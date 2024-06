(Información remitida por la empresa firmante)

- Índice de salud mental TELUS: el 45% de los trabajadores se sienten agotados después del trabajo. La carga de trabajo excesiva es la principal causa de agotamiento

El estudio también muestra que el 37% de los trabajadores cree que la IA tendrá un impacto positivo en su industria

BERLIN, 12 de junio, 2024 /PRNewswire/ -- TELUS Health publicó hoy su Índice de Salud Mental TELUS ("el Índice") con informes que examinan la salud mental de las personas empleadas en Europa, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Singapur y Australia. El informe europeo revela que el 45% de los trabajadores se sienten agotados mental y/o físicamente al final de su jornada laboral, y se cita el exceso de trabajo como la principal causa del agotamiento. El Índice también encontró que el 37% de los trabajadores cree que la Inteligencia Artificial (IA) tendrá un impacto positivo en su industria. El Índice Europeo incluye datos de trabajadores de España, Italia, Francia, Polonia, Alemania y Países Bajos.

"No hay duda de que el avance de la IA traerá beneficios significativos, potencialmente tan fundamentales como la era industrial o de Internet", comentó Paula Allen, líder global de investigación e información sobre clientes de TELUS Health. "Las organizaciones tienen la oportunidad de involucrar a los empleados en esta evolución garantizando que las herramientas y la capacitación de IA sean fácilmente accesibles para los empleados, y permitiéndoles explorar la tecnología de primera mano para que puedan descubrir las formas en que les beneficia en su propio trabajo. Como ocurre con cualquier cambio, la mejor manera de implementar el cambio es involucrar a las personas desde el principio, capacitándolas para aprovechar las posibilidades y aportar conocimientos valiosos".

El Índice de Salud Mental TELUS también encontró:

El 26% de los trabajadores están considerando mejorar sus habilidades en IA .

. Los trabajadores más jóvenes tienen un 60% más de probabilidades y los gerentes tienen el doble de probabilidades que los no gerentes y los trabajadores mayores de 50 años de considerar mejorar sus habilidades relacionadas con el uso de la IA.

Los padres tienen un 60% más de probabilidades que los no padres de considerar mejorar sus habilidades en IA.

La mitad de los trabajadores cree que la IA tendrá un impacto positivo en la atención sanitaria .

. Los trabajadores menores de 40 años tienen un 60% más de probabilidades que los trabajadores mayores de 50 de encontrar cada vez más difícil estar motivados para hacer su trabajo.

Como líder en tecnología, TELUS está a la vanguardia en la integración y ampliación de la IA y las tecnologías generativas en sus operaciones comerciales, miembros del equipo e interacciones con los clientes. Al fomentar una cultura de innovación y aprendizaje continuo, TELUS permite a los miembros de su equipo adoptar y experimentar con sus herramientas internas de IA en un entorno seguro, libre del miedo a cometer errores. TELUS se compromete a desarrollar una fuerza laboral capacitada y habilitada para la IA para aprovechar al máximo el potencial de la innovación y el crecimiento impulsados por la IA.

Si bien muchos lugares de trabajo ofrecen Programas de Asistencia al Empleado (EAP) que podrían ayudar a los empleados en esta situación, la investigación de TELUS Health revela que casi nueve de cada 10 trabajadores no están seguros o su empleador no ofrece un EAP. Los puntajes de salud mental de los trabajadores que no saben o no informan que su empleador no ofrece un EAP son al menos cuatro puntos más bajos que los de los trabajadores con un EAP.

En abril de 2024, las puntuaciones de salud mental de los trabajadores en varias regiones fueron:

Europa: 62,0

Reino Unido: 64,6

Estados Unidos: 71,0

Canadá: 64,0

Australia : 62,5

: 62,5 Nueva Zelanda: 60,6

Singapur: 62,9

El Índice de Salud Mental TELUS se basa en un sistema de puntuación de respuestas que luego convierte las respuestas individuales en valores de puntos. Los valores de puntos más altos se asocian con una mejor salud mental y un menor riesgo para la salud mental. Las puntuaciones entre 0 y 49 corresponden a niveles de angustia, las puntuaciones entre 50 y 79 corresponden a niveles de tensión y las puntuaciones entre 80 y 100 corresponden a niveles óptimos de salud mental.

El índice de salud mental TELUS de junio también incluye información relacionada con la productividad y la motivación en el lugar de trabajo, además de los niveles y las causas del agotamiento. Lea el Índice Europeo de Salud Mental TELUS completo aquí.

Acerca del Índice de Salud Mental TELUS

Los datos para el Índice de Salud Mental de TELUS Health se recopilaron a través de una encuesta en línea del 5 de abril de 2024 al 17 de abril de 2024 con 3.000 encuestados. Todos los encuestados residen en Europa y estuvieron empleados en los últimos seis meses. Los datos se han ponderado estadísticamente para garantizar que la composición regional y de género de la muestra refleje esta población.

