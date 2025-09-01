(Información remitida por la empresa firmante)

-InFocus lanza una estrategia de emprendimiento digital con Mythos Group para impulsar Blockchain, IA y Bitcoin

SYDNEY, 1 de septiembre de 2025/PRNewswire/ -- InFocus Group Holdings Limited (ASX: IFG) (InFocus), una empresa de análisis de datos y soluciones de software, ha presentado InFocus Digital Ventures, una nueva unidad dedicada a blockchain, activos digitales, IA y tecnologías de vanguardia, respaldada por una línea de financiación de 10 millones de dólares australianos de Mythos Group, la empresa líder en activos digitales de Asia-Pacífico.

"InFocus Digital Ventures es el punto de encuentro entre nuestra plataforma actual de productos y servicios y el futuro de los activos digitales", declaró Ken Tovich, consejero delegado de InFocus. "Con Mythos como socio a largo plazo, ahora contamos con el capital, la experiencia y la estructura necesarios para lanzar proyectos en blockchain, IA y Bitcoin, y lo hacemos de forma que genere ingresos y esté estratégicamente alineado desde el principio".

A finales de esta semana, InFocus dispondrá de 2,5 millones de dólares australianos iniciales de esta línea de crédito. Los fondos se invertirán inmediatamente en Monochrome Bitcoin ETF (CBOE: IBTC), lo que otorga a InFocus exposición indirecta de grado institucional a Bitcoin, manteniendo la capacidad de realizar la inversión en efectivo o Bitcoin según surjan oportunidades estratégicas.

La emisión total de bonos convertibles por valor de 10 millones de dólares australianos está sujeta a la aprobación de los accionistas y de las autoridades regulatorias. Mythos y otros inversores están sujetos a un bloqueo a largo plazo de hasta 360 días sobre cualquier acción emitida, una estructura diseñada específicamente para reforzar la alineación a largo plazo entre Mythos e InFocus.

InFocus Digital Ventures servirá como plataforma de lanzamiento para proyectos que combinan las probadas capacidades de InFocus en IA, ciberseguridad y desarrollo de software con el objetivo de convertirse en un proveedor líder de servicios basados en blockchain.

Para más información, póngase en contacto con:

InFocus Group Holdings Limitede: IFG@reignadvisory.comt: +61 2 9174 5388

Acerca de InFocus Group Holdings Limited

InFocus Group Holdings Limited (IFG) es una empresa de inteligencia de datos y soluciones de software con experiencia demostrada en análisis de datos, así como en desarrollo de software y plataformas. IFG cuenta con capacidades empresariales en análisis de datos, inteligencia de negocios, desarrollo de software y plataformas, ciberseguridad, inteligencia artificial y aprendizaje automático, y desarrollo de equipos.

Acerca de Mythos Group

Mythos Group es un holding de activos digitales multiestrategia con una sólida presencia en la región de Asia-Pacífico. La firma invierte en todo el ecosistema de activos digitales, respaldando empresas emergentes de criptomonedas en fase inicial y participando directamente en estrategias de tesorería corporativa respaldadas por Bitcoin, transacciones PIPE y plataformas de criptomonedas reguladas.

Al colaborar con socios con un profundo conocimiento de la dinámica del mercado local, Mythos busca impulsar la adopción de blockchain facilitando el flujo de capital retenido de los mercados tradicionales hacia el sector de los activos digitales.

