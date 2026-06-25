Informe de la Alianza para Acabar con los Residuos Plásticos (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

El informe de la Alianza para Acabar con los Residuos Plásticos demuestra la viabilidad de producir películas de alta calidad a partir de residuos plásticos flexibles domésticos

Los resultados muestran que el reciclaje mecánico avanzado puede permitir alcanzar más del 30 % de contenido reciclado en aplicaciones exigentes de envases flexibles, complementando el reciclaje químico en todo el flujo de residuos de plásticos flexibles.

Para impulsar el reciclaje mecánico avanzado de plásticos flexibles a gran escala, se requerirán facilitadores sistémicos, como sistemas sólidos de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), y un enfoque orientado al mercado centrado en materiales reciclados de alta calidad y la demanda del mercado final.

El informe proporciona un plan práctico para mejorar la circularidad de los envases flexibles, ayudando a las marcas a cumplir con los requisitos de contenido reciclado del PPWR de la UE para envases de plástico para 2030.

SINGAPUR, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La Alianza para Acabar con los Residuos Plásticos publicó hoy La búsqueda de la calidad: Ampliando el reciclaje mecánico avanzado para alcanzar los objetivos de contenido reciclado en plásticos flexibles, un informe que ofrece una evaluación técnica y económica exhaustiva de una planta de reciclaje mecánico avanzado de plásticos flexibles con una capacidad de 50.000 toneladas anuales. El informe demuestra cómo se pueden producir materiales reciclados de alta calidad a partir de plásticos flexibles domésticos posconsumo e identifica las condiciones necesarias para escalar estas soluciones comercialmente. Asimismo, subraya la importancia de los facilitadores sistémicos, como los sólidos sistemas de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), los objetivos obligatorios de contenido reciclado y el capital en condiciones favorables, junto con un enfoque de mercado centrado en materiales reciclados de primera calidad y una fuerte demanda en el mercado final.

Más que una evaluación, La búsqueda de la calidad proporciona a los actores del sector recursos de código abierto para apoyar el desarrollo de capacidades avanzadas de reciclaje mecánico que permitan producir materiales reciclados de primera calidad a partir de residuos plásticos flexibles. Llega en un momento crucial, ya que marcas, minoristas y fabricantes de envases se preparan para el Reglamento de la UE sobre envases y residuos de envases (PPWR), que exige un contenido reciclado posconsumo del 35 % en los envases no alimentarios para 2030. Los envases de plástico flexible, que representan más de la mitad del mercado mundial de envases de plástico, siguen siendo uno de los formatos más difíciles de reciclar para aplicaciones de alto valor, lo que subraya la necesidad de vías de reciclaje escalables.

Las principales conclusiones del informe incluyen:

1. El reciclaje mecánico avanzado puede ofrecer resultados de alta calidad

Los envases flexibles domésticos posconsumo pueden procesarse para obtener materiales reciclados aptos para su uso en más del 30 % en aplicaciones exigentes como películas retráctiles, etiquetas y bolsas. Esto es posible gracias a los sistemas avanzados de clasificación basados en sensores, lavado en caliente y filtración por doble fusión ya existentes.

2. El reciclaje químico será complementario al reciclaje mecánico avanzado

Ambos procesos pueden producir materiales reciclados de alta calidad, pero cada uno se centrará en diferentes fracciones del flujo de residuos flexibles y se dirigirá a diferentes aplicaciones. Por ejemplo, el reciclaje químico se centrará en películas multimateriales destinadas a aplicaciones en contacto con alimentos.

3. Lograr materiales reciclados de alta calidad requiere un cambio en la filosofía operativa

Los recicladores deben dejar de priorizar el procesamiento tradicional de bajo coste y de materias primas mixtas, y adoptar un enfoque de "demanda del mercado" centrado en producir materiales reciclados de primera calidad que cumplan con los requisitos de los convertidores y las marcas para aplicaciones de películas exigentes.

4. Los facilitadores sistémicos siguen siendo vitales para el caso de negocio

Para cerrar la brecha económica entre el reciclaje de alta calidad y los polímeros vírgenes, las empresas de la cadena de valor del reciclaje deben aprovechar facilitadores como las políticas de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) para financiar la recolección y la clasificación, objetivos obligatorios de contenido reciclado para impulsar la demanda y acceso a capital en condiciones favorables para reducir los costes.

5. Optimizar el capital mediante la ampliación de instalaciones ya existentes y la clasificación previa

Las obras civiles en terrenos vírgenes (31 % del CAPEX) y los complejos equipos de clasificación (25 %) suponen una carga para la rentabilidad del proyecto. Para lograr un modelo de negocio viable, los operadores deberían aprovechar las mejoras en terrenos ya urbanizados y trasladar la pesada carga de clasificación a plantas centralizadas de recuperación de plásticos (PRF).

"Los envases de plástico flexible son uno de los formatos de envase más difíciles de reciclar a gran escala, pero también uno de los más importantes para hacerlo bien. La tecnología necesaria para producir materiales reciclados de alta calidad ya existe. El reto ahora es escalar estas soluciones comercialmente mediante una mayor alineación en toda la cadena de valor, respaldada por las políticas y los incentivos financieros necesarios para impulsar la inversión. En la Alianza, nuestra función es reunir a las partes interesadas y acelerar la adopción de soluciones escalables. La iniciativa "Quest for Quality" es un paso importante en este esfuerzo, ya que proporciona información práctica para ayudar a impulsar la circularidad de los plásticos flexibles", declaró Jacob Duer, presidente y consejero delegado de la Alianza para Acabar con los Residuos Plásticos.

La iniciativa La búsqueda de la calidad se basa en las principales lecciones aprendidas del proyecto ValueFlex, una iniciativa lanzada en 2022 por la Alianza para Acabar con los Residuos Plásticos, CEFLEX, Roland Berger y HTP Engineering para desarrollar una solución de reciclaje mecánico avanzado comercialmente viable, con una capacidad de 50.000 toneladas anuales, para los residuos de envases plásticos flexibles domésticos. Si bien la planta finalmente no se construyó debido a las cambiantes condiciones macroeconómicas y políticas, el proyecto generó valiosos conocimientos técnicos, operativos y económicos. El informe pone estos conocimientos a disposición del público mediante evaluaciones detalladas del diseño, la ingeniería y la economía de la planta, proporcionando un modelo para futuros proyectos y destacando las políticas, la financiación y los facilitadores de mercado necesarios para ampliar el reciclaje mecánico avanzado.

Acerca de la Alianza para Acabar con los Residuos Plásticos

La Alianza para Acabar con los Residuos Plásticos es una organización global independiente sin ánimo de lucro que trabaja para liderar la creación de una economía circular para el plástico y erradicar los residuos y la contaminación plástica. Colaboramos con actores clave de toda la cadena de valor, incluyendo el sector privado, gobiernos, otras entidades financieras y ONG, para impulsar esta visión.

Esto implica desarrollar, implementar, mitigar riesgos y brindar apoyo a soluciones relacionadas con el diseño, la recolección, la clasificación, el procesamiento, el reciclaje y la reutilización del plástico. Fomentamos la innovación, la colaboración y la transferencia de conocimiento entre diferentes actores a nivel mundial, y movilizamos fondos de fuentes privadas y de desarrollo para apoyar iniciativas a gran escala.

Junto con nuestros miembros y socios, estamos impulsando soluciones económicamente viables, ambientalmente beneficiosas y socialmente responsables para crear una economía circular para el plástico. Para más información, visite endplasticwaste.org

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/informe-de-la-alianza-para-acabar-con-los-residuos-plasticos-302810501.html