(Información remitida por la empresa firmante)

El informe anual de Piramal Pharma del año fiscal 2026 destaca su alcance global, el crecimiento impulsado por la innovación y los logros en materia de sostenibilidad

MUMBAI, India, 8 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (PPL) (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), empresa líder mundial en el sector farmacéutico, de salud y bienestar, publicó su Informe Anual para el año fiscal 2026, destacando un año de fortalecimiento de su plataforma global, inversión en capacidades diferenciadas, promoción de la sostenibilidad y garantía de calidad en todas sus operaciones. El informe refleja el compromiso continuo de Piramal Pharma con la mejora de los resultados para los pacientes mediante la innovación basada en la ciencia, la excelencia operativa y la calidad, al tiempo que construye una sólida plataforma global que atiende a clientes en mercados regulados de todo el mundo.

Durante el ejercicio fiscal 2026, Piramal Pharma registró ingresos operativos de ₹8.869 crore, respaldados por un modelo de negocio diversificado con 17 plantas de desarrollo y fabricación a nivel mundial y presencia comercial en más de 100 países. Aproximadamente el 66% de los ingresos de la compañía se generó de mercados regulados, lo que refuerza su sólida presencia global.

Nandini Piramal, presidenta de Piramal Pharma Limited, declaró: "El ejercicio fiscal 2026 fue un año de transición, marcado por perturbaciones externas y ciertos factores específicos del negocio. A pesar de estos desafíos, cerramos el año con una mejoría en tres negocios, con una ejecución optimizada y una mayor visibilidad del crecimiento futuro".

Aspectos destacados del informe:

Piramal Pharma Solutions (CDMO), que aportó el 55% de los ingresos de la Compañía , continuó fortaleciendo su posición como una CDMO global integrada líder, brindando soporte a más de 500 clientes globales en todo el ecosistema farmacéutico y biotecnológico. Durante el año, la Compañía también continuó con inversiones estratégicas, incluyendo un compromiso de expansión de 90 millones de dólares en capacidades de inyectables estériles y conectores de carga útil.

, continuó fortaleciendo su posición como una CDMO global integrada líder, brindando soporte a en todo el ecosistema farmacéutico y biotecnológico. Durante el año, la Compañía también continuó con inversiones estratégicas, incluyendo un compromiso de en capacidades de inyectables estériles y conectores de carga útil. Piramal Critical Care (CHG) reforzó aún más su liderazgo en el mercado estadounidense de anestesia inhalatoria, manteniendo su posición número uno en el mercado estadounidense de sevoflurano. Además, completó la adquisición de Kenalog, al tiempo que continúa prestando servicios a más de 6.000 hospitales, centros quirúrgicos y clínicas en todo el mundo.

de Kenalog, al tiempo que continúa prestando servicios a Piramal Consumer Healthcare generó ingresos por ₹1.274 crore y continuó fortaleciendo su cartera de más de 25 marcas de consumo . La empresa lanzó 31 nuevos productos y SKU durante el año fiscal 2026, mientras que sus marcas líderes registraron un crecimiento del 24% , contribuyendo con el 52% de los ingresos totales de Consumer Healthcare.

y continuó fortaleciendo su cartera de más de . La empresa lanzó durante el año fiscal 2026, mientras que sus marcas líderes registraron un , contribuyendo con el La calidad siguió siendo un pilar fundamental de las operaciones de la compañía. Durante el año fiscal 2026, Piramal Pharma completó con éxito 38 inspecciones regulatorias, incluidas tres de la USFDA. Mantenemos nuestro estatus de cero observaciones de Acción Oficial Indicada (OAI) en todas las inspecciones de la USFDA , lo que refuerza la solidez de los sistemas de calidad y los estándares de cumplimiento de PPL.

, lo que refuerza la solidez de los sistemas de calidad y los estándares de cumplimiento de PPL. La compañía también continuó impulsando su agenda de sostenibilidad, logrando una reducción del 22,6 % en las emisiones de gases de efecto invernadero de Alcance 1 y Alcance 2 con respecto al año base del ejercicio fiscal 2022 , tras la aprobación de su hoja de ruta de descarbonización basada en la ciencia.

, tras la aprobación de su hoja de ruta de descarbonización basada en la ciencia. Piramal Pharma siguió fortaleciendo su cultura centrada en las personas, con una plantilla global de más de 7.285 empleados, al tiempo que mantuvo su firme compromiso con la seguridad laboral al lograr cero accidentes mortales por quinto año consecutivo.

Para obtener información adicional sobre el negocio y los indicadores clave de rendimiento, consulte la infografía adjunta del año fiscal 2026.

Para obtener más información, consulte el informe completo disponible en https://ppl-da-website-new-afd-endpoint-bgd4d0c9egf9g2eq.a01.azurefd.net/media/documents/Annual-Report-FY-2025-26.pdf

Acerca de Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL) (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635) ofrece una cartera de productos y servicios diferenciados a través de sus 17* centros globales de desarrollo y fabricación y una red de distribución global en más de 100 países. PPL incluye Piramal Pharma Solutions (PPS), una organización integrada de desarrollo y fabricación por contrato; Piramal Critical Care (PCC), un negocio complejo de genéricos para hospitales; y Piramal Consumer Healthcare, que vende productos de consumo y bienestar sin receta. Además, una de las empresas asociadas de PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una empresa conjunta entre Abbvie y PPL, se ha consolidado como uno de los líderes del mercado en el área de terapia oftalmológica en el mercado farmacéutico indio. Asimismo, PPL tiene una participación minoritaria estratégica en Yapan Bio Private Limited, que opera en los segmentos de productos biológicos/bioterapéuticos y vacunas.

Para obtener más información, visite: Piramal Pharma | LinkedIn

* Incluye una instalación a través de la inversión minoritaria de PPL en Yapan Bio.

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