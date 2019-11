COMUNICADO: Índice Mundial de Terrorismo 2019 (2)

Publicado 21/11/2019 0:42:24 CET

Notas a los redactors El informe completo GTI 2019 y el mapa interactivo están disponibles en: www.visionofhumanity.org [http://www.visionofhumanity.org/] Siga a: @GlobPeaceIndex #TerrorismIndex Dé me gusta en: www.facebook.com/globalpeaceindex [http://www.facebook.com/globalpeaceindex]

* 10 países más afectados por el terrorismo 1) Afganistán 2) Irak 3) Nigeria 4) Siria 5) Pakistán 6) Somalia 7) India 8) Yemen 9) Filipinas 10) República Democrática del Congo

Índice Mundial de Terrorismo (GTI)El GTI por el Instituto para la Economía y la Paz ofrece un resumen completo de las tendencias y patrones globales clave en terrorismo durante los últimos 18 años. El informe sitúa a 163 países (99,6 por ciento de la población mundial) según lo impactados que están por el terrorismo. Los indicadores incluyen el número de incidentes por terrorismo, fatalidades, lesiones y daños a la propiedad.

Base de Datos Mundial sobre Terrorismo El GTI utiliza datos de la Base de Datos Mundial sobre Terrorismo (GTD) por el National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START), un centro de excelencia del Ministerio de Seguridad Nacional dirigido por la Universidad de Maryland. Ofrece el recurso más completo sobre tendencias terroristas mundiales.

Instituto para la Economía y la Paz

El Instituto para la Economía y la Paz (IEP) es el fondo de pensamiento líder mundial dedicado a desarrollar medidas para analizar la paz y cuantificar su valor económico. Hace esto desarrollando índices globales y nacionales, incluyendo el índice anual para la paz global, calculando el coste económico de la violencia y entendiendo la paz positiva.

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/792052/IEP_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/792052/IEP_Logo.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Oficina de prensa del Global Terrorism Index en H+KStrategies: IEP@hkstrategies.com, Charlotte Thompson:charlotte.thompson@hkstrategies.com