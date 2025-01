INESEM destaca en el primer Ranking de Times Higher Education

(Información remitida por la empresa firmante)

INESEM Business School ha sido reconocida por primera vez en el prestigioso ranking elaborado por Times Higher Education (THE), que destaca instituciones educativas a nivel mundial

Granada, 8 de enero de 2025.- INESEM Business School, una de las instituciones insignia de EDUCA EDTECH Group, ha sido reconocida por primera vez en el prestigioso ranking elaborado por Times Higher Education (THE). Este hito destaca la labor de INESEM en el sector educativo y refuerza su compromiso con la excelencia académica y la innovación.



El ranking de Times Higher Education, conocido por evaluar y clasificar a las instituciones educativas de élite en todo el mundo, se basa en métricas rigurosas que abarcan el impacto, la calidad de la enseñanza, el alcance internacional y la investigación.



INESEM Business School ha logrado consolidar su posición en esta clasificación gracias a su modelo formativo, centrado en la personalización de la educación ofrecida a su alumnado, adaptándolo en todo momento a los retos de un mercado laboral en constante evolución.



Una metodología educativa innovadora, orientada al mercado actual

Desde sus inicios, la escuela de negocios INESEM ha apostado por un modelo centrado en el aprendizaje práctico, flexible y personalizado. Su metodología EDUCA LXP combina inteligencia artificial y la creación e implementación de herramientas predictivas con una alta personalización en el e-learning, lo que permite que cada estudiante disfrute de una experiencia educativa adaptada a sus necesidades y objetivos.



Este enfoque ha permitido a miles de alumnos obtener una formación de alta calidad en áreas tan diversas como la gestión empresarial, la tecnología y el desarrollo profesional.



Además, esta capacidad para integrar la tecnología en sus programas formativos, le permite alinearse perfectamente con los criterios evaluados por THE.



Reconocimiento internacional

Este logro no solo subraya la calidad educativa de INESEM, sino también su creciente proyección internacional. Al formar parte del ranking de Times Higher Education, esta Business School se une a un selecto grupo de instituciones reconocidas por su impacto global. Este reconocimiento también refuerza la posición de EDUCA EDTECH Group como un referente en la formación online y en la innovación educativa.



En palabras de Rafael García Parrado, CEO de EDUCA EDTECH Group:



"Este reconocimiento es el resultado del esfuerzo conjunto de todo el equipo de INESEM. Una visión que siempre ha pretendido ofrecer una formación que no solo prepare al alumnado para el presente, sino que también los equipe para liderar el futuro".



Impacto en el sector educativo

Times Higher Education es una de las instituciones más reconocidas a nivel mundial en la evaluación de la calidad educativa. Su primer ranking de aprendizaje online pretende responder a la pregunta clave: "¿Cómo es un aprendizaje online exitoso?" y se posiciona como una herramienta esencial para valorar el futuro de la educación a distancia.



Este tipo de reconocimientos contribuyen a legitimar y consolidar la reputación de las instituciones de formación online, mostrando que pueden competir al mismo nivel que las universidades tradicionales en términos de calidad e impacto.



Sobre INESEM Business School

INESEM Business School es la business school bajo el sello EDUCA EDTECH Group, que ofrece programas educativos online, diseñados para adaptarse a las necesidades de profesionales y empresas. Con un enfoque práctico y una metodología innovadora, se ha convertido en una opción preferida para aquellos que buscan potenciar sus habilidades y avanzar en sus carreras.



EDUCA EDTECH Group apuesta por la revolución en el sector educativo, apoyándose en su metodología única en el mercado, la Metodología EDUCA LXP. Para ello, colabora con instituciones de primer nivel como la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) y el Grupo de Investigación de la Universidad de Granada (UGR), lo que permite contar con el aval y el respaldo de entidades públicas como el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI).







