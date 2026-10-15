INFINITUM y GG Real Estate organizan en Barcelona un evento privado sobre su resort en la Costa Dorada - GG REAL ESTATE GROUP

(Información remitida por la empresa firmante)

La cita tendrá lugar el 5 de noviembre en Juno House Club y dará a conocer Infinitum Living, un complejo privado frente al mar con golf, playa y beach club situado en la Costa Dorada.

Madrid, 15 de octubre de 2026.- INFINITUM y GG Real Estate Group celebrarán el jueves 5 de noviembre un encuentro privado en Barcelona dedicado a Infinitum Living, el resort residencial de alto standing que se levanta frente al mar en la Costa Dorada. El evento, organizado conjuntamente por ambas compañías, tendrá lugar en Juno House Club de 15:00 a 19:00 horas.

La colaboración responde a un modelo cada vez más habitual en el sector: promotores y consultoras inmobiliarias que unen fuerzas para acercar proyectos de calidad a compradores e inversores. GG Real Estate Group actúa como broker oficial del proyecto en España. Un resort privado frente al Mediterráneo.

Infinitum Living es un complejo residencial privado situado en primera línea de la Costa Dorada, rodeado de pinares. Está concebido como un resort, un entorno exclusivo donde la vivienda se integra con el paisaje.

Cuenta con tres campos de golf integrados en European Tour Destinations, acceso directo a la playa, una propuesta gastronómica de alto nivel y un Beach Club reconocido por quinto año consecutivo como el mejor de Europa.

Las viviendas son apartamentos premium de arquitectura contemporánea, con amplias terrazas, acabados sostenibles y una cuidada integración con la vegetación. La entrega está prevista para el último trimestre de 2027 y los precios parten de 480.000 euros.

Qué se podrá conocer en el encuentro

La jornada será presencial, sin retransmisión online, en español e inglés. Se explicarán el resort y sus servicios, la ubicación, las garantías del proyecto, el proceso de compra y las ventajas de invertir en una de las zonas con mayor proyección del Mediterráneo. Intervendrán Ruslan Gavrilov, CEO de GG Real Estate Group, y Julián Álvarez, responsable comercial de Real Estate INFINITUM.

GG Real Estate suma más de 30 años de experiencia en el mercado español y forma parte del mismo grupo que Rusol Prime, agencia especializada en propiedades de lujo.

El aforo es reducido. Es necesario inscribirse a través de la página oficial del evento; tras el registro, GG Real Estate Group contactará con cada asistente por teléfono y le enviará la invitación oficial, imprescindible para acceder.

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