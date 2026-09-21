Infinium lanza la plataforma mSAF, ampliando su oferta de productos comerciales a materias primas de metano

La ruta de conversión de metano a SAF combina la plataforma avanzada de Fischer-Tropsch de Infinium —ya implementada comercialmente— con el reformado electrificado, ampliando así las posibilidades de producción de combustible de aviación de bajo contenido de carbono

(Información remitida por la empresa firmante)

SACRAMENTO, California, 21 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Infinium ha presentado hoy su oferta de productos mSAF, una nueva plataforma de combustible de aviación sostenible (SAF) derivado del metano que transforma gas natural renovable, biogás, gas de antorcha y otras corrientes de metano aptas en combustible de aviación de bajo contenido de carbono. Esta nueva propuesta amplía la variedad de materias primas y ubicaciones disponibles para los proyectos de Infinium, al tiempo que complementa el creciente negocio de eSAF (combustible sintético de aviación) de la compañía, basado en el uso de CO₂.

Esta expansión aborda un desafío fundamental para la aviación: ninguna vía de obtención de materia prima por sí sola puede producir todo el combustible de bajo contenido de carbono necesario para cumplir con las crecientes normativas sobre SAF (combustible de aviación sostenible) y los compromisos del sector. El gas natural renovable, el biogás, el gas de antorcha y otras corrientes de metano ya se recolectan en vertederos, explotaciones lecheras, plantas de tratamiento de aguas residuales y sistemas de recolección de gas en Norteamérica, Asia, Europa y otras regiones, y buscan cada vez más oportunidades diversificadas para su uso final.

"mSAF amplía las capacidades de la plataforma de Infinium. Nos ofrece otra vía para aplicar nuestra tecnología probada, desarrollar proyectos en una gama más amplia de ubicaciones y suministrar más combustible de bajo contenido de carbono, complementando así nuestro creciente negocio de eSAF. La aviación requiere múltiples vías escalables, e Infinium está bien posicionada para seguir ofreciendo opciones".

— RobertSchuetzle, consejero delegado de Infinium

Una tecnología probada, dos vías de materia prima

Infinium cuenta con más de una década de experiencia en la conversión de gases en hidrocarburos líquidos mediante su tecnología de síntesis, implementada en instalaciones comerciales. Synthesize™ —el diseño patentado de Infinium que combina un catalizador avanzado de Fischer-Tropsch y un reactor para convertir gas de síntesis en hidrocarburos líquidos— se utiliza también actualmente para producir los eFuels de Infinium. Ambas líneas de productos comparten la tecnología de síntesis fundamental, la fabricación del catalizador, las especificaciones del producto y los procesos de certificación.

El reformado electrificado mejora el rendimiento y el desempeño en materia de carbono

La plataforma mSAF de Infinium también emplea su paquete patentado Reform™ —un reformador eléctrico de metano con vapor (eSMR) de diseño propio—, concebido para producir gas de síntesis con una huella de carbono menor que la de un sistema SMR tradicional alimentado por gas. Infinium está implementando el eSMR más grande del mundo en el proyecto Roadrunner para la conversión de metano en gas de síntesis.

El reformado convencional de metano con vapor quema una parte del gas de alimentación para generar el calor necesario para el proceso. Esto añade emisiones de combustión a la huella del ciclo de vida del combustible y consume carbono de la materia prima que, de otro modo, podría convertirse en el producto final.

La tecnología Reform™ de Infinium utiliza electricidad renovable para suministrar el calor necesario para el proceso. Esto permite conservar una mayor cantidad de carbono de la materia prima para su conversión, aumentando así el rendimiento de combustible por unidad de gas y evitando, al mismo tiempo, las emisiones de combustión derivadas del reformado que se asocian a los sistemas convencionales. En el caso de los proyectos de gas natural renovable (GNR), donde el coste de la materia prima y la intensidad de carbono son factores clave para la viabilidad comercial, un mayor rendimiento y unas menores emisiones de reformado mejoran directamente la rentabilidad del proyecto.

Proyecto con intensidad de carbono verificada individualmente

Infinium colaboró con RMI —una organización independiente de investigación sobre energía y clima especializada en emisiones de metano, combustibles de bajo contenido de carbono, aviación y descarbonización industrial— en la evaluación de la creciente oportunidad de mercado del mSAF.

"El biogás y el gas natural renovable están surgiendo como áreas de estudio clave para los sectores difíciles de descarbonizar, abarcando desde los combustibles de bajas emisiones hasta las cadenas de valor industriales. Estas vías pueden aportar un valor climático y comercial significativo, pero solo si cuentan con el respaldo de una contabilidad rigurosa del ciclo de vida, sistemas auditables de cadena de custodia y marcos de certificación fiables. Para RMI fue un placer apoyar a Infinium en la evaluación estratégica de este panorama en evolución, con el fin de comprender mejor los desafíos y las oportunidades para lograr beneficios climáticos sustanciales".

- Bryan Fisher, director general, RMI

La designación mSAF no implica un valor único de intensidad de carbono para todos los proyectos. Las emisiones del ciclo de vida dependerán de la fuente de metano, la tasa de fugas, la matriz energética de producción y la cadena de custodia de cada activo individual. Infinium calculará y certificará de forma independiente la intensidad de carbono a nivel de proyecto, conforme a los marcos de certificación regulatorios y voluntarios aplicables.

Al incorporar mSAF a su plataforma de eFuels, Infinium amplía la variedad de materias primas y ubicaciones disponibles para la producción de combustibles de bajo contenido de carbono, al tiempo que sigue impulsando su negocio de eSAF a partir de CO₂.

ACERCA DE INFINIUM

Infinium está reinventando la forma en que el mundo genera energía, se desplaza y procesa datos. A través de InfiniumEnergy™, la empresa transforma residuos de carbono en eFuels (combustibles sintéticos) de emisiones ultrabajas destinados a la aviación, la industria y el transporte. Mediante InfiniumEdge™, desarrolla infraestructura térmica de última generación para centros de datos. El proyecto Pathfinder de Infinium, ubicado en Corpus Christi (Texas), opera desde 2023 como la primera instalación del mundo de eFuels a escala comercial basada en la tecnología *power-to-liquids*. El proyecto Roadrunner se encuentra actualmente en construcción en Pecos (Texas). Infinium cuenta con el respaldo de Brookfield, BreakthroughEnergyCatalyst, Amazon, NextEra, Mitsui, MitsubishiHeavy Industries, MitsubishiCorporation, SK y AP Ventures.

ACERCA DE RMI

RockyMountainInstitute (RMI) es una organización independiente, apartidista y sin ánimo de lucro, fundada en el año 1982, que transforma los sistemas energéticos mundiales mediante soluciones impulsadas por el mercado para garantizar un futuro energético limpio, próspero y resiliente para todos. En colaboración con empresas, responsables de políticas, financiadores, comunidades y otros aliados, RMI fomenta la inversión para ampliar soluciones de energía limpia, reducir el desperdicio energético e impulsar el acceso a energía limpia y asequible, de manera que se refuerce la seguridad, se fortalezca la economía y se mejoren los medios de vida de las personas. RMI opera en más de 50 países.

CONTACTO DE MEDIOSUlyanaTashjianpress@infiniumco.cominfinium.energy

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