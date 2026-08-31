Informática nueva, outlet y caja abierta KM0 con entrega rápida, la apuesta de ServiWDG - serviWDG

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 31 de agosto de 2026.- Comprar tecnología ya no pasa únicamente por estrenar un dispositivo. El precio, el estado del producto, la garantía y el tiempo que transcurre hasta recibirlo han ganado peso en una decisión donde los equipos nuevos conviven con otras fórmulas de compra. Este abanico permite escoger con mayor precisión sin reducir la búsqueda a una sola alternativa.

ServiWDG (serviwdg.com) traslada este planteamiento a su tienda online, donde reúne informática nueva, reacondicionada y productos de caja abierta KM0 dentro de una selección que abarca tablets y otros dispositivos de electrónica de consumo. A estas posibilidades suma envío gratuito a Península y Baleares y una política de entrega con plazos definidos, un aspecto que cobra especial importancia cuando la rapidez también forma parte de la decisión de compra.

Tecnología nueva y distintas opciones para encontrar el equipo adecuado

ServiWDG estructura su catálogo en categorías dirigidas a necesidades diversas. Los ordenadores-portátiles comprenden equipos destinados al trabajo, los estudios, el gaming o el uso profesional, mientras que la selección de smartphones, consolas y tablets extiende las opciones hacia la comunicación, la movilidad y el entretenimiento. La tienda trabaja, además, con distintas marcas y rangos de precio.

Junto a los equipos nuevos figuran los reacondicionados. Según la información facilitada por la empresa, antes de ponerse a la venta pasan por un proceso de revisión técnica, limpieza, comprobación y verificación. Se trata de dispositivos 100 % funcionales que disponen de un año de garantía, frente a los tres años indicados para los artículos nuevos.

El comprador encuentra así distintas posibilidades para valorar prestaciones, estado y coste sin circunscribir la elección a los equipos recién comercializados.

Caja abierta KM0 y una entrega rápida con condiciones concretas

La caja abierta amplía ese abanico con artículos nuevos sin usar y respaldados por tres años de garantía. ServiWDG señala que todos han sido revisados y verificados por técnicos especializados. Algunos pueden conservar el precinto, mientras que otros han sido abiertos o presentan daños en el embalaje original, sin que ello afecte a su funcionamiento.

Esta categoría se integra en el outlet de informática y permite acceder a equipos con precios diferentes a los habituales. La vertiente logística añade un elemento concreto a la compra: ServiWDG establece entregas en 3-4 días laborables y, si ese plazo no se cumple, abona 10 euros.

El servicio contempla asimismo envío gratuito a Península y Baleares, devoluciones gratuitas durante 14 días, seguimiento de los pedidos por correo electrónico y transporte asegurado.

La convivencia de diferentes modalidades de compra permite ampliar las posibilidades para quienes buscan un equipo ajustado a unas características y un presupuesto determinados. ServiWDG acompaña esa diversidad con garantías específicas según el tipo de artículo y unas condiciones logísticas claramente establecidas, de modo que precio, estado, cobertura y plazo de recepción formen parte de una misma decisión de compra.

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