Infinium lanza la plataforma Infinium Edge™ para centros de datos de IA

- Infinium lanza la plataforma Infinium Edge™ para refrigeración por inmersión de alta densidad para centros de datos de IA

Fluidos de inmersión dieléctricos diseñados a medida para permitir una mayor densidad computacional y al mismo tiempo reducir el consumo de agua y energía en centros de datos de IA y HPC

SACRAMENTO, California, 15 de enero de 2026/PRNewswire/ -- Infinium anunció hoy el lanzamiento de Infinium Edge™, una plataforma avanzada de infraestructura para centros de datos diseñada para permitir cargas de trabajo de inteligencia artificial (IA) y computación de alto rendimiento (HPC) de alta densidad mediante refrigeración por inmersión. A medida que aumentan las densidades de potencia de las GPU, CPU y componentes auxiliares, la refrigeración se ha convertido en una de las principales limitaciones para el rendimiento, la eficiencia, la ubicación y la escalabilidad de los centros de datos.

Los fluidos de inmersión Infinium Edge™, una nueva clase de fluidos dieléctricos diseñados a medida y diseñados específicamente para centros de datos de IA y HPC, están diseñados para eliminar el calor directamente en la fuente de computación, lo que permite un rendimiento térmico sostenido de alta eficiencia. Estas capacidades permiten a los operadores implementar hardware de IA de última generación a densidades significativamente mayores, con mayor fiabilidad y menor complejidad de infraestructura.

Los centros de datos convencionales refrigerados por aire suelen soportar densidades de potencia por rack de aproximadamente 10 a 20 kW, mientras que los sistemas avanzados de refrigeración líquida directa al chip pueden alcanzar de 40 a 80 kW por rack, a menudo con mayor complejidad mecánica y dependencia de infraestructura de agua refrigerada. Por el contrario, los sistemas de refrigeración por inmersión, donde los equipos informáticos se sumergen en un fluido dieléctrico, admiten densidades de potencia considerablemente mayores, lo que hace que estos fluidos de inmersión sean cada vez más cruciales para el diseño de centros de datos de IA de próxima generación.

A medida que las cargas de trabajo de IA superan los límites de la refrigeración por aire y directa al chip, se evalúan los enfoques basados en la inmersión como una vía práctica para lograr una mayor densidad y una mayor eficiencia térmica. Edge Immersion Fluids™ es un componente esencial de la plataforma Infinium Edge, que integra química avanzada, ingeniería de procesos industriales y fabricación escalable para facilitar la implementación a gran escala de centros de datos refrigerados por inmersión.

"La refrigeración se ha convertido en una de las limitaciones clave para la implementación de sistemas informáticos de IA de vanguardia", afirmó Robert Schuetzle, consejero delegado de Infinium. "Infinium Edge aprovecha nuestra experiencia en química avanzada y fabricación a escala industrial para ofrecer una plataforma de refrigeración por inmersión que impulsa la infraestructura de IA de próxima generación. Esto permite una computación más rápida y operaciones más sostenibles, a la vez que reduce el consumo de energía y agua de las tecnologías convencionales de refrigeración de centros de datos".

A diferencia de algunos líquidos dieléctricos comerciales, los fluidos de Infinium Edge son productos sintéticos más limpios que no contienen los contaminantes residuales presentes en los fluidos de inmersión derivados del petróleo, los cuales pueden limitar la fiabilidad y el rendimiento a largo plazo en sistemas refrigerados por inmersión. Los fluidos de inmersión Edge están diseñados para funcionar de forma continua, manteniendo un rendimiento predecible bajo las cargas térmicas sostenidas de alta temperatura, comunes en entornos de IA y HPC.

Para obtener más información sobre Infinium Edge™ y su plataforma de enfriamiento por inmersión para centros de datos de IA, visite www.Infinium.ai.

Acerca de Infinium

Infinium tiene su sede en Estados Unidos. Aprenda más enwww.infiniumco.com.

Infinium es una empresa tecnológica que aplica química avanzada, ingeniería de procesos y fabricación a escala industrial para transformar la forma en que el mundo se alimenta, se mueve y computa. A través de sus plataformas Infinium Energy™ e Infinium Edge™, la empresa ofrece soluciones escalables que abarcan combustibles electrónicos con emisiones ultrabajas de carbono e infraestructura térmica avanzada para IA y centros de datos. Infinium tiene su sede en Estados Unidos. Para más información, visite www.infiniumco.com.

