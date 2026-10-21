InfiMotion Inside en el Salón del Automóvil de París

InfiMotion Inside: Los sistemas de propulsión eléctrica líderes en la industria impulsan a múltiples marcas en el Salón del Automóvil de París

(Información remitida por la empresa firmante)

PARÍS, 21 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Del 12 al 18 de octubre se ha celebrado el Salón del Automóvil de París 2026 en el Centro de Exposiciones Paris Porte de Versailles. InfiMotion Technology, un actor clave en el sector de los sistemas de propulsión en China, no expone de forma independiente; a pesar de ello, sus sistemas de propulsión eléctrica están presentes en las gamas de varios fabricantes de automóviles, incluyendo prácticamente todos los vehículos del stand de Geely Auto, además de los modelos de Lynk & Co, Zeekr y Smart. El expositor de Geely también acoge el debut europeo del Monjaro EM-i junto con el EX2, el EX5 y el STARRAY EM-i. Los productos más recientes de InfiMotion también se presentan en la gira UTAC de Geely en Francia, lo que brinda a los medios europeos acceso directo a su cartera de sistemas de propulsión eléctrica de última generación.

Liderazgo Tecnológico: Estableciendo referencias globales

El nuevo sistema de propulsión eléctrica de doble motor todoterreno de InfiMotion —que es el único sistema de doble motor con bloqueo en su clase— se estrena en el Geely K011, ofreciendo 220 kW por motor y un par máximo combinado de 2 x 4.500 N•m. Su controlador de bloqueo diferencial concentra la potencia en un lado para liberar un vehículo atascado; la distribución por rueda alcanza los 9.000 N•m en una rueda, una amplificación del 200%. Dispone de certificación IPX8 gracias a que ha superado pruebas de impacto de iceberg e inmersión.

La gama abarca desde 400 V hasta 900 V. El sistema de propulsión coaxial de doble motor TP501 de 900 V utiliza una carcasa semisólida de aleación de magnesio fundido a presión, consiguiendo una reducción del peso de un 30%. El P600 Compact EDU, que se utiliza para voltajes superiores a 750 V, alcanza una eficiencia CLTC del 92,4% gracias al bobinado Mini-Pin y al acero al silicio ultrafino de 0,2 mm. El sistema patentado de refrigeración profunda por aceite permite realizar más de 100 aceleraciones consecutivas a máxima potencia sin degradación. El sistema todoterreno ya se encuentra en producción en serie, y la unidad de control electrónico (EDU) 11 en 1, con control de dominio, lanzada en 2024, impulsa el Geely Galaxy E5, el SUV eléctrico del segmento A más exportado de China.

Competitividad global: Una creciente presencia internacional

En el primer semestre del año 2026, InfiMotion se posicionó entre los tres principales proveedores chinos de motores eléctricos e inversores según su volumen de envíos. Su red de I+D abarca Wuxi, Shanghái, Ningbo, Hangzhou y Gotemburgo, contando con más de 1.000 ingenieros, incluyendo más de 100 especialistas en software suecos. Cinco bases de fabricación inteligentes en China logran respaldar una presencia global de suministro que llega hasta Europa y Malasia. Su centro de pruebas con certificación CNAS alberga el primer banco de pruebas de motores de 30.000 rpm del mundo, con validaciones que incluyen ciclos térmicos de -60°C a 140°C, 1.500 horas de prueba de niebla salina y 2.500 horas de pruebas de resistencia.

Acerca de InfiMotion Technology

InfiMotion Technology es una empresa innovadora global en sistemas de propulsión eléctrica inteligentes, que proporciona soluciones integrales dedicadas a la movilidad inteligente y sostenible. Sus productos principales incluyen sistemas de propulsión eléctrica, controladores de dominio, sistemas de carga y sistemas de gestión de baterías. Presta sus servicios a los principales fabricantes de automóviles del mundo, ofreciendo soluciones de propulsión eléctrica demostradas, trazables y de producción en masa, abarcando desde vehículos de clase A0 hasta superdeportivos.

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