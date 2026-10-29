Infinite Electronics presenta soluciones de conectividad diseñadas a medida en electronica 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

Las soluciones de conectividad diseñadas por las empresas operativas Bulgin, L-com, Pasternack, Transtector, PolyPhaser, Capable y KC Industrie dan respuesta a aplicaciones industriales, de IA y energéticas.

MÚNICH, 29 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Infinite Electronics, fabricante global de soluciones de conectividad especializadas, expondrá en la feria electronica 2026, que tendrá lugar en Múnich del 10 al 13 de noviembre. Los visitantes que acudan al stand de Infinite Electronics en el pabellón A3, stand 241 podrán conocer productos de conectividad destinados a centros de datos, drones, automatización industrial y aplicaciones energéticas, ofrecidos por sus empresas operativas, entre las que se incluyen Bulgin, L-com, Pasternack, Transtector, PolyPhaser, Capable y KC Industrie.

Nuestros clientes se enfrentan a requisitos complejos que exigen soluciones que abarcan múltiples categorías de productos; gracias a nuestra experiencia en ingeniería y a nuestra oferta de productos, podemos colaborar con ellos a lo largo de todo el proceso, afirmó Nick Young, presidente y director general de las unidades de negocio Industrial e ICC de Infinite Electronics. Un programa de drones, por ejemplo, requiere antenas, conectores sellados y protección contra sobretensiones. Por lo general, los ingenieros tienen que recurrir a tres proveedores distintos para obtener estos componentes. Nosotros ofrecemos antenas de Pasternack, conectores de Bulgin y sistemas de protección contra sobretensiones de Transtector; por tanto, con Infinite, el cliente solo necesita mantener una única conversación con expertos que actúan como un verdadero socio tecnológico en el desarrollo de la solución.

En el stand, los visitantes pueden asistir a demostraciones de productos, hablar directamente con expertos del sector y explorar soluciones de conectividad de alto rendimiento diseñadas para aplicaciones exigentes. Una muestra interactiva presentará productos equipados con etiquetas de radiofrecuencia (RF) que activan automáticamente información relevante en pantallas situadas en la parte superior, mientras que diversas pantallas táctiles distribuidas por el stand ofrecen especificaciones técnicas detalladas.

En el stand se presentarán los nuevos conectores circulares híbridos de Bulgin, que forman parte de su gama Buccaneer, serie 6000. Estas soluciones pueden configurarse con dos, cuatro o seis contactos, combinando la conectividad de alimentación y de señal en un único conector robusto. Otros productos que se exhibirán incluyen:

Cableado y componentes industriales de L-com, que incluyen cableado Ethernet avanzado para la transmisión de alto rendimiento y la gestión de datos en centros de datos.

Cables especiales personalizados, mazos de cables y ensamblajes de Capable y KC Industrie, fabricados en sus propias instalaciones.

Antenas para drones, incluidos nuevos modelos GNSS multiconstelación con tecnología antiinterferencias de Pasternack, junto con una variedad de conectores y adaptadores de radiofrecuencia (RF).

Sistemas de protección contra sobretensiones de Transtector y PolyPhaser, diseñados para proteger frente a sobretensiones eléctricas perjudiciales; pueden utilizarse en centros de datos e infraestructuras de comunicaciones, incluyendo antenas, conexiones coaxiales, cableado y sistemas inalámbricos.

Visite el pabellón A3, stand 241, para reunirse con los expertos de Infinite Electronics y explorar soluciones para necesidades de aplicación específicas.

Para obtener más información sobre las soluciones de conectividad de Infinite Electronics, visite www.InfiniteElectronics.com.

Acerca de Infinite Electronics

Infinite Electronics impulsa una cartera global de empresas especializadas en conectividad que diseñan, fabrican y suministran soluciones técnicas fiables en todo el mundo. Concebida como una plataforma unificada orientada a la rapidez, la escalabilidad y la fiabilidad, la compañía combina una infraestructura compartida, una logística de primer nivel y una profunda experiencia en ingeniería para dar respuesta a necesidades de conectividad críticas. Gracias a sus operaciones globales escalables y a su capacidad de desarrollo ágil, Infinite ayuda a sus clientes a acelerar la innovación y a llevar nuevas ideas al mercado. Obtenga más información en www.infiniteelectronics.com.

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