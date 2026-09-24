El informe Gartner® 2026 sitúa a Appian en el primer puesto en flujos de trabajo y consolidación de plataformas

(Información remitida por la empresa firmante)

Appian también ha sido nombrada líder en el informe Gartner Magic Quadrant™ para tecnologías de orquestación y automatización empresarial

MCLEAN, Va., 24 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN) ha anunciado que ha obtenido el primer puesto en los casos de uso de automatización de flujos de trabajo y consolidación de plataformas en el informe 2026 Gartner Critical Capabilities™ for Business Orchestration and Automation Technologies. Además, Appian vuelve a ser líder en el informe Gartner Magic Quadrant™ 2026 para tecnologías de orquestación y automatización empresarial (BOAT) gracias a la exhaustiva visión y capacidad de ejecución.

El mercado de BOAT está experimentando un enorme impulso por las necesidades cambiantes en materia de automatización, a medida que las organizaciones pasan de la automatización de tareas a la automatización basada en agentes y abordan la creciente proliferación de agentes IA en toda la empresa.

Según Gartner, "para 2030, el 70% de las empresas adoptarán una plataforma de automatización consolidada que coordine los procesos de negocio, los agentes de IA, los bots, las API y las acciones humanas, frente al 10% actual". Gartner evaluó a 20 proveedores en cinco casos de uso habituales de BOAT. De los proveedores reconocidos como líderes, Appian fue el único que se situó entre los tres primeros en los cinco casos de uso y el que obtuvo la puntuación más alta en la capacidad crítica de 'Operaciones y Gobernanza de la plataforma'".

Appian permite a las organizaciones coordinar operaciones complejas mediante la inteligencia artificial, los sistemas y las personas. La plataforma Appian unifica las capacidades BOAT fundamentales, entre las que se incluye la coordinación de los procesos, los datos, los agentes de IA, la automatización robótica de procesos (RPA), las reglas, el procesamiento inteligente de documentos (IDP) y el desarrollo de aplicaciones low-code asistido por IA.

Las grandes empresas y las administraciones públicas utilizan Appian para automatizar sus procesos de negocio más importantes.

"Estamos automatizando el trabajo manual, coordinando procesos y reduciendo los complejos ciclos operativos de semanas a minutos en la plataforma. La IA de Appian nos brinda la oportunidad de seguir cumpliendo con nuestros planes estratégicos. Cuanta más innovación llevemos a cabo, mejores herramientas podremos ofrecer a los titulares de nuestras pólizas y más rápido podrán atender a sus pacientes" afirma Sheila Evans, Chief Product and Solutions Officer, MagMutual

Entre las principales capacidades de la plataforma de Appian evaluadas en los informes se incluyen:

Data fabric empresarial único: conecta los datos de toda la empresa sin necesidad de moverlos, lo que permite un acceso rápido y seguro. Proporciona a los agentes de IA acceso a la información en contexto en toda la organización.

conecta los datos de toda la empresa sin necesidad de moverlos, lo que permite un acceso rápido y seguro. Proporciona a los agentes de IA acceso a la información en contexto en toda la organización. Orquestación de procesos: combina el modelo determinista de procesos, las reglas de negocio y la automatización con IA probabilística para ofrecer flujos de trabajo fiables, seguros y regulados para los agentes de IA de la empresa.

combina el modelo determinista de procesos, las reglas de negocio y la automatización con IA probabilística para ofrecer flujos de trabajo fiables, seguros y regulados para los agentes de IA de la empresa. Orquestación y gobernanza de agentes: coordina el trabajo entre los agentes de IA de Appian y de terceros con control empresarial, observabilidad completa y vías de escalación humana.

coordina el trabajo entre los agentes de IA de Appian y de terceros con control empresarial, observabilidad completa y vías de escalación humana. Plataforma potente: aúna la IA, los datos y la automatización de procesos en una única plataforma para conectar la IA con el trabajo de gran impacto. Ayuda a las organizaciones a modernizar sus sistemas en una plataforma consolidada y a reducir la deuda técnica que obstaculiza la automatización y las implementaciones de IA.

Como proveedor reconocido de software empresarial en los ámbitos de los procesos de datos y de IA, con más de 25 años de éxitos con sus clientes, la plataforma Appian ofrece resiliencia y escalabilidad de nivel empresarial.

"La IA debe funcionar con total fiabilidad cuando se ejecutan procesos operativos de alto riesgo," afirma Sanat Joshi, Executive Vice President of Product at Appian. "Al integrar agentes de IA directamente en modelos de procesos estructurados y deterministas, Appian proporciona a la IA los objetivos exactos, el contexto preciso y las medidas de seguridad necesarias para ejecutar tareas complejas de forma segura. Este reconocimiento como líder por parte de Gartner valida nuestra visión de una IA empresarial seria, basada en los procesos."

Para obtener más información sobre la posición de Appian como líder en orquestación y automatización, puede descargar una copia gratuita del informe Gartner en appian.com/boat-report.

Gartner, Inc. 2026 Critical Capabilities for Business Orchestration and Automation Technologies (BOAT). Saikat Ray, Art Villa, Tushar Srivastava, Sachin Joshi, Adam Briggs, Mike Warren. 15 September 2026.

Gartner and Magic Quadrant are trademarks of Gartner, Inc. and/or its affiliates.

Gartner no respalda a ninguna empresa, proveedor, producto o servicio mencionado en sus publicaciones, ni aconseja a los usuarios de tecnología que elijan únicamente a aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otras distinciones. Las publicaciones de Gartner recogen las opiniones de la organización de análisis empresarial y tecnológico de Gartner y no deben interpretarse como afirmaciones de hecho. Gartner renuncia a toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta publicación, incluidas las garantías de comerciabilidad o de idoneidad para un fin determinado.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones que no sean hechos históricos, incluidas las relativas a las capacidades futuras de los productos, los planes estratégicos y el crecimiento del sector, son prospectivas. Estas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente. Appian no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas.

Acerca de Appian

Appian ofrece automatización basada en inteligencia artificial para los procesos empresariales más importantes de las organizaciones más grandes del mundo.

En la plataforma de Appian, los clientes crean procesos impulsados por inteligencia artificial que agilizan el trabajo, reducen los costes y gestionan los riesgos. Nuestra plataforma destaca por su potencia, fiabilidad y escalabilidad únicas. Llevamos más de 25 años automatizando procesos y conocemos las operaciones empresariales como nadie.

Para obtener más información, visita appian.es. [Nasdaq: APPN]

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