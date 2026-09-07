De la industria al hogar: TCL presenta su visión energética integral en IFA 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

El espacio Inspiration Habitat muestra cómo la experiencia de TCL en energía fotovoltaica, almacenamiento de energía y tecnología para hogares conectados puede contribuir a un enfoque más coordinado de la vida del futuro.

BERLÍN, 7 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- En IFA 2026, TCL Industries y TCL Technology presentarán conjuntamente tecnologías de vanguardia y productos innovadores en tres sectores clave: dispositivos inteligentes, pantallas y energías limpias. Bajo el lema "Inspiration Habitat", TCL crea un espacio expositivo inmersivo donde los visitantes pueden entrar, tocar y experimentar, dando vida a su visión de una vida inteligente impulsada por la IA en cada ámbito del hogar.

En este entorno, TCL demuestra cómo la gestión inteligente de la energía está adquiriendo un papel cada vez más relevante dentro del ecosistema del hogar conectado. Mediante la integración de generación solar, almacenamiento energético, electrodomésticos y soluciones inteligentes para el hogar, la compañía presenta una propuesta integral para producir, gestionar y consumir energía de forma más eficiente en la vida cotidiana.

Un ecosistema energético integral para el hogar

En IFA 2026, TCL cierra el círculo mostrando cómo el conocimiento y la experiencia desarrollados a escala industrial pueden trasladarse al ámbito residencial para crear hogares más inteligentes, conectados y sostenibles.

La presentación de TCL incluirá las últimas soluciones energéticas residenciales de SunPower Home Energy y TCL Smart Home, entre las que destacan los nuevos paneles solares SunPower Origin Back Contact, los módulos TCL T5 Pro TOPCon y TCL C2 Back Contact, sistemas de almacenamiento energético en baterías y bombas de calor para el hogar. Todas estas soluciones se integran a través de un sistema inteligente de gestión energética doméstica capaz de conectar la generación solar, el almacenamiento, la climatización y los consumos energéticos de la vivienda en una única plataforma. De este modo, los propietarios disponen de una visión completa de su consumo y de un mayor control para optimizar la eficiencia energética de sus hogares.

"Lo que hace única la visión energética de TCL es que empieza mucho antes de llegar al hogar", afirmó Valentina Maggiore, vicepresidenta de Marketing de TCL SunPower, la división solar de TCL. "No solo desarrollamos tecnologías energéticas, sino que las implementamos a gran escala en nuestras propias operaciones de fabricación. En 2025, las fuentes de energía renovable, incluidas la electricidad verde y la energía solar autogenerada, representaron el 11,7 % del consumo energético de TCL Industries. Operar sistemas solares y de almacenamiento a gran escala en nuestras fábricas nos aporta información práctica que nos ayuda a convertir nuestra experiencia operativa en soluciones residenciales más fiables".

Este enfoque materializa la estrategia más amplia de TCL, que conecta su experiencia en fabricación avanzada, sus iniciativas operativas ESG y sus tecnologías inteligentes con soluciones prácticas para los consumidores, abarcando todo el recorrido, desde la innovación industrial hasta la vida en el hogar.

Descubra TCL en IFA 2026

Visitantes y medios de comunicación podrán conocer el TCL Inspiration Habitat en el pabellón 21A de Messe Berlin, del 4 al 8 de septiembre de 2026.

La disponibilidad de los productos y las funciones compatibles pueden variar según el mercado. Para más información, descarga el TCL ESG Report 2025.

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Contacto para medios

Europe Press Relationseupr@tcl.com

Prensa TCL SunPoweranna.porta@tcl.com

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Acerca de TCL

TCL es una marca líder en electrónica de consumo y líder mundial en la industria de la televisión. Presente en más de 160 mercados de todo el mundo, TCL se especializa en la investigación, el desarrollo y la fabricación de productos electrónicos de consumo, incluidos televisores, sistemas de audio, electrodomésticos, dispositivos móviles, gafas inteligentes, pantallas comerciales y mucho más.

Acerca de TCL SunPower Global

Respaldada por la solidez global, la estabilidad financiera y el liderazgo tecnológico del Grupo TCL, TCL SunPower Global es un proveedor líder de energía solar comprometido con ofrecer soluciones solares de alto rendimiento, fiables y accesibles en todo el mundo.

La compañía combina tecnología avanzada, fabricación integrada verticalmente y un firme compromiso con la sostenibilidad para impulsar la transición energética global. TCL SunPower Global reúne dos marcas complementarias: SunPower, que ofrece soluciones energéticas residenciales premium totalmente integradas, y TCL-TCL Solar, que proporciona soluciones solares y energéticas de alto rendimiento y rentables. Juntas, cubren las diversas necesidades del mercado solar global, desde instalaciones residenciales en tejados hasta proyectos comerciales y desarrollos a gran escala.

Más información: sunpowerglobal.com, tclsolar.com, y LinkedIn.

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