INESBE presenta su nueva imagen en Madrid y marca el inicio de una nueva etapa

Madrid, 12 de marzo de 2026.-

El sector de la belleza y la estética ha experimentado una transformación significativa en los últimos años gracias a la digitalización de la educación. La formación online se ha consolidado como una vía eficaz para que profesionales y futuros especialistas puedan acceder a conocimientos actualizados desde cualquier lugar, favoreciendo el acceso a una capacitación especializada adaptada a las nuevas dinámicas del mercado.

En este contexto, INESBE ha desarrollado durante los últimos tres años un proyecto formativo especializado en belleza, estética y moda que ahora inicia una nueva etapa marcada por un proceso de rebranding. La institución, dirigida por María Fernández, refuerza así su posicionamiento dentro del ámbito de la formación online, con el objetivo de continuar impulsando la profesionalización del sector y ampliar su oferta académica adaptada a las necesidades actuales.

Desde su creación, INESBE nació con la intención de cubrir una necesidad creciente dentro del sector: ofrecer una formación especializada, flexible y orientada a la realidad profesional de la industria de la belleza. El proyecto surgió con el propósito de facilitar el acceso a una formación actualizada que permitiera tanto la inserción laboral como el desarrollo profesional de quienes desean construir una carrera en este ámbito.

Durante estos tres primeros años de actividad, la institución ha logrado consolidar un modelo formativo online sólido, ampliando progresivamente su oferta académica en distintas áreas del sector beauty y construyendo una comunidad de estudiantes y profesionales vinculados a su plataforma educativa. Más allá del crecimiento en número de alumnos, uno de los principales hitos ha sido posicionarse como una institución especializada que apuesta por la profesionalización del sector y por una formación conectada con las tendencias y necesidades reales del mercado.

El proceso de rebranding que ahora inicia la institución responde a una evolución natural de la marca. Tras un periodo de crecimiento y consolidación, INESBE ha decidido renovar su identidad para alinearla con la etapa actual de desarrollo del proyecto. Este cambio busca reflejar de forma más clara los valores de la institución, su especialización y su voluntad de continuar creciendo como referente en la formación online dentro del ámbito de la belleza, la estética y la moda.

La nueva identidad corporativa proyecta una imagen más actual y sólida, alineada con la evolución del sector beauty y con el posicionamiento que la institución ha construido en los últimos años. A través de esta actualización, INESBE busca transmitir valores como la excelencia formativa, la innovación educativa, la cercanía con el alumnado y el compromiso con el desarrollo profesional de quienes forman parte de su comunidad.

Para garantizar la calidad académica en un entorno 100 % digital, la institución trabaja con una metodología estructurada que combina flexibilidad y rigor académico. El modelo formativo se basa en contenidos actualizados, recursos pedagógicos adaptados al entorno online y un seguimiento continuo del alumnado. Además, INESBE desarrolla y graba clases audiovisuales con profesionales activos del sector, lo que permite acercar a los estudiantes a la realidad del trabajo diario en el ámbito de la estética, la belleza y la moda.

Este enfoque busca que la formación no solo proporcione conocimientos teóricos, sino también competencias prácticas alineadas con las dinámicas actuales del sector, facilitando así el desarrollo profesional de los estudiantes en un entorno cada vez más competitivo.

Como parte de esta nueva etapa, INESBE celebrará el próximo 22 de marzo en Madrid un evento exclusivo para presentar su nueva imagen de marca. El encuentro reunirá a profesionales del sector de la belleza, la estética y ámbitos relacionados, así como a colaboradores y perfiles vinculados al ecosistema profesional en el que opera la institución.

Este evento marcará simbólicamente el inicio de una nueva fase para la escuela y pretende convertirse en un espacio de encuentro para fortalecer relaciones profesionales, intercambiar perspectivas y compartir el crecimiento de un proyecto educativo que en pocos años ha logrado consolidarse dentro del ámbito de la formación especializada.

El recorrido de INESBE también refleja los desafíos propios del emprendimiento joven dentro de un sector competitivo, donde la confianza y la reputación juegan un papel fundamental. En sus primeros años de actividad, la institución ha trabajado para consolidar una marca capaz de ofrecer una formación de calidad, manteniendo el foco en la experiencia del estudiante y en la actualización constante de sus programas.

De cara al futuro, INESBE plantea como objetivo continuar consolidándose como una institución de referencia en la formación especializada en belleza, estética y moda. Entre sus planes de desarrollo se encuentra la ampliación de programas cada vez más especializados, adaptados a la evolución constante del sector y a las nuevas oportunidades profesionales que surgen en la industria.

La institución mantiene además una visión abierta a explorar nuevos horizontes que permitan seguir aportando valor al sector y a su comunidad de estudiantes y profesionales.

La evolución de INESBE pone de manifiesto cómo la innovación educativa y la visión empresarial pueden impulsar nuevos modelos de aprendizaje dentro de sectores creativos y profesionales. Con este proceso de rebranding, la institución abre una nueva etapa orientada a fortalecer su posicionamiento en el ámbito de la formación online en estética, reafirmando su compromiso con la calidad formativa, la profesionalización del sector y el desarrollo de nuevas oportunidades para quienes desean construir su carrera en el mundo de la belleza, la estética y la moda.

