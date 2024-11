INESEM incorpora MyLXP, el servicio de aprendizaje personalizado bajo el sello EDUCA EDTECH Group

(Información remitida por la empresa firmante)

La Business School de referencia en formación online ha incorporado la innovadora plataforma de formación online MyLXP, un paso más en la personalización de la educación y la incorporación de herramientas tecnológicas de vanguardia.

INESEM Business School, una de las escuelas online de negocios con mayor reconocimiento en nacional e internacional, da un paso al frente en su apuesta por la innovación educativa e incorpora la plataforma de formación online MyLXP, desarrollada por EDUCA EDTECH Group.

La plataforma MyLXP representa un avance en la experiencia educativa personalizada, diseñada para optimizar el aprendizaje online en INESEM y otras instituciones de EDUCA EDTECH Group. MyLXP centraliza todas las actividades de formación del estudiante en un solo entorno digital, ofreciendo un acceso ágil a cursos, másteres y demás contenidos académicos. Gracias a su integración de inteligencia artificial y modelos predictivos, esta plataforma no solo adapta los contenidos a las necesidades de cada usuario, sino que también permite una personalización del itinerario formativo, maximizando el aprendizaje y alineándose con los objetivos profesionales de cada estudiante.

El conocimiento al servicio del estudiante.

Más allá de representar una plataforma educativa de primer nivel, MyLXP se erige también como servicio de suscripción para los estudiantes interesados en completar su formación. De esta forma, cualquier usuario registrado en INESEM accederá automáticamente y de manera gratuita a todo un universo de contenidos: cientos de cursos, webinars y masterclasses que vienen a reforzar la formación del alumno.

Solo se necesita estar inscrito en una de las formaciones de INESEM para acceder a un enorme catálogo de experiencias formativas y contenidos online de manera gratuita, al que se tendrá acceso durante un periodo equivalente a la duración de la formación contratada.

"Con MyLXP damos un paso firme hacia una educación más personalizada y efectiva, con una plataforma intuitiva que proporciona una experiencia completa a los alumnos", explica Rafael García-Parrado, CEO de EDUCA EDTECH Group.

La plataforma, además, ofrece a cualquier persona la posibilidad de probar de manera gratuita el servicio y todo su catálogo de formaciones y contenidos al registrarse en INESEM. De esta forma se tendrá acceso a MyLXP durante un periodo de 15 días.

Leaders driving change, un Business School diferente.

La Business School de referencia, reconocida por entidades de renombre como QS Rating o los prestigiosos rankings de El Mundo, también ha estrenado nueva identidad adaptada a las nuevas necesidades y transmitiendo su firme compromiso con la innovación.

A lo largo de sus más de 16 años de trayectoria la institución educativa ha sido sinónimo de confianza, transparencia, calidad y flexibilidad a los miles de alumnos que han confiado en INESEM su desarrollo profesional. Con esta nueva identidad la escuela de negocios de la tecnológica EDUCA EDTECH Group reafirma su compromiso con la formación de calidad, apoyada en la tecnología más avanzada, y proyecta una personalidad renovada y adaptada al futuro.

Sin embargo, cabe destacar que no se trata de un cambio, sino de una mirada al futuro. La nueva identidad de INESEM no solo muestra una marca fortalecida y adaptable, sino también una institución preparada para liderar el cambio en un mundo en constante evolución. La Business School de referencia para los profesionales que no se conforman.

