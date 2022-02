El informe destaca la ambigüedad de los requisitos de presentación de informes en la primera ola de la regulación de tax

BRUSELAS, 1 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- The Conference Board publicó un informe hoy sobre las nuevas regulaciones de taxonomía de la UE. El estudio realizado por el grupo de expertos impulsado por miembros destaca la ambigüedad de los requisitos de divulgación y recomienda una hoja de ruta de informes de taxonomía para las empresas que aún no han comenzado su viaje de informes.

Tal y como detalla el análisis, la UE aspira a ser climáticamente neutral para el año 2050 acelerando e incentivando la inversión en actividades sostenibles. En ausencia de una definición o guía sistemática sobre lo que es sostenible, la UE ha introducido un marco que clasifica las actividades económicas "verdes". Luego, una empresa usa ese sistema para informar y divulgar hasta qué punto sus actividades comerciales se alinean con la definición de "sostenible" de la Taxonomía de la UE.

A pesar de que los plazos de implementación se han ampliado para dar al mercado un poco más de tiempo para prepararse, el plazo sigue siendo ajustado dada la cantidad de trabajo necesario para prepararse para la presentación de informes. Las empresas incluidas en el alcance deberán informar sobre sus actividades económicas "elegibles" a partir del año 2022. Y a partir de 2023, deberán informar la alineación de la taxonomía de sus actividades.

Para ayudar a las compañías a prepararse para lo que está por venir, el informe ofrece múltiples pasos que las organizaciones pueden dar:

Las empresas en Europa deben prepararse para la primera versión de los informes de taxonomía en sus informes anuales o de sostenibilidad de 2022 . Esto cubrirá el año fiscal 2021. Se requerirá una divulgación ampliada a partir de 2023. Esto presenta a las empresas un marco de tiempo ajustado para trabajar, dada la cantidad de preparación que requiere la implementación.

. Esto cubrirá el año fiscal 2021. Se requerirá una divulgación ampliada a partir de 2023. Esto presenta a las empresas un marco de tiempo ajustado para trabajar, dada la cantidad de preparación que requiere la implementación. Partes de la taxonomía y los requisitos de informes asociados aún no están finalizados, por lo que las empresas en Europa deben seguir de cerca estos desarrollos . La Comisión Europea ha adoptado un "acto delegado" solo para los dos primeros objetivos: mitigación del cambio climático y adaptación al cambio climático. Se espera que el segundo acto delegado se publique en 2022.

. La Comisión Europea ha adoptado un "acto delegado" solo para los dos primeros objetivos: mitigación del cambio climático y adaptación al cambio climático. Se espera que el segundo acto delegado se publique en 2022. Las empresas que no están sujetas a la Taxonomía de la UE deben considerar evaluar su preparación para informar de forma voluntaria. Las empresas cuyos objetivos económicos y ambientales están bien alineados pueden promover esta información para mejorar su reputación. Además, hacerlo puede atraer financiación y los inversores preguntarán al respecto.

"Existe un nivel muy bajo de acción sobre las implicaciones de la taxonomía de la UE por parte de las empresas europeas", indicó Sara Murray, directora general internacional de The Conference Board. "Al publicar nuestro informe ahora, llamamos la atención de nuestros miembros sobre este importante tema y les dejamos en claro que este es un tema que deben priorizar si aún no lo han hecho. Este problema tiene implicaciones significativas para una amplia gama de partes interesadas - no solo para inversores y administradores de activos".

"A pesar de que Europa puede continuar forjando las próximas iteraciones de las regulaciones de divulgación de taxonomía, las empresas también deben estar atentas a los desarrollos en otras jurisdicciones", destacó Anuj Saush, líder del Centro de Gobierno y Sostenibilidad de The Conference Board. "Reino Unido, así como Canadá, China, Malasia, Singapur y Sudáfrica, también están trabajando en una taxonomía".

