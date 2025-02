Informe destaca la vulneración de derechos de personas con SQM y EHS en España y exige medidas urgentes

(Información remitida por la empresa firmante)

El informe "Las cifras de SQM y EHS desde un enfoque de derechos humanos y discapacidad", presentado el 13 de febrero de 2024 por CONFESQ, destaca la urgente necesidad de medidas estructurales en España para abordar la exclusión social y vulneración de derechos que enfrentan las personas con Sensibilidad Química Múltiple y Electrohipersensibilidad

España, 14 de febrero de 2025.- El 13 de febrero de 2024 se ha presentado de manera online el informe "Las cifras de SQM y EHS desde un enfoque de derechos humanos y discapacidad". Este relevante documento busca arrojar luz sobre la situación de vulneración de derechos que enfrentan diariamente las personas afectadas por Sensibilidad Química Múltiple (SQM) y Electrohipersensibilidad (EHS) en España. La Coalición Nacional que reune a las asociaciones de Sensibilidad Química Múltiple y Electrohipersensibilidad (CONFESQ), con el apoyo de las prestigiosas organizaciones Fundación ONCE, CERMI estatal y COCEMFE, lidera esta iniciativa. Cabe destacar que Fundación ONCE ha financiado el proyecto y COCEMFE asesora a esta entidad en el reconocimiento de las barreras ambientales.



El informe ha sido presentado por sus autoras, las abogadas y consultoras de derechos humanos Paloma Torres López e Isabel Diez Velasco, de MEDUSA Human Rights. Este documento complementa los informes publicados en 2023, subrayando las experiencias de exclusión y desafíos que enfrentan quienes padecen SQM y EHS, y en esta ocasión, se espera que las administraciones públicas tomen medidas urgentes para corregir esta situación.



Una de las cifras más impactantes del informe revela que el 72% de las personas encuestadas se sienten excluidas de la sociedad con frecuencia. Esta exclusión se debe, en gran medida, a la falta de reconocimiento oficial de la discapacidad orgánica, la imposibilidad de acceder a empleos adecuados, y la dificultad para recibir atención sanitaria sin agentes desencadenantes. El informe señala que el 49% prefiere evitar los hospitales debido a la ausencia de protocolos específicos, empeorando así su salud. Además, el 67% asegura que el personal sanitario desconoce estas patologías, lo que resulta en diagnósticos incorrectos y atención inadecuada.



En el ámbito laboral, la situación es igualmente alarmante. Solo el 27% de los encuestados está trabajando, el 73% está desempleado o se encuentra incapacitado. Hay una notable falta de adaptaciones laborales y más del 70% de las solicitudes para ajustes razonables han sido rechazadas, perpetuando así el estigma y las barreras para un empleo digno. En términos de vivienda, el 38% ha tenido que mudarse debido a condiciones de vida inadecuadas.



El informe concluye con un llamado urgente a las autoridades para implementar medidas efectivas que aborden estas problemáticas. Entre las recomendaciones se incluyen la creación de protocolos sanitarios específicos, el reconocimiento de la discapacidad orgánica en marcos oficiales, la promoción de políticas inclusivas en el ámbito laboral y la adaptación de viviendas y espacios públicos. "Es imprescindible adoptar medidas estructurales para eliminar estos obstáculos y garantizar un entorno accesible para todas las personas afectadas," concluye el informe, subrayando la importancia de no ignorar más esta situación de exclusión.



CONFESQ reafirma su compromiso de trabajar en defensa de los derechos de las personas con SQM y EHS, enfatizando la necesidad de colaboración interinstitucional para lograr un cambio significativo y duradero.



La Sensibilidad Química Múltiple (SQM) es una condición crónica caracterizada por una reacción adversa a sustancias químicas presentes en el entorno, como perfumes, productos de limpieza o pesticidas, que pueden desencadenar síntomas físicos severos.



La Electrohipersensibilidad (EHS) es una condición en la que las personas experimentan síntomas adversos debido a la exposición a campos electromagnéticos emitidos por dispositivos electrónicos y redes inalámbricas.



La Coalición Nacional de Entidades de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica / Encefalomielitis Miálgica, Electrohipersensibilidad y Sensibilidad Química Múltiple (CONFESQ) representa a más de 11.000 pacientes y sus familias.







