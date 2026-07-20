Industrial Flow Solutions asume la totalidad de las operaciones de fabricación de sus productos OverWatch®

(Información remitida por la empresa firmante)

-Industrial Flow Solutions asume la totalidad de las operaciones de fabricación de sus productos patentados de bombeo directo en línea OverWatch

NEW HAVEN, Conn. y MONSELICE, Italia, 20 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Industrial Flow Solutions (IFS), proveedor global de soluciones para la gestión de fluidos, anunció que pasa a asumir la totalidad de las operaciones de fabricación de su línea de productos patentada de bombeo directo en línea OverWatch, que incluye DIP Système, DIP-Booster, DomoDIP, SIDINOX, DIPCut y otros accesorios. Esto representa la culminación de la inversión estratégica de Industrial Flow Solutions en esta línea de productos tras su adquisición, posicionando a IFS como la única fuente integrada para el diseño, la fabricación y el soporte de la plataforma OverWatch en todos los mercados globales.

Por medio de una serie de transacciones realizadas entre los años 2019 y 2021, Industrial Flow Solutions adquirió la totalidad de la propiedad intelectual y los derechos comerciales mundiales de la línea de productos de SIDE Industrie, que continuó prestando servicios de fabricación por contrato mientras IFS desarrollaba sus propias líneas de producción. Gracias a importantes inversiones en las capacidades de ingeniería y fabricación en sus instalaciones de New Haven, Connecticut y Monselice, Italia, IFS se encuentra ahora en una excelente posición para atender la fuerte y creciente demanda mundial de la línea de productos OverWatch como su único fabricante, función que desempeña desde la segunda mitad de 2025.

"Seguimos muy entusiasmados con el potencial de crecimiento de nuestra innovadora línea de productos OverWatch", declaró Lance Wadley, director comercial de Industrial Flow Solutions. "Tras años de inversión y desarrollo, estamos plenamente preparados para atender a la base de clientes actual y, al mismo tiempo, satisfacer la importante demanda del mercado que se avecina desde nuestras instalaciones integradas de IFS".

Para cualquier consulta de los clientes, incluidas las instalaciones existentes, los proyectos en curso y las solicitudes de servicio, póngase en contacto con:

América: applications@flowsolutions.com | +1 (860) 631-3618

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Acerca de Industrial Flow Solutions

Industrial Flow Solutions se especializa en el diseño, fabricación, venta y servicio de soluciones de bombeo y gestión de fluidos para entornos exigentes y difíciles. Con los sistemas de bombeo en línea directa OverWatch, los productos BJM Pumps, las bombas y controles Stancor, los controles inteligentes DERAGGER y los productos Dreno Pompe, la empresa ofrece una cartera integral de soluciones de bombeo inteligentes, que incluye bombas sumergibles y en línea directa, así como controles ideales para aplicaciones de aguas residuales industriales, comerciales y municipales. Con sede en New Haven, Connecticut, Industrial Flow Solutions es una empresa participada por May River Capital, una firma de capital privado con sede en Chicago centrada en empresas industriales de crecimiento del segmento medio-bajo del mercado. Para obtener más información, visite https://flowsolutions.com.

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