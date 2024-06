Informe de Cronofy: Los candidatos están hartos de la falta de capacidad de respuesta en el reclutamiento

(Información remitida por la empresa firmante)

-Los candidatos están hartos de la falta de capacidad de respuesta en el reclutamiento, según el informe Expectativas de los Candidatos 2024 de Cronofy

LONDRES, 11 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- Cronofy, el programador integrado para equipos de alto rendimiento, ha publicado la última edición de su informe anual Expectativas de los Candidatos. El informe, que encuestó a 12.000 candidatos en 7 países de Europa y América del Norte, presenta información exclusiva sobre lo que los candidatos esperan de las experiencias de contratación.

Los largos tiempos de espera son psicológicamente perjudiciales para los candidatos ansiosos

Los candidatos de Reino Unido, Francia, Alemania, EE.UU., España, Canadá y los Países Bajos comparten que los largos tiempos de espera para programar entrevistas, la imagen fantasma y la falta de comunicación están generando mayores cargas psicológicas en los candidatos que nunca antes. Mencionan como el problema más frustrante en la contratación la falta de capacidad de respuesta y la mala comunicación (con un 28%). Los candidatos neurodiversos sienten el efecto de los procesos de entrevista ineficientes aún más profundamente, y reportan niveles más altos de estrés (56 %), en comparación con la población mundial (38%).

Los candidatos se quejan de los retrasos más largos registrados en la programación de entrevistas debido al aumento de la carga de trabajo de los reclutadores

En medio de los despidos, los candidatos informan que sienten que el mercado es mucho menos estable en comparación con años anteriores. En 2024, una mayor proporción (36 %) de candidatos esperan un mes o más antes de cancelar un proceso de programación de entrevistas, un 12 % más que el año pasado. Solo el 12 % de los candidatos cancelaría el proceso después de una semana, menos de la mitad en comparación con 2023.

Los reclutadores se ven sometidos a más presión, ya que el porcentaje de candidatos que esperan esperar un mes o más para su primera entrevista aumentó casi tres veces con respecto al año pasado (del 5 % al 14 %). La mayor proporción de candidatos (31 %) informa que su primera entrevista tardó entre 2 y 3 semanas en programarse, lo que representa una oportunidad perdida para los reclutadores que buscan seleccionar a los mejores candidatos.

Los candidatos exigen una programación automatizada de entrevistas para aliviar los dolores de cabeza por las demoras

Los candidatos nombraron la principal área que desean ver automatizada como la programación de entrevistas (37 %). El 81 % también afirma que tener puntos de contacto humanos durante el proceso de contratación es de vital importancia, por lo que los reclutadores deben equilibrar la automatización y la comunicación oportuna para tener éxito.

Para leer el informe, visite: https://www.cronofy.com/reports/candidate-expectations-report-2024

Acerca de Cronofy: Fundada en 2014, Cronofy permite programar entrevistas para más de 180.000 empresas, automatizando la programación de cualquier tipo de entrevista en cuestión de minutos, para que los reclutadores puedan centrarse en contratar a los mejores candidatos. El proveedor que prioriza la privacidad se integra con más de 70 sistemas de seguimiento de candidatos (ATS) y sus productos cuentan con la confianza de empresas líderes como Wise, GoDaddy, Indeed, Haufe Group y Personiov.

Founded in 2014, Cronofy powers scheduling for over 180,000 companies, automating scheduling for any kind of interview in minutes, so that recruiters can focus on hiring top candidates. The privacy-first provider integrates with 70+ ATS, and their products are trusted by leading companies like Wise, GoDaddy, Indeed, Haufe Group, and Personio.

Más información: https://www.cronofy.com/

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/informe-de-cronofy-los-candidatos-estan-hartos-de-la-falta-de-capacidad-de-respuesta-en-el-reclutamiento-302167324.html