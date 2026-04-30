Infineum P6895 aprobado conforme a la nueva especificación FPW9.55535/03 de Stellantis

(Información remitida por la empresa firmante)

ABINGDON, Inglaterra, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Infineum, líder mundial en productos químicos especializados para lubricantes y combustibles, ha obtenido la aprobación oficial para la nueva specificación Stellantis FPW9.55535/03 con su tecnología de aditivos Infineum P6895. Con este logro, Infineum P6895 permite a todos las compañías de lubricantes comercializar con confianza productos aprobados por Stellantis. Esto respalda la protección de la marca, la garantía y un rendimiento fiable, reforzando el compromiso de Infineum con la innovación, el alto rendimiento y la sostenibilidad tanto para vehículos con motor de combustión interna (ICE) como para vehículos híbridos.

Stellantis FPW9.55535/03 es una especificación de aceite de motor de última generación diseñada para proporcionar una protección superior, ahorro de combustible y durabilidad para los motores actuales. Ante los requisitos cada vez más complejos de los fabricantes de equipos originales (OEM) y los estándares de la industria, las aprobaciones oficiales proporcionan una vía clara y fiable para las compañías de lubricantes y los usuarios finales. Esto garantiza que el lubricante ha sido validado según la especificación del OEM.

Es importante destacar que Stellantis FPW9.55535/03 está diseñado para ser compatible con varias especificaciones anteriores de Stellantis/PSA y Opel/Vauxhall. Esto simplificará la cartera de productos y proporcionará soporte tanto a flotas de vehículos nuevos como existentes. Infineum P6895 está aprobado según FPW9.55535/03 y es compatible con PSA B71 2297, PSA B71 2290, OV 040 1547–G30 y OV D30 5W-30, lo que permite una amplia cobertura en el parque de lubricantes Stellantis.

Andrea Ghionzoli, director de Marketing de Operaciones para EMEA en Infineum, declaró: Nos enorgullece ser los primeros en obtener la aprobación oficial Stellantis FPW9.55535/03 con un producto disponible para todos los comercializadores de lubricantes. Infineum P6895 ha demostrado un rendimiento excepcional incluso en las pruebas Stellantis más exigentes. Este logro permite a nuestros clientes avanzar con rapidez y confianza para cumplir con los últimos requisitos de Stellantis, respaldados por una aprobación en la que las compañías de lubricantes y los usuarios finales pueden confiar.

Infineum P6895 está disponible comercialmente desde 2023 y combina un rendimiento probado en motores de combustión interna y vehículos híbridos con la flexibilidad y las opciones de sostenibilidad que los clientes valoran cada vez más. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante local de Infineum o visite www.infineum.com

Acerca de Infineum

Infineum es una empresa de productos químicos especializados que existe para crear un futuro sostenible a través de la innovación química. Nos centramos en desafíos complejos de formulación, trabajando en estrecha colaboración con nuestros clientes para ofrecer soluciones mutuamente exitosas. Nuestra trayectoria se centra en el segmento de la transición energética, donde hemos reducido el impacto de carbono de los motores de combustión interna, apoyado la electrificación y desarrollado soluciones para combustibles alternativos. Al adoptar un enfoque innovador con visión de futuro en múltiples sectores, también maximizamos el valor de la tecnología única de Infineum en sectores resilientes al carbono. Más de 2.000 empleados en todo el mundo con amplia experiencia y perspectivas diversas impulsan el éxito de nuestros clientes, mientras formulamos juntos el futuro. Para más información, visite la página web www.infineum.com

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