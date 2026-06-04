INEFSO amplía su oferta 2026/27 con dos nuevos másteres centrados en migraciones y diversidad LGBTIQ+ - INEFSO

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 4 de junio.- Los másteres de intervención social de INEFSO incorporan dos nuevas titulaciones para la convocatoria 2026/27, centradas en ámbitos especialmente relevantes para el trabajo social, la educación social, la mediación y la intervención socioeducativa. INEFSO, Instituto Español de Formación Social, refuerza así su catálogo de formación online con programas orientados a profesionales que desean especializarse en realidades sociales actuales: la atención a personas migrantes y refugiadas, y el acompañamiento en diversidad LGBTIQ+. Con esta ampliación, la entidad consolida una línea formativa vinculada a las necesidades de entidades sociales, administraciones públicas, recursos educativos y proyectos comunitarios.

Nuevos másteres de intervención social para la convocatoria 2026/27

La nueva oferta de INEFSO incluye el Máster en Migraciones: Intervención Social, Mediación Intercultural y Orientación Laboral con Personas Migrantes y Refugiadas, un programa diseñado para profundizar en la intervención con personas migrantes y refugiadas desde una perspectiva social, socioeducativa, comunitaria y laboral.

Esta titulación aborda áreas clave como la mediación intercultural, la orientación sociolaboral, la inclusión social y el acompañamiento en contextos de diversidad cultural. Se trata de una formación especialmente vinculada a perfiles profesionales que trabajan o desean trabajar en servicios sociales, entidades del tercer sector, programas de acogida, recursos de empleo, proyectos comunitarios o dispositivos de atención especializada.

Junto a este programa, INEFSO incorpora el Máster en Estudios LGBTIQ+: Sensibilización, Acompañamiento e Intervención Socioeducativa en la diversidad del colectivo, orientado a mejorar la intervención profesional en materia de diversidad, igualdad de trato, prevención de la discriminación y acompañamiento socioeducativo.

Migraciones y diversidad LGBTIQ+: dos áreas clave para la especialización social

La incorporación de estos dos másteres de intervención social responde a la evolución de los contextos de intervención. La movilidad humana, los procesos de inclusión, la convivencia intercultural y la atención a personas refugiadas requieren profesionales con herramientas actualizadas para intervenir desde el rigor, la sensibilidad social y la coordinación con otros recursos.

Del mismo modo, la diversidad LGBTIQ+ exige una formación específica que permita diseñar acciones de sensibilización, acompañar procesos personales y comunitarios, prevenir situaciones de exclusión y promover entornos educativos, sociales e institucionales más seguros e inclusivos.

Ambos programas se dirigen a profesionales y futuras personas profesionales del ámbito social, educativo, comunitario y sociosanitario que buscan ampliar competencias y especializarse en áreas con presencia creciente en la práctica profesional. Su enfoque permite conectar la formación académica con situaciones reales de intervención, favoreciendo una preparación más ajustada a las demandas actuales del sector.

Una formación flexible para profesionales del ámbito social

Los nuevos másteres de INEFSO se integran en la convocatoria 2026/27 de la entidad, dentro de su oferta de formación online en el ámbito social. Cada programa cuenta con 1500 horas de formación y 60 créditos universitarios ECTS, manteniendo la estructura académica que caracteriza a sus másteres.

La modalidad online facilita que el alumnado pueda compatibilizar la especialización con su actividad profesional, responsabilidades personales o lugar de residencia. Este formato resulta especialmente útil para quienes desean seguir formándose sin renunciar a la flexibilidad, pero con una propuesta académica enfocada al desarrollo profesional.

Además, durante el mes de junio, INEFSO activa el cupón JUNIO100, que permite obtener 100 € de descuento en la matrícula de sus másteres. La promoción se enmarca en la apertura de la nueva edición 2026/27 y ofrece una oportunidad para quienes desean iniciar su formación o reservar plaza de cara al próximo curso.

INEFSO refuerza su posicionamiento en másteres de intervención social

Con estos nuevos másteres de intervención social, INEFSO amplía su catálogo y refuerza su especialización en áreas directamente vinculadas a los retos actuales del sector. La intervención con personas migrantes y refugiadas, la mediación intercultural, la orientación sociolaboral, la diversidad LGBTIQ+ y el acompañamiento socioeducativo son ámbitos que requieren formación específica y una mirada profesional actualizada.

La convocatoria 2026/27 consolida la apuesta de INEFSO por una formación universitaria online dirigida a profesionales que desean mejorar su perfil, ampliar salidas laborales y contribuir a una intervención social más preparada, inclusiva y adaptada a la realidad de las personas y comunidades.

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