InfiRay® debuta en LASER-World of Photonics 2023

YANTAI, China, 27 de junio de 2023/PRNewswire/ -- IRay Technology Co., Ltd. (denominado "InfiRay®" a continuación), una marca líder en la industria de imágenes térmicas, se ha mostrado con un alto perfil en LASER-World of Photonics 2023 en Munich. InfiRay® presentó sus tecnologías innovadoras y destacó los productos de imágenes térmicas en el stand 112 del pabellón B2 en el Trade Fair Center Messe Munich.

InfiRay mostrará a las industrias relacionadas con el láser una serie de cámaras de imágenes térmicas y soluciones de aplicaciones de imágenes térmicas sistemáticas, como detección de fallos de máquinas, sistema de suministro de energía, control de temperatura de bombas de láser de fibra e impresión láser 3D.

La cámara termográfica portátil P200 ya se ha utilizado ampliamente en la inspección de equipos, el diseño de circuitos de hardware y otros campos. Además, M620, que se ha lanzado recientemente, se mostrará en esta exposición. Tiene 640 × 512 píxeles e IFOV de 0,63 mrad para proporcionar a los ingenieros una calidad de imagen térmica más clara y datos más precisos. T600 con una lente desmontable y un sistema de enfoque automático brindará a los usuarios experiencias especiales. Varias cámaras termográficas en línea, incluidas las AT/ATF/AT/AT30, pueden ayudar a las corporaciones correlativas a mejorar la productividad y reducir el consumo de energía, haciéndolas más respetuosas con el medio ambiente. Por cierto, InfiRay traerá una serie de núcleos de cámaras termográficas que se pueden usar ampliamente en drones y vehículos civiles en visión artificial y otros campos.

