Un empleado de Infomaniak instala un servidor en un centro de datos de la empresa en Suiza - Infomaniak

(Información remitida por la empresa firmante)

- Infomaniak lanza un nuevo servicio de almacenamiento de objetos compatible con S3, soberano y con costes previsibles

NEWS AKTUELL // Ginebra, 5 de noviembre de 2026 – Infomaniak, proveedor suizo de servicios en la nube, lanza un nuevo servicio de almacenamiento de objetos compatible con el protocolo S3 en su Public Cloud soberano. Empresas y desarrolladores pueden guardar en él copias de seguridad, archivos o datos de IA con las herramientas compatibles con S3 que ya utilizan. Los ficheros pueden bloquearse frente a cualquier modificación o eliminación durante el periodo que se elija y, con solo activar la opción, copiarse automáticamente en un segundo centro de datos de Infomaniak en Suiza. El servicio se factura por uso, con 10 TB de tráfico saliente incluidos al mes y sin coste por solicitudes. Los datos permanecen en Suiza, bajo jurisdicción suiza, en manos de un proveedor independiente.

Protección de los datos frente a ataques e incidentes

El almacenamiento de objetos sirve para conservar grandes volúmenes de ficheros. Una empresa guarda en él, por ejemplo, las copias de seguridad de sus servidores, sus archivos o las imágenes y vídeos de su sitio web. Un desarrollador aloja los ficheros de su aplicación o los datos de entrenamiento de un modelo de IA. Los ficheros se cifran en reposo y en tránsito, y el cliente puede utilizar sus propias claves de cifrado.

El cliente también puede bloquear sus ficheros (Object Lock) durante el periodo que elija. En ese tiempo, nadie puede modificarlos ni eliminarlos. Además, el servicio puede conservar las versiones anteriores de cada fichero para volver atrás si es necesario. Estas funciones aportan una protección adicional frente al ransomware, que cifra o borra las copias de seguridad antes de exigir un rescate. Con la IA, que acelera el descubrimiento de vulnerabilidades en el software, lo que está en juego es cada vez mayor.

Para que los datos sigan siendo accesibles, se distribuyen en varias zonas independientes. Si una de ellas sufre un incidente, las demás toman el relevo. Con solo activar esta opción, Infomaniak también copia automáticamente los datos en un segundo centro de datos en Suiza. La empresa suiza garantiza por contrato que el servicio esté disponible el 99,9 % del tiempo, y el 99,99 % con esta copia. Infomaniak cuenta con las certificaciones ISO 27001 de seguridad de la información e ISO 9001 de calidad de sus servicios.

Cambiar de proveedor sin cambiar de herramientas

Gracias a la compatibilidad con S3, una empresa puede transferir sus datos desde otro proveedor sin reescribir sus aplicaciones, y llevárselos de la misma forma. Sus equipos siguen usando sus herramientas habituales, como AWS CLI, rclone o s3cmd. Infomaniak gestiona toda la infraestructura, y los buckets, los accesos y los ficheros se administran desde una interfaz web, sin línea de comandos.

Un servicio respaldado por años de experiencia a gran escala

El servicio se basa en Ceph, una tecnología de almacenamiento de código abierto que Infomaniak ya utiliza a gran escala, en particular para SwissTransfer. Este servicio gratuito de transferencia de ficheros, disponible en toda Europa, gestionaba 8 millones de transferencias al mes a finales de junio de 2026.

*Nuestros equipos operan Ceph desde hace años para SwissTransfer y para Swiss Backup, que puede hacer copias de seguridad de más de 1000 TB por cliente. Dominamos esta tecnología a fondo y la hacemos evolucionar nosotros mismos, sin depender de ningún proveedor de software*, explica Olivier Chaze, Team Lead Storage de Infomaniak.

Un precio competitivo y previsible

El cliente solo paga el espacio que utiliza, por horas y sin permanencia. Las solicitudes no se facturan y se incluyen 10 TB de tráfico saliente al mes. Los datos copiados en el segundo centro de datos se facturan como almacenamiento. Las tarifas actualizadas pueden consultarse en la página del servicio. Para probar el servicio, Infomaniak ofrece un crédito de CHF 300 o EUR 300 en su Public Cloud, válido durante tres meses.

