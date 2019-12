COMUNICADO: La influencia de AntWorks en el sector sigue ganando impulso en 2019 - Fomentado por el lanzamiento de ANTstein SQUARE (

Publicado 04/12/2019 8:02:02 CET

2019 marca un año de innovaciones de productos, expansiones de oficinas y novedades en el sector.

SINGAPUR, 4 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- Ha sido un año de hitos para AntWorks, un proveedor global de inteligencia artificial y soluciones de automatización inteligente impulsadas por la ciencia fractal. En particular, AntWorks presentó su nueva y mejorada versión de ANTstein(TM) SQUARE [https://www.ant.works/], una plataforma de automatización integrada (IAP, por sus siglas en inglés), de desarrollo completo que permite a las empresas automatizar procesos comerciales integrales de forma rápida, fácil y escalable. Para respaldar y acelerar su crecimiento, AntWorks aumentó significativamente su presencia geográfica y su personal global, y fue ampliamente reconocido por su tecnología de vanguardia y disruptiva en el sector.

"Este fue un año de récords y primicias para AntWorks", afirmó Asheesh Mehra, Cofundador y CEO del grupo AntWorks. "Hace cuatro años, nos propusimos el ambicioso objetivo de alterar el sector mediante la distribución de la primera y única IAP auténtica a empresas ágiles y con visión de futuro en todos los sectores. Ahora todavía estamos luchando por encima de nuestras posibilidades, en comparación con los competidores que llevan en este espacio del mercado mucho más tiempo. Durante 2019, hemos extendido nuestra presencia global, hemos fortalecido nuestras asociaciones estratégicas, hemos seguido fomentando una cultura inclusiva y colaborativa, y lanzamos el producto más innovador de su clase. Nuestro impulso siempre está guiado por nuestra misión de manifestar el poder de la IA ética al tiempo que proporcionamos el mayor valor a nuestros clientes y a la gente de AntWorks. No podría estar orgulloso de todo lo que el equipo de trabajo de AntWorks ha logrado".

Expansión global y adquisición de talentos:

Para atender a su creciente base de clientes, AntWorks ha aumentado su presencia global en los últimos 12 meses en Australia, Canadá, Dubái, Francia, India (Bangalore, Chennai, Mumbai), Japón, Filipinas, Singapur, Reino Unido y EE. UU. AntWorks ahora cuenta con orgullo con una plantilla de más de 500 personas, casi triplicando su personal desde 2018, incorporando talentos en las principales áreas de crecimiento estratégico. AntWorks también ha extendido su alcance en los canales en línea, con una creciente comunidad de más de 40 000 seguidores en sus plataformas de redes sociales.

Innovación continua de productos:

En mayo, AntWorks lanzó la primera IAP del sector, ANTstein SQUARE. Esta solución multicliente única en su clase permite la máxima utilización de bots, comprende todos los tipos de datos y proporciona a los clientes una solución integral para la conservación y creación de datos, la implementación y la administración de un personal digital habilitado para IA.

JV y expansión de socios:

AntWorks marcó un hito notable en una empresa conjunta (joint venture) con SBI Neo Financial Services para establecer SBI Antworks Asia en Japón y proporcionar soluciones inteligentes de automatización para los mercados de Asia oriental y sudoriental. Además, para permitir la adopción acelerada de IA en la región del CCG, AntWorks anunció recientemente una asociación con SEED Group.

Premios:

-- Asheesh Mehra, Cofundador y CEO del grupo, recibió en 2019 el premio Innovador del año - Tecnología en los Premios a la excelencia en la gestión empresarial de Singapur [https://sbr.com.sg/co-written-partner/more-news/antworks-gar... tor-year-technology-sbr-management-excellence-aw]. El premio se entrega a innovadores pioneros cuyas iniciativas sobresalientes aportaron contribuciones tangibles y éxito a sus negocios. -- AntWorks obtuvo el Premio a la innovación tecnológica de Frost & Sullivan [https://www.ant.works/fs-ia-award] en el sector del software de automatización inteligente. La firma de investigación explicó que el software de automatización inteligente de AntWorks permite que los datos de los documentos se procesen de forma fácil y rápida, comentó que está impresionado de que AntWorks use la lectura cognitiva de la máquina, que puede analizar datos no estructurados, señaló la capacidad de ANTstein para usar conjuntos de datos relativamente pequeños para entrenar el motor, y agregó que incluso los usuarios no técnicos pueden usar AntWorks para automatizar procesos comerciales integrales. -- AntWorks también recibió el premio 451 Research - Firestarter [https://451research.com/451-research-announces-q2-2019-451-f... awardees] por su excepcional innovación y visión de mercado. Al anunciar este honor, 451 Research comparó la plataforma de desarrollo completo de AntWorks con soluciones puntuales de otros proveedores y comentó que gracias a su método diferenciado ANTstein puede abordar un conjunto de problemas más amplio que las soluciones de los competidores. -- Como finalista en los premios de The Hackett Group Digital [https://www.thehackettgroup.com/news/the-hackett-group-names... ibm-2019-digital-award-winners/], AntWorks junto con su cliente, Indecomm Global Services, fue reconocido por redefinir el procesamiento de hipotecas. -- AntWorks también fue declarado ganador en los Premios L&D World [https://www.lndworld.com/] presentados por Adobe. Recibió el reconocimiento al mejor uso de la tecnología en el aprendizaje.

Reconocimiento del sector:

-- AntWorks fue calificado líder en la Investigación de Plataformas de automatización inteligente NEAT de NelsonHall [https://www.ant.works/NH-IAP-NEAT], que denominó como "vanguardista" la tecnología de AntWorks y lo situó entre los competidores más "fascinantes" en automatización cognitiva. -- Everest Group reconoció a AntWorks como líder en Matriz PEAK de procesamiento inteligente de documentos (IDP) [https://www.newswire.ca/news-releases/everest-group-names-an... s-a-leader-in-intelligent-document-processing-idp-peak-matrix-tm-assessm ent-2019-848590265.html] y calificó a AntWorks como un Importante adversario y un actor estrella [https://www.ant.works/Intelligent-data-processing-peakmatrix] en Matriz PEAK de productos RPA. -- IDC [http://www.ant.works/Bringing-cognitive-machine] ([1]) y Ovum [https://www.ant.works/Ovum-on-the-radar] destacaron la diferenciación de AntWorks señalando el método basado en datos que permite a las organizaciones beneficiarse de la automatización integral. -- Intelligent Automation Tools RadarView de Avasant [https://avasant.com/ia-tools-2019/#download] denominó a AntWorks como un innovador por su enfoque centrado en los datos para la automatización inteligente. -- Por tercera vez consecutiva, AntWorks fue mencionada en la Constellation ShortList(TM) [https://www.linkedin.com/posts/antworksglobal_rpa-integrated... latform-iap-activity-6572462753729077248-byXi] por RPA. -- AntWorks recibió una puntuación general de 4,7 sobre 5 [https://www.gartner.com/reviews/market/robotic-process-autom... are/vendor/antworks/product/antstein] en Software de automatización de procesos robóticos, basada en 36 puntuaciones a partir del 30 de octubre de 2019 de opiniones de compradores independientes en Gartner Peer Insights([2]).

(CONTINUA)