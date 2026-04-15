La industria pesada podría aumentar la producción mundial utilizando hasta un 45 % menos de energía para 2050 (1)

Entre el 30 % y el 50 % de los costes de la industria pesada provienen del consumo energético.

Es posible reducir entre un 25 % y un 45 % el consumo energético en los sectores de aluminio, aviación, cemento, plásticos y productos químicos, transporte marítimo y acero mediante medidas de productividad energética, como una mayor vida útil de los productos y mayores tasas de reciclaje.

Es posible reducir entre un 40 % y un 60 % los 'sobreprecios ecológicos' en la aviación y el transporte marítimo combinando la productividad energética con la descarbonización.

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Mejorar la productividad energética puede satisfacer las crecientes necesidades de vivienda, movilidad y bienes, al tiempo que reduce la dependencia de los costosos combustibles fósiles y la necesidad de nuevas infraestructuras energéticas, según un nuevo informe de la Energy Transitions Commission (ETC) y Mission Possible Partnership (MPP) publicado hoy.

La productividad energética mide el valor económico generado por cada unidad de energía; mejorarla permite obtener el mismo (o mayor) rendimiento con menos energía. El informe muestra que unos barcos, aviones y plantas industriales más eficientes, que utilicen menos materiales, que prolonguen su vida útil y que reciclen más, pueden reducir el coste y la complejidad de la descarbonización de las industrias de alto consumo energético, al tiempo que fortalecen la competitividad industrial.

Los sectores de alto consumo energético, aluminio, aviación, cemento, plásticos y productos químicos, transporte marítimo y acero, constituyen la base de las economías modernas: nuestros hogares, el transporte y el comercio. En conjunto, estos sectores representan aproximadamente una cuarta parte de la demanda energética mundial.

Para 2025, se prevé que la demanda de acero, aluminio, cemento, plásticos y productos químicos crezca entre un 25 % y un 100 %, la de aviación un 150 % y la de transporte marítimo un 45 %, impulsada por la creciente prosperidad mundial, la urbanización y la industrialización. Este crecimiento podría lograrse con un ahorro energético de entre el 25 % y el 45 % y a un menor coste, mediante la mejora de la productividad energética, en comparación con un escenario sin aumentos de productividad, según el nuevo informe "Aprovechamiento de la productividad energética para la competitividad industrial".

Tres estrategias complementarias pueden reducir la demanda de energía en los sectores con alto consumo energético:

1. Eficiencia técnica: reducir el consumo de kWh necesario para ofrecer el mismo producto o servicio.

2. Eficiencia del servicio: reducir el volumen de producto o servicio necesario para ofrecer el mismo estándar.

3. Eficiencia de materiales: reducir el consumo de materiales para la producción de un determinado producto.

"La electricidad limpia y los combustibles bajos en carbono son esenciales para descarbonizar la industria del acero, el cemento, los plásticos y los productos químicos, el aluminio, la aviación y el transporte marítimo. Si bien conllevan modestos "sobreprecios ecológicos", estos son asumibles para el consumidor. Mejorar la productividad energética mediante un uso más eficiente de los materiales y el despliegue de mejores tecnologías nos permite satisfacer la creciente demanda de edificios, productos y transporte, al tiempo que reducimos la demanda de energía y los costes asociados", declaró Adair Turner, copresidente de la Energy Transitions Commission.

"La crisis energética provocada por el conflicto en Oriente Medio nos recuerda lo vulnerables que siguen estando muchas economías a las interrupciones en el suministro de energía fósil y a los aumentos repentinos de precios, que repercuten en todos los sectores, desde el transporte y la industria hasta la producción de alimentos. La transición hacia cadenas de suministro industriales limpias, basadas en gran medida en energía, productos químicos y materiales de producción nacional (incluidos los materiales reciclados), es fundamental para fortalecer la resiliencia de las economías. Y un uso más eficaz de estos recursos abaratará y acelerará la transición", afirmó Faustine Delasalle, consejera delegada de Mission Possible Partnership.

La oportunidad es enorme. El reciclaje de aluminio consume aproximadamente un 95 % menos de energía que la producción de aluminio nuevo. En el sector del cemento, la reducción del contenido de clinker y la optimización del diseño de los edificios representan las principales herramientas para disminuir el consumo energético.

La descarbonización de algunos sectores con alto consumo energético requiere una transición hacia soluciones bajas en carbono, como el hidrógeno, el amoníaco, los biorrecursos y la captura y almacenamiento de carbono (CAC). Estas soluciones, a su vez, consumen mucha energía y dependen de la ampliación de la infraestructura de energía limpia. A medida que las industrias adoptan soluciones bajas en carbono, las mejoras en la productividad pueden limitar el aumento de costes en materiales y transporte, y reducir el impacto en las empresas y los consumidores.

La labor de la Energy Transitions Commission y Mission Possible Partnership se basa en cuatro prioridades que definen esta década decisiva: duplicar la tasa de mejora de la eficiencia energética hasta alcanzar el 4 % anual para 2030; triplicar la capacidad global de energía renovable para 2030; electrificar, ampliando la electrificación limpia para satisfacer la creciente demanda energética; y construir energía limpia ahora, transformando la capacidad industrial limpia de la ambición a la ejecución. Las mejoras en la productividad energética se alinean con las cuatro prioridades.

Descargue el informe técnico: https://www.energy-transitions.org/publications/energy-productivity-for-industrial-competitiveness.

Acerca de Mission Possible Partnership

Mission Possible Partnership (MPP) es una organización independiente sin ánimo de lucro que impulsa la transformación global hacia una industria limpia. Desde 2019, hemos colaborado con algunas de las industrias con mayor consumo energético —aluminio, aviación, cemento, productos químicos, transporte marítimo y acero— para reducir sus emisiones globales de gases de efecto invernadero. Movilizamos a líderes empresariales, financieros, gubernamentales y de la sociedad civil para acelerar la transición hacia materiales, productos químicos y combustibles limpios. Tras haber trazado rutas sectoriales hacia la neutralidad de carbono, seguimos explorando nuevos horizontes, eliminando barreras para que un número significativo de proyectos industriales limpios puedan comenzar a desarrollarse para 2030. Mission Possible Partnership cuenta con personal y socios en Norteamérica, Brasil, Europa, Oriente Medio, Norte de África, India y Asia Pacífico.

Para más información, visite: www.missionpossiblepartnership.org.

Acerca de la Energy Transitions Commission La Energy Transitions Commission (ETC) es una coalición global de líderes del sector energético comprometidos con lograr cero emisiones netas para mediados de siglo, al tiempo que apoyan el crecimiento y el desarrollo económico. Nuestros comisionados provienen de diversas organizaciones: productores de energía, industrias de alto consumo energético, proveedores de tecnología, entidades financieras y ONG ambientales. Esta diversidad de perspectivas enriquece nuestro trabajo. Este informe constituye la visión colectiva de la ETC; sin embargo, no debe interpretarse como que los miembros estén de acuerdo con todas las conclusiones o recomendaciones. La ETC está alojada en SYSTEMIQ Ltd.

Para más información, visite: https://www.energy-transitions.org

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