El almacenamiento de objetos se suma a los servidores, las bases de datos y la IA

El almacenamiento de objetos completa el Public Cloud, que ya ofrece servidores virtuales y sus discos, redes protegidas contra ataques DDoS, así como clústeres de Kubernetes, bases de datos y un servicio DNS gestionados por Infomaniak. El Public Cloud se apoya en OpenStack, una tecnología abierta e interoperable que Infomaniak utiliza desde 2012 y a la que sus equipos contribuyen directamente. Para la IA, dispone de GPU que llegan hasta las NVIDIA B300 y H200. Infomaniak también pone a disposición modelos de código abierto alojados en Suiza, entre ellos Apertus, accesibles a través de AI Services, una API compatible con la de OpenAI, para redactar, traducir y programar, crear o analizar imágenes, transcribir audio, consultar documentos (RAG) o desarrollar agentes de IA.

Una nube soberana que mide y reduce su impacto

Los datos almacenados en Infomaniak se rigen por el derecho suizo, sin intermediarios sujetos a leyes extraterritoriales, y el servicio lo operan equipos con sede en Suiza. La Fundación Infomaniak, reconocida de utilidad pública, posee la mayoría de los derechos de voto de la empresa, lo que asegura su independencia de forma duradera.

El servicio cumple los requisitos del RGPD y de la ley suiza de protección de datos. Los datos personales pueden transferirse a él con la misma libertad que dentro de la Unión Europea, que reconoce la protección de datos en Suiza como equivalente a la suya.

Los centros de datos de Infomaniak funcionan exclusivamente con electricidad renovable local certificada y se refrigeran sin climatización tradicional. El más reciente, en Ginebra, galardonado con el Green Business Award 2026, está diseñado para destinar todo su calor a la red de calefacción urbana. A plena capacidad, debería permitir evitar unas 3600 toneladas de CO2 al año en comparación con una calefacción de gas natural. La empresa cuenta con las certificaciones ISO 14001 e ISO 50001 de gestión ambiental y energética.

*En la Unión Europea, más de la mitad de las empresas ya contratan servicios en la nube. Elegir un proveedor también implica preguntarse quién lo controlará dentro de diez años. Nuestro objetivo es ofrecer a las empresas una nube pública completa y soberana, en la que puedan confiar a largo plazo*, subraya Marc Oehler, CEO de Infomaniak.

Recursos

· Descubre el almacenamiento de objetos compatible con S3: infomaniak.com/es/alojamiento/public-cloud/object-storage

· Consulta las funciones de S3 admitidas: docs.infomaniak.cloud/s3aas/features

· Consulta las tarifas del Public Cloud: infomaniak.com/es/alojamiento/public-cloud/tarifas

· Descubre el Public Cloud de Infomaniak: infomaniak.com/es/alojamiento/public-cloud

· Conoce los compromisos medioambientales de Infomaniak: infomaniak.com/es/ecologia

· Descubre la visión de Infomaniak sobre la soberanía digital: infomaniak.com/es/cloud-sobereno

Acerca de Infomaniak

Fundada en Ginebra en 1994, Infomaniak es un proveedor suizo de servicios en la nube. Diseña y gestiona sus propios centros de datos en Suiza y desarrolla su software internamente. La empresa ofrece alojamiento web, servidores en la nube y un Public Cloud, además de una suite colaborativa, servicios de IA y soluciones de streaming. Entre sus clientes figuran el CERN, la RTBF, el diario Le Temps y las Naciones Unidas. Más de 6000 emisoras de radio y cadenas de televisión utilizan además su infraestructura de streaming, entre ellas France Télévisions, RFI y la radio suiza Energy. Sus infraestructuras funcionan con electricidad renovable, de la que una parte importante se recupera en forma de calor y se inyecta en la red de calefacción urbana. Infomaniak.com

Contacto de prensa

Thomas Jacobsen

Head of Communications & Public Affairs

communication@infomaniak.com

+41 76 478 44 28