INESEM Business School lanza una ayuda a los estudiantes con una beca 20% en todo su catálogo formativo

Tal y como dijo Nelson Mandela : "La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo". Desde Inesem Business School, Escuela de Negocios con sede en Granada, han tenido una gran iniciativa para ayudar a los estudiantes que desean continuar su carrera formativa, lanzando una BECA 20% en todo su catálogo formativo. Además, ofrecen la posibilidad al alumno de reservar su plaza ahora y comenzar después de sus vacaciones

Inesem Business School es una Escuela de Negocios Online que trabaja día a día para fomentar y contribuir al desarrollo profesional y personal de sus alumnos.



Cuenta con más de 1000 acciones formativas entre las que se pueden encontrar: cursos universitarios, cursos expertos, cursos superiores, cursos de formación del profesorado, masters oficiales, masters profesionales, etc.



Son más de 15 años de experiencia, promoviendo una enseñanza multidisciplinar e integrada, a través de metodologías innovadoras de aprendizaje orientadas a la práctica del mundo laboral.



Y este mes de julio sorprenden con una nueva acción: lanzan una BECA 20% para todas aquellas personas que deseen especializarse en cualquiera de las 9 áreas de formación con las que cuentan.



Cualquier profesional interesado podrá seleccionar aquella acción formativa que se adapte a sus preferencias: biosanitario, diseño y artes gráficas, educación y sociedad, gestión empresarial, gestión integrada, idiomas, informática y TICS, Ingeniería y Edificación, Jurídico, etc.



La beca está disponible en la web: www.inesem.es y se aplica directamente mediante la matriculación online.



Además, el/la alumno/a podrá acogerse a un plan de financiación sin intereses, es decir, podrá pagar su formación a plazos.



Pero eso no es todo, desde INESEM ofrecen la posibilidad de posponer el inicio de la formación, lo/as alumno/as podrán matricularse ahora y comenzar en septiembre o cuando así lo deseen.



De este modo, ofrecerán un ayuda económica y cubrirán la necesidad de formación especializada y de calidad, permitiendo compatibilizar el desarrollo profesional con la vida personal.



Serán los alumnos quien decidan cuándo empezar su formación y beneficiándose de una beca.



¿Se está interesado/a en seguir creciendo profesionalmente? Matricularse ahora y comenzar después de las vacaciones. No dejar escapar esta oportunidad formativa.







