La inestabilidad laboral deja 8.195 € de deuda en Sevilla: Repara tu Deuda aplica la Segunda Oportunidad

La inestabilidad laboral deja 8.195 € de deuda en Sevilla; Repara tu Deuda aplica la Ley de Segunda Oportunidad - La inestabilidad laboral deja 8.195 € de deuda en

(Información remitida por la empresa firmante)

Sevilla, 21 de septiembre de 2026.- 8.195 euros es la deuda que Repara tu Deuda Abogados ha logrado cancelar en Castilblanco de los Arroyos (Sevilla). El despacho, referente en España en la gestión de casos mediante la Ley de Segunda Oportunidad, ha acompañado a una trabajadora cuya inestabilidad de ingresos terminó convirtiendo la financiación utilizada para gastos cotidianos en una carga que ya no podía asumir.

De financiar los gastos diarios a recurrir a nuevos créditos

El origen de la insolvencia estuvo precisamente en la necesidad de afrontar el día a día. Según el relato del caso, la afectada necesitó “financiación para gastos diarios” en un contexto laboral poco estable, ya que la mayoría de los empleos que conseguía eran temporales.

Esa irregularidad en sus recursos fue dificultando el cumplimiento de las obligaciones. Para atender los compromisos que ya había contraído, recurrió a nuevos créditos, una dinámica que fue aumentando progresivamente su endeudamiento. La acumulación terminó desembocando en la insolvencia actual.

Su margen económico sigue siendo reducido. De hecho, en estos momentos los ingresos de la deudora “apenas pueden cubrir sus gastos más esenciales”, lo que evidencia hasta qué punto una deuda no tiene el mismo peso para todas las economías.

La Ley de Segunda Oportunidad ha permitido romper ese círculo mediante la obtención de la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI). Entre los beneficios asociados a este mecanismo, Repara tu Deuda destaca la cancelación de las obligaciones exonerables, la salida de registros de morosidad como ASNEF, la paralización de llamadas de reclamación y, según las circunstancias del procedimiento, la suspensión de embargos en nómina.

Una estrategia que busca ir más allá de cancelar la deuda

Esa recuperación financiera enlaza con el Programa Vida Nueva sin Deudas, impulsado por Grupo Repara para ampliar el acompañamiento más allá de la resolución jurídica. El modelo combina la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad y la defensa especializada de Repara tu Deuda Abogados con un diagnóstico financiero inicial, una estrategia personalizada, seguimiento continuo y un plan de estabilidad posterior. Su planteamiento parte de una idea: cancelar las obligaciones pendientes es el primer paso, pero recuperar una relación más equilibrada con las finanzas requiere también mirar hacia lo que viene después.

A esta labor se suma la defensa de los consumidores. El despacho revisa los contratos suscritos por sus clientes para comprobar la posible existencia de cláusulas abusivas en tarjetas de crédito y revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas, abriendo así otra vía de protección frente a determinadas prácticas financieras.

Más allá de las cifras, este tipo de resoluciones muestra una realidad sencilla: el peso de una deuda no se mide únicamente por su cuantía, sino también por los recursos disponibles para afrontarla. Recuperar margen económico significa, ante todo, volver a tomar decisiones sin que cada ingreso esté condicionado por obligaciones del pasado.

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