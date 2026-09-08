Informe Igres, así evoluciona la inversión inmobiliaria en Valencia en 2026 - Informe Igres

(Información remitida por la empresa firmante)

Valencia, 8 de septiembre.- Sergi Lerma, CEO de IGRES INVERSION, ha elaborado un análisis del mercado residencial de 2026 a partir de datos de evolución de precios, crecimiento demográfico, oferta de vivienda y de la experiencia operativa acumulada por IGRES en operaciones reales de inversión inmobiliaria. El Informe IGRES 2026 pone especial atención en Valencia y la Comunidad Valenciana y apunta a un cambio progresivo en el mapa de la inversión.

Según Lerma, el mercado residencial español entra en 2026 con una tensión creciente entre oferta y demanda. Mientras la creación de nuevos hogares continúa aumentando, la construcción de vivienda sigue sin acompañar ese ritmo, especialmente en mercados como Valencia, donde la oferta resulta insuficiente para responder al crecimiento de la demanda.

El déficit acumulado se estima entre 700.000 y 730.000 viviendas, mientras los precios mantienen una trayectoria ascendente. Según los últimos datos disponibles, algunos indicadores reflejan incrementos cercanos al 15,6% interanual, que alcanzan el 17,3% en determinadas áreas metropolitanas.

La presión resulta especialmente visible en la Comunidad Valenciana, donde ciertos indicadores sitúan las subidas próximas al 20%. La autonomía ha incrementado su población aproximadamente un 9% en cinco años y un 11% durante la última década, mientras la construcción permanece muy alejada de los niveles registrados durante el anterior ciclo expansivo.

Una de las principales conclusiones del Informe IGRES 2026 es que este desequilibrio está modificando progresivamente el mapa de la inversión inmobiliaria en Valencia y ampliando el foco hacia nuevos municipios.

Valencia capital mantiene su atractivo, pero obliga a ampliar el radio

Valencia continúa concentrando buena parte del interés inmobiliario por su población, actividad económica, servicios, universidades y capacidad para generar demanda residencial. Sin embargo, el fuerte encarecimiento de la vivienda eleva progresivamente el esfuerzo necesario para acceder a determinados inmuebles y lleva a analizar ubicaciones alternativas.

La tensión también se traslada al alquiler. En Valencia se han llegado a registrar más de 100 candidatos para un único anuncio, una cifra que evidencia la distancia existente entre el número de viviendas disponibles y las necesidades residenciales.

Una de las principales conclusiones del Informe IGRES 2026 es que el inversor está ampliando progresivamente su radio de búsqueda fuera de Valencia capital.

“Esta situación no implica una pérdida de atractivo de la capital, sino una ampliación geográfica del análisis. El inversor presta cada vez mayor atención a municipios próximos que combinan conexiones con Valencia, actividad económica, servicios y una demanda de alquiler capaz de mantenerse en el tiempo”, explica Sergi Lerma.

El área metropolitana gana protagonismo

“El inversor ya no puede limitarse a mirar Valencia capital. Hay municipios con empleo, industria, población creciente y una demanda de alquiler muy sólida que ofrecen mejores puntos de entrada”, señala Lerma.

El nuevo escenario sitúa a los municipios del área metropolitana en una posición cada vez más relevante. La subida de los precios en la capital favorece la búsqueda de alternativas con precios de entrada más contenidos, especialmente en localidades bien comunicadas y con tejido empresarial, empleo y servicios consolidados.

La selección, por tanto, deja de depender exclusivamente de la proximidad al centro. Factores como las conexiones de transporte, los polígonos industriales, la presencia de empresas, la evolución demográfica y las necesidades reales de vivienda permiten identificar mercados residenciales con dinámica propia.

Esta expansión del radio ayuda a entender por qué el análisis inmobiliario requiere actualmente una perspectiva territorial más amplia. La demanda se desplaza hacia municipios cercanos cuando el diferencial de precios compensa la distancia y existen buenas comunicaciones con los principales núcleos de empleo.

Castellón gana peso en el radar del inversor

Una parte creciente de las operaciones analizadas por IGRES INVERSION se concentra ya en municipios del área metropolitana y Castellón, lo que empieza a situar a la provincia en el radar de la inversión inmobiliaria.

Frente a los precios alcanzados en Valencia capital y determinadas zonas metropolitanas, Castellón ofrece puntos de entrada inferiores y cuenta con actividad industrial, empleo y núcleos urbanos capaces de sostener una demanda residencial estable.

Almassora, Vila-real o Castellón capital son ejemplos de mercados donde confluyen precios de entrada más contenidos, tejido industrial y demanda residencial.

El Informe IGRES 2026 también destaca que, aunque los valores nominales de la vivienda en España ya superan ligeramente los máximos de 2007, en términos reales todavía se encontrarían alrededor de un 32% por debajo de aquellos niveles, lo que permite contextualizar mejor las comparaciones con el anterior ciclo inmobiliario.

La previsión de IGRES INVERSION apunta a que los precios continuarán aumentando durante 2026, aunque progresivamente podrían hacerlo a ritmos más moderados.

“Valencia y Castellón deben empezar a observarse como partes de un mapa cada vez más amplio, en el que la disponibilidad de vivienda, la demografía, el empleo y la industria tendrán un peso creciente”, explica Sergi Lerma.

“La clave ya no es comprar lo más cerca posible del centro, sino identificar dónde existe una combinación sostenible de precio, empleo, población y demanda de alquiler. Ese será uno de los grandes cambios de la inversión inmobiliaria en los próximos años”, concluye.

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