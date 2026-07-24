InfiMotion Technology muestra las capacidades de su sistema E Drive en un evento en Wuxi

(Información remitida por la empresa firmante)

-InfiMotion Technology hace su debut público, mostrando las capacidades completas de su sistema E Drive en un evento en Wuxi

WUXI, China, 24 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- InfiMotion Technology (InfiMotion), empresa innovadora a nivel mundial en sistemas de propulsión eléctrica inteligentes, ha llevado a cabo la organización de un evento de demostración tecnológica en Wuxi el 16 de julio, marcando su primera aparición pública como proveedor independiente para la industria automotriz global. El evento puso de manifiesto las capacidades integrales de la compañía, que abarcan I+D global, validación extrema y fabricación de precisión micrométrica, consolidando así su posición como una fuerza en ascenso en el sector de los sistemas de propulsión para vehículos de nueva energía (VNE).

"Démosle a conocer InfiMotion al mundo", declaró Joe Lin, consejero delegado de InfiMotion Technology. "Hemos dedicado años a perfeccionar nuestra tecnología de propulsión eléctrica para los principales fabricantes de automóviles a nivel mundial, y ahora estamos listos para consolidarnos como un socio de confianza para el mercado en general".

I+D global sincronizada en la nube: Ingeniería sin fronteras

La red de I+D de InfiMotion abarca Wuxi, Shanghái, Ningbo, Hangzhou y Gotemburgo, con más de 1.000 ingenieros —incluido un equipo sueco de más de 100 personas— que colaboran en tiempo real a través de la nube. Esta presencia global se basa en situaciones extremas del mundo real: resistencia a altas cargas en las autopistas europeas, arranques en frío en los países nórdicos y funcionamiento a plena carga en el sudeste asiático; escenarios que dan forma directamente al ADN global de InfiMotion.

Un historial de logros pioneros en la industria

La trayectoria técnica de InfiMotion habla por sí sola:

2021: Fue pionera en el desarrollo propio de la unidad de control electrónico (EDU) de 400 V con carburo de silicio (SiC) para el ZEEKR 001 en China.

2024: Lanzó la primera EDU 11 en 1 del mundo con control de dominio, logrando una eficiencia CLTC superior al 90% en una plataforma IGBT de 400 V.

2025: Lanzó la primera EDU de doble motor de aleación de magnesio y aluminio producida en masa del mundo y la primera EDU coaxial de aleación de magnesio de alto rendimiento de 900 V del mundo, que ofrece un par máximo de 5.200 Nm con un peso neto de tan solo 77 kg.

La empresa también ha sido pionera en el bobinado Umini-pin, las laminaciones de acero al silicio ultrafinas de 0,2 mm, las tecnologías PCM integradas y de tres niveles, y lidera la formulación de estándares industriales para materiales de aleación amorfa.

Probado al extremo – Certificado para la confianza global

InfiMotion cumple con los procesos ASPICE Nivel 3 y la certificación ASIL-D (ISO 26262). Su sistema de validación incluye ciclos de temperatura de -60°C a 140°C, pruebas de niebla salina de 1.500 horas y pruebas de resistencia exhaustivas de 2.500 horas, con más de 9.000 elementos de prueba individuales requeridos para una marca europea de alta gama. El centro de pruebas de la compañía, acreditado por CNAS, alberga el primer banco de pruebas de motores de 30.000 rpm del mundo.

Fabricación con precisión a nivel micrométrico

InfiMotion opera cinco bases de fabricación inteligente en China (Wuxi, Hangzhou, Ningbo, Quzhou y Jiaxing), con una automatización de la línea de motores que alcanza el 95%. La precisión del SMT se mantiene en 25 μm, los instrumentos de medición tienen una resolución de hasta 0,1 μm y un sistema de inspección visual impulsado por IA detecta defectos de tan solo 20 μm.

De Wuxi al mundo

Actualmente, InfiMotion suministra sistemas de propulsión eléctrica en todo el rango de voltaje (400 V–900 V) para vehículos de todas las categorías, desde A0 hasta superdeportivos. Su red global abarca China, Europa y Malasia, con integración vertical desde los componentes clave hasta el sistema completo. En el primer semestre de 2026, la empresa se situó entre los tres principales proveedores de China en envíos de motores e inversores, y su producción en volumen ya abastece a Geely, Volvo y JLR.

La era InfiMotion acaba de comenzar

A medida que la industria mundial de vehículos eléctricos experimenta una profunda transformación, InfiMotion mantiene su compromiso con la I+D interna integral, la sinergia de colaboración global y las asociaciones de beneficio mutuo, ofreciendo al mundo soluciones de propulsión eléctrica chinas probadas, trazables y de producción masiva.

Acerca de InfiMotion Technology

InfiMotion Technology es un líder mundial en I+D y fabricación de sistemas y componentes avanzados de propulsión eléctrica para vehículos de nueva energía. Comprometida con la innovación, el rendimiento y la sostenibilidad, InfiMotion ofrece soluciones integrales que permiten a los fabricantes de automóviles crear la próxima generación de vehículos eléctricos eficientes, potentes e inteligentes.

Para obtener más información, visite: www.infimotion.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/3007236/INFIMOTION_TECHNOLOGY.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/infimotion-technology-muestra-las-capacidades-de-su-sistema-e-drive-en-un-evento-en-wuxi-302833873.html