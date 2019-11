COMUNICADO: Influencers y sus despedidas, el gran negocio según el grupo BIG

Publicado 25/11/2019 15:07:41 CET

"Likes" a cambio de viajes, "me gustas" a cambio de hoteles de lujo. Así es el negocio de las despedidas de soltera de las famosas. Así es cómo se organizan este tipo de eventos y cuales son sus secretos

Madrid, Ibiza, Las Vegas, Miami, Budapest. Las despedidas de soltera de las influencers parecen sacadas de películas de Hollywood. La más famosas de las redes sociales organizan fiestas por todo lo alto para mostrar a sus seguidores como despiden la soltería. Hashtags como #TeamBride, #chiaratakesibiza, #BrideSquad, #laurasbridalparty y muchos otros son los canales para poder seguir este tipo de celebraciones. Nada se deja a la improvisación en este tipo de eventos. Profesionales de la fotografía, de la edición de vídeo y de la organización de eventos se unen para crear el plan perfecto e inmortalizarlo. Será igual de importante lo bien que lo pasen los asistentes como el recuerdo que se pueda dejar inmortalizado en redes.

"Aerolíneas, hoteles de lujo, centros de belleza, restaurantes, etc. Todos los proveedores de servicio hacen cola por poder patrocinar este tipo de despedidas. Para ellos es una publicidad inmejorable", Javier García, CEO de la empresa de eventos Despedidas BIG cuenta todos los secretos de este tipo de celebraciones.

El millonario negocio de las despedidas y sus likes

La mayor parte de las veces este tipo de eventos se planifican con mucho tiempo. Requieren poner de acuerdo a marcas, amigos y amigas de la protagonista.

"Lo primero que solemos hacer es tratar con del departamento de comunicación de los proveedores, normalmente acceden encantados. Una despedida de soltera de este nivel es el escaparate perfecto para mostrar todos sus servicios".

Ni siquiera un anuncio de televisión sería tan eficaz como enseñarle a los fans de una de las influencers todas las bondades del hotel, avión, restaurante o centro de spa elegido.

¿Cuánto cuestan las despedidas de las influencers?

Al público general costarían miles de euros. Billetes de avión, hoteles de máximo nivel en localizaciones exclusivas, las actividades más exclusivas, restaurantes vip, reservados en discotecas, etc. Posiblemente inalcanzable para muchos pero perfectamente accesible para las famosas de las redes sociales. Mediante diferentes acuerdos pueden llegar a conseguir todo gratis. Un negocio multimillonario donde parece que todos ganan.

"En nuestra web para organizar despedidas de soltera en Madrid ofrecemos todo tipo de actividades. Se pueden reservar de forma sencilla. Pero cuando hablamos de despedidas de alto nivel ya necesitamos otro tipo de preparación. Reservar restaurantes en exclusiva, cuadrar agendas, contratar profesionales de comunicación, etc. Es como gestionar un gran evento".

¿Cómo funciona este millonario negocio?

Las marcas se pueden permitir "promocionar" sus negocios a través de estas influencers. Normalmente actrices, modelos o personas famosas que disfrutan de estos servicios.

Un ejemplo reciente es el de una importante cadena de restaurantes de sushi que regaló una cena en una de las despedidas de una de las influencer más importantes de España. El coste de una cena para 15 personas para un restaurante es ridículo comparado con la repercusión que va a tener. Un par de etiquetas, un par de fotos y el retorno de inversión es infinitamente más alto que el coste de la propia comida.

¿Qué suelen hacer las influencers en sus despedidas?

La joven modelo israelí de 26 años, Bar Zomer, celebró su despedida el pasado 8 de agosto en uno de los hoteles más exclusivos de Israel, el Orchid Eilat. Una fiesta por todo lo alto con bikinis a juego, fiestas en la piscina, comidas y cenas de lujo, etc. Y siempre rodeada de sus mejores amigas.

María Pombo, una de las estrellas españolas de Instagram, celebró una de sus despedidas en Miami y otra en Portugal. Sus amigas la disfrazaron de envase de patatas fritas de McDonalds; "Como comprenderéis ayer no paré de hacerme fotos, nunca antes me había sentido tan yo" dijo feliz la influencer que cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram.

¿Existe una burbuja en las despedidas de soltera de las influencers?

No. Por ahora la imagen que ofrecen compensa con creces a los proveedores que les ofrecen sus servicios. Instagram ha anunciado recientemente que quiere que la gente se fije en las fotos y no en la popularidad de quién la sube y va a retirar progresivamente el botón de like de las aplicaciones. Se verá si este importante cambio revoluciona el mundo influencer.

Por ahora se podrá seguir disfrutando de fotos, videos y las experiencias de las influencers favoritas a través de las redes.

Contacto

Nombre contacto: Departamento de prensa Grupo BIG

Descripción contacto: Teléfono de contacto: 616800510

Imágenes

http://bit.ly/2qxqWi5

Pie de foto: Despedidas de soltera de las influencers Autor: Instagram