InfiMotion Technology presenta soluciones líderes de propulsión eléctrica en CES 2026

LAS VEGAS, 13 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Como el principal evento tecnológico mundial que da inicio al nuevo año, el CES (Consumer Electronics Show) se inauguró con gran éxito en Las Vegas, reuniendo productos innovadores de miles de empresas tecnológicas de todo el mundo. Sirve como plataforma clave para presentar los últimos avances en tecnologías del futuro. En su debut en el CES, InfiMotion Technology, proveedor chino de productos de propulsión eléctrica, presentó sus revolucionarias EDU, demostrando su capacidad de innovación global en arquitectura de alto voltaje, materiales ligeros e integración de sistemas. Esto marca un paso significativo en cómo la fabricación inteligente china está impulsando la cadena de suministro global de vehículos eléctricos de alta gama.
Los tres productos presentados por InfiMotion representan avances importantes en innovación de materiales, integración de sistemas, plataforma de alto voltaje y eficiencia, todos diseñados para impulsar la próxima generación de vehículos eléctricos inteligentes con un rendimiento y ahorro de energía excepcionales.
Sistema de doble motor de aleación de magnesio y aluminio de alto rendimiento Con una innovadora carcasa ultraligera de aleación de magnesio y aluminio, este producto ofrece 340 kW de potencia máxima con un peso de tan solo 109,5 kg, alcanzando una densidad de potencia de 3,1 kW/kg. Ya en producción en masa e implementado en modelos como el Galaxy M9 y Lynk & Co 900, incorpora control de vectorización de par para permitir un giro de tanque "estilo vals".
Motor eléctrico coaxial doble de alto rendimiento de 900 V con carcasa de aleación de magnesio Con una configuración planetaria coaxial, este producto alcanza una eficiencia CLTC del 92,4% a voltajes de operación superiores a 750 V, con una densidad de potencia de 5,69 kW/kg. Gracias a la aleación de magnesio, su peso se reduce en un 30%. La tecnología patentada de refrigeración profunda por aceite de InfiMotion, tanto para el estator como para el rotor, mejora el rendimiento térmico, permitiendo más de 80 aceleraciones consecutivas a máxima potencia sin degradar el rendimiento.
Unidad de control de dominio 12 en 1 ultraintegrada Al integrar 12 módulos principales, incluyendo motor, reductor, MCU, VCU, BMS, CC-CC, etc., esta unidad de control de dominio (EDU) basada en IGBT de 400 V alcanza una eficiencia CLTC del 90% con un peso total inferior a 79,8 kg. Esta solución ya se utiliza en el Geely Galaxy E5.
Como socio tecnológico global con sede en China, InfiMotion ha establecido un sistema integral que abarca desde la I+D hasta la producción en masa, y colabora estrechamente con marcas de automóviles de renombre y de lujo de todo el mundo para definir el futuro de la movilidad eléctrica.
Acerca de InfiMotion Technology InfiMotion Technology se posiciona como un proveedor integral de componentes y sistemas de propulsión eléctrica, con amplias capacidades de I+D y fabricación que abarcan desde componentes hasta sistemas de alto nivel. Su sede se encuentra en Wuxi, China, y cuenta con cinco bases de fabricación inteligentes y seis centros de I+D en todo el mundo.
