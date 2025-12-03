Infinix y Pininfarina anuncian una alianza de diseño para impulsar el futuro de los smartphones

A photo captured at Business of Design Week 2025 shows a Pininfarina representative unveiling the new design partnership to the public.A photo captured at Business of Design Week 2025 shows a Pininfarina representative unveiling the new design partnership - INFINIX MOBILITY/PR NEWSWIRE

-Infinix y Pininfarina anuncian una alianza estratégica de diseño para impulsar el futuro de los smartphones premium

La colaboración anticipa el próximo Infinix NOTE 60 Ultra, diseñado por Pininfarina

HONG KONG, 3 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy, durante la Semana del Diseño 2025, Infinix anunció una alianza estratégica histórica con Pininfarina, la icónica casa de diseño italiana con 95 años de experiencia creando algunos de los automóviles más famosos del mundo, así como productos innovadores en sectores como el estilo de vida de lujo, la arquitectura y la navegación. Esta colaboración marca el inicio de una nueva serie de diseño insignia, con el Infinix NOTE 60 Ultra listo para convertirse en el primer smartphone fruto de esta alianza.

Desde las legendarias curvas del Ferrari Testarossa hasta la icónica silueta del Alfa Romeo Spider, cada creación que lleva el emblema de Pininfarina se ha erigido como una obra maestra del diseño y la innovación italianos desde 1930. Ahora, Pininfarina traslada su legado y estilo de vida, impregnados de elegancia y rendimiento, a un smartphone. El próximo "Infinix NOTE 60 Ultra, diseñado por Pininfarina", marca un hito no solo para el estudio, sino también para la industria.

Infinix se une a la colaboración en un momento de extraordinario impulso global, con un aumento vertiginoso de los envíos y la cuota de mercado. Según el Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker de IDC, Infinix logró el mayor aumento intertrimestral de envíos en el Sudeste Asiático en el segundo trimestre de 2025. Al unir la icónica filosofía de diseño de Pininfarina con el afán de Infinix por la innovación tecnológica, la alianza pretende establecer un nuevo referente en la fabricación de smartphones premium y presentar experiencias de diseño de alta gama a un público global.

"A medida que colaboramos con socios líderes en diferentes campos, impulsamos constantemente la trayectoria de Infinix hacia la categoría premium", afirmó Tony Zhao, consejero delegado de Infinix. "Nuestra colaboración con Pininfarina es un paso importante para fortalecer la base de diseño de nuestros futuros productos, comenzando con la serie NOTE 60. Esta colaboración refuerza nuestro compromiso de profundizar la inversión en diseño de alta gama y establecer un nuevo referente estético para futuros productos estrella".

Fabio Calorio, vicepresidente sénior de marca de Pininfarina, afirmó: "Colaborar con Infinix en este proyecto ha sido una gran oportunidad tanto para trasladar el legado de excelencia en diseño italiano de Pininfarina al ámbito tecnológico como para aplicar nuestros principios, basados en la combinación de belleza y rendimiento, para lograr un impacto duradero en la experiencia del usuario. Durante casi un siglo, nuestra marca ha moldeado nuevas formas de vida, ha sido sinónimo de pureza, diseño atemporal y emoción en la forma: valores que se alinean perfectamente con la visión de innovación de Infinix".

Mientras Infinix y Pininfarina se preparan para marcar el comienzo de una nueva era de diseño móvil premium, en los próximos días se anunciarán detalles completos sobre la filosofía de diseño, las características y la disponibilidad del dispositivo.

Acerca de Infinix

Fundada en 2013, Infinix es una marca innovadora dedicada a ofrecer tecnología de vanguardia, diseño audaz y un rendimiento excepcional. La marca ofrece experiencias móviles inteligentes y placenteras que mejoran la vida cotidiana. Más allá de los smartphones, Infinix ha ampliado su cartera de productos para incluir auriculares TWS, relojes inteligentes, portátiles, tabletas, televisores inteligentes y más, creando un ecosistema integral de dispositivos inteligentes. Actualmente, los productos Infinix están disponibles en más de 70 países y regiones de todo el mundo, incluyendo África, Latinoamérica, Oriente Medio, el sur de Asia y el sudeste asiático.

Para más información, visite: http://www.infinixmobility.com/

Acerca de Pininfarina

Icono mundial del estilo italiano, Pininfarina es reconocido por su inigualable capacidad para crear belleza atemporal a través de sus valores de elegancia, pureza e innovación. Fundado en 1930, Pininfarina ha evolucionado desde una empresa artesanal hasta convertirse en un grupo internacional de servicios, máxima expresión del estilo automotriz y una referencia consolidada en diseño industrial y de experiencias, arquitectura, náutica y movilidad más allá de la automoción. Un grupo con 500 empleados, oficinas en Italia, Alemania, China y Estados Unidos, y cotizado en la Bolsa de Valores desde 1986. A lo largo de nueve décadas, Pininfarina ha diseñado más de 1.450 proyectos de automoción y movilidad, y más de 750 proyectos de producto y arquitectura, recibiendo más de 90 premios internacionales de diseño en los últimos 10 años.

