significar algo más que leyes y políticas; debe reflejarse en sus experiencias cotidianas", afirmó Tamar Manuelyan Atinc, presidenta de la Junta Directiva de ChildFund Alliance. "Los niños y niñas no solo deben ser protegidos; también hay que escucharlos, creer en ellos y darles los medios para que puedan forjar su propio futuro".

La investigación inclue dos componentes participativos: una encuesta dirigida a 2.344 niños, niñas y adolescentes de entre 8 y 18 años en 27 países, y sesiones de 'mapeo de seguridad' con 834 menores en 21 países. En estas sesiones, los participantes han identificado lugares seguros e inseguros en sus comunidades, las personas adultas reponsables de garantir su seguirdad y han hecho propuestas de cambios concretos para mejorar las seguirdad de su entorno.

Algunos hallazgos clave han sido:

El hogar es el espacio seguro mencionado con mayor frecuencia (74 %), seguido de la familia o los cuidadores (54 %) y la escuela (45 %). No obstante, los niños suelen asociar la seguridad con la presencia de un adulto de confianza.

Más de uno de cada tres niños se siente inseguro, ya sea a veces o con frecuencia. Las calles y los trayectos hacia la escuela son los espacios que con mayor asiduidad se identifican como inseguros.

Entre las principales preocupaciones de los niños y niñas se encuentran las enfermedades que les afectan a ellos o a sus seres queridos (45 %), los conflictos y la violencia (36 %), y las amenazas climáticas y medioambientales (35 %). Para muchass y muchos de ellos, las crisis no son sucesos aislados, sino parte de su vida cotidiana.

Los accidentes y las lesiones (52 %), el daño causado por otras personas (32 %) y el tráfico (30 %) son los principales factores que hacen que los lugares se perciban como inseguros.

Los adultos de confianza suelen ser la primera puerta de entrada de los niños a la protección, pero no todos los niños tienen a alguien a quien acudir. Los padres y la familia son la principal fuente de apoyo (80 %), seguidos de las y los profesores (46 %), mientras que los servicios formales, incluidas las líneas de ayuda y los trabajadores sociales, rara vez se mencionan.

Incluso cuando hay un adulto de confianza disponible, no se garantiza una protección efectiva. Más de uno de cada cinco niños a quienes les resulta fácil hablar con un adulto de confianza no cree que pueda acceder a ayuda en una crisis. Esto revela una brecha entre tener a alguien a quien recurrir y tener un sistema de protección que responda. La seguridad no solo depende de la existencia de estructuras protectoras, sino de que los niños las perciban como accesibles, fiables y receptivas.

Los hallazgos también revelan cómo las desigualdades condicionan las experiencias de la infancia. Las niñas con discapacidad o dificultades funcionales muestran, de manera constante, un mayor malestar, un menor acceso a adultos de confianza y una percepción más limitada de control sobre su propio futuro. En un sentido más amplio, la confianza de las niñas en su capacidad para forjar su futuro está estrechamente vinculada a los derechos y oportunidades de los que disponen las mujeres en sus comunidades, lo que pone de manifiesto cómo las desigualdades pueden transmitirse entre generaciones.

A pesar de estos desafíos, la mayoría de los niños y niñas siguen viendo al futuro como un espacio de posibilidades: el 67 % cree que puede determinar su propio porvenir, mientras que el 17 % responde "tal vez" y el 10 % dice "no". No obstante, los resultados demuestran que la seguridad es un elemento fundamental para mantener este sentido de capacidad de acción y de posibilidad.

Junto con el informe, ChildFund Alliance publica versiones de los hallazgos adaptadas para la infancia en diversos idiomas, que incluyen actividades para escuelas, comunidades y grupos de pares.

La investigación es solo el primer paso: la participación de la infancia debe traducirse en acciones concretas. Los adultos deben escuchar y responder, garantizando que las voces de los niños y niñas influyan en las decisiones que les afectan. Cerrar la brecha entre la protección y la seguridad real requiere una participación significativa, así como sistemas que respondan a las necesidades de la infancia.

El derecho al futuro comienza cuando los niños y niñas saben que se les escucha, se sienten seguros y creen que el cambio es posible.

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