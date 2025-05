Informe 2025: Business Angels españoles encaran 2025 con más inversión y optimismo tras un 2024 cauteloso

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de mayo de 2025.-

El volumen medio invertido por inversor fue de 95.525 euros, con una mediana de 20.000 euros. Excluyendo grandes volúmenes (>1M€), el promedio se reduce a 45.365 euros, mientras que el volumen medio anual invertido por hombres fue más del doble que el de las mujeres. Casi dos tercios de los BA (65%) declararon no haber efectuado ninguna desinversión en 2024. El 92% de los BA encuestados planea invertir en startups en los próximos doce meses (más de diez puntos porcentuales respecto a la edición anterior)

La Asociación Española de Business Angels (AEBAN) presenta su informe ‘Business Angels 2025. La inversión en startups: actividad y tendencias", realizado en colaboración con el IESE Business Schoolm así como la colaboración de las instituciones y empresas patrocinadoras de AEBAN, CaixaBank DayOne y ICEX-Invest in Spain, y las entidades colaboradoras HF Legal y SpainCap.



En 2025 un 92% de los business angels encuestados prevé realizar inversiones en startups, entre ellos, un 30% planea invertir más capital que en 2024, un 40% mantendrá el volumen, y un 22% reducirá su nivel de inversión.



Durante 2024, los inversores adoptaron una actitud más selectiva, marcada por un entorno macroeconómico incierto y un mercado de venture capital en fase de ajuste. Esta prudencia se tradujo en una priorización de las rondas de seguimiento sobre las nuevas inversiones. El volumen medio invertido por inversor fue de 95.525 euros, con una mediana de 20.000 euros. Al excluir los casos con volúmenes superiores al millón de euros, el promedio se situó en 45.365 euros por inversor.



Los sectores con mayor atractivo fueron salud (37%), alimentación y agricultura (23%) y software empresarial (20%). La coinversión se consolida como práctica habitual, utilizada por más del 80% de los encuestados, tanto con otros business angels como con fondos o clubes de inversión.



No obstante, persisten retos importantes. El 65% de los business angels no realizó ninguna desinversión en 2024, reflejando las dificultades del mercado secundario. Las principales barreras fueron la ausencia de compradores, la complejidad legal y fiscal de los procesos, y la falta de liquidez. La mayoría de las operaciones con retorno positivo se materializaron mediante ventas secundarias a fondos o ventas completas a empresas.



El informe identifica además varias tendencias clave: la profesionalización del venture capital no institucional, la especialización sectorial (IA, biotecnología, energías renovables, aeroespacial), el uso creciente de herramientas analíticas basadas en IA y la incorporación de criterios ESG y de diversidad.



En cuanto al perfil inversor, el informe pone en valor el aumento de la participación femenina, que alcanza ya el 35% de los encuestados. Aunque su volumen medio de inversión sigue siendo menor que el de los hombres, se constata una tendencia creciente. En 2024, las mujeres invirtieron de media 27.014 euros, frente a 16.032 euros del año anterior.



Marta Huidobro, presidenta de AEBAN, "en 2024 los inversores han sido más selectivos, enfocándose en la calidad y el acompañamiento de sus carteras existentes. Aunque los datos agregados de inversión en fases iniciales reflejan esta prudencia, es fundamental reconocer el rol insustituible de los business angels en la financiación semilla y arranque, un reto compartido por el ecosistema europeo y español".



Laura Caballero, directora asociada del Entrepreneurship and Innovation Center del IESE: "El talento emprendedor es clave para la creación de empresas exitosas; por tanto, invertir en talento es invertir en el futuro empresarial. Los inversores en etapas tempranas son un pilar del ecosistema: además de aportar capital y conocimiento, necesitan un entorno que les permita seguir impulsando la economía, el talento y el empleo".







Emisor: Asociación Española de Business Angels

Nombre contacto: Juan Carlos Milena

Descripción contacto: FriendlyBrand

Teléfono de contacto: 677290572