Informe de Lattice sobre el Estado de la Estrategia de Personas 2026 (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Informe de Lattice sobre el Estado de la Estrategia de Personas 2026: Casi la mitad de los líderes de RR.HH. en EE.UU. consideran abandonar el sector debido al impacto emocional, y el 83 % se muestra optimista sobre la IA

Los resultados anuales muestran que la DEIB se reduce al 16 % a medida que se prioriza la gestión del rendimiento.

El 72 % de los equipos de alto rendimiento aprovecha la tecnología para impulsar los resultados.

SAN FRANCISCO, 3 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Lattice, la plataforma líder de RR.HH. donde las personas y la IA prosperan juntas, publicó hoy su Informe sobre el Estado de la Estrategia de Personas 2026 anual, en el que se encuestó a 1.002 líderes y gerentes de RR.HH. de todo el mundo. El informe revela un análisis profundo del panorama cambiante de los recursos humanos y las prioridades estratégicas que configuran el futuro del trabajo a nivel mundial.

Mientras los equipos de RR.HH. se preparan para un año de desafíos dinámicos, que incluyen prioridades contrapuestas y presupuestos más reducidos, el informe destaca un enfoque en la gestión del rendimiento, el compromiso de los empleados y la integración de tecnologías avanzadas, como la IA con agentes.

"El informe de este año deja algo claro: se trata de volver a los fundamentos del negocio. RR.HH. está en el centro de las oportunidades más cruciales de la actualidad: impulsar el rendimiento, involucrar a las personas y adoptar la IA de forma responsable", afirmó Sarah Franklin, consejera delegada de Lattice. "Los líderes más eficaces no utilizan la IA para reemplazar a las personas, sino para abrazar lo que nos hace humanos: potenciar la creatividad, el ingenio y la diversidad de perspectivas. En Lattice, nos comprometemos a ayudar a RR.HH. a avanzar de la eficiencia a la eficacia, otorgando a las personas superpoderes y haciendo que el trabajo sea significativo para todos".

El rendimiento cobra protagonismo

La Gestión del Rendimiento se ha convertido en la principal prioridad para el 40% de los equipos de RR.HH. a nivel mundial, seguida de cerca por el Compromiso de los Empleados con un 39%. A medida que las organizaciones exigen una mayor rendición de cuentas a sus departamentos de RR.HH., este cambio refleja los desafíos de equilibrar el rendimiento y el compromiso a la luz de los cambios estratégicos hacia resultados medibles.

"El rendimiento y el compromiso no deben ser opuestos; se impulsan mutuamente y deben estar bien equilibrados", afirmó Stéphanie Fraise, directora de Recursos Humanos de OpenClassrooms, una de las mayores plataformas de educación y formación en línea de Europa. "Priorizar uno a expensas del otro genera beneficios a corto plazo, pero un deterioro a largo plazo".

Lea el informe completo para aprender cómo RR.HH. puede impulsar resultados, innovar estratégicamente y construir equipos y empresas comprometidas de forma inteligente. Los hallazgos clave incluyen:

Diferencias regionales resaltan diferentes priorizaciones de Diversidad, Equidad, Inclusión y Pertenencia (DEIB) y Compromiso

La encuesta reveló variaciones regionales notables en las prioridades de RR.HH. Los equipos europeos muestran el mismo enfoque en el Compromiso de los Empleados y el Aprendizaje y Desarrollo (ambos con un 36%), a la vez que tienen el doble de probabilidades que sus homólogos estadounidenses de priorizar las iniciativas de Diversidad, Equidad, Inclusión y Pertenencia (DEIB) (24% frente al 11%).

Sin embargo, la DEIB como prioridad global ha disminuido significativamente, con solo el 16% de los equipos enfocándose en ella en 2026, en comparación con un pico del 30% en 2023. A pesar de este cambio, el 61% de los equipos de RR.HH. con roles dedicados a DEIB planean mantenerlos, y los equipos de RR.HH. con mayor rendimiento tienen 5 veces más probabilidades de priorizar la DEIB.

El informe destaca que la reducción de presupuestos y el enfoque en la gestión del rendimiento han llevado a las organizaciones a restar prioridad a las iniciativas de DEIB. Esta polarización se ha vuelto significativa: el 32 % de los líderes de RR.HH. afirman sentirse estancados al gestionar los diferentes puntos de vista de empleados y líderes que no coinciden en DEIB.

La adopción de tecnología se acelera a pesar de las divisiones generacionales

El informe revela una clara correlación entre la adopción de tecnología y el rendimiento del equipo: el 72 % de los equipos de alto rendimiento utilizan cuatro o más herramientas especializadas de RR.HH., en comparación con un promedio de tres herramientas entre todos los encuestados.

Las actitudes generacionales hacia la tecnología varían significativamente:

El 53 % de la Generación Z busca activamente nuevas tecnologías.

El 58 % de la Generación X exige pruebas antes de probar nuevas herramientas.

El 56 % de los Baby Boomers cree que la tecnología reduce la conexión humana.

A pesar de estas diferencias, la adopción de la IA está cobrando impulso en todos los grupos de edad, y el 42 % de los profesionales de RR.HH. de oficina ya utilizan la IA con agentes con regularidad. Cabe destacar que, en conjunto, el 83 % de los profesionales de RR.HH. expresa entusiasmo, esperanza u optimismo sobre la externalización de tareas a la IA con agentes, incluso cuando el 61 % mantiene inquietudes éticas.

Regina Ross, vicepresidenta ejecutiva y directora de personal y operaciones de Opportunity Finance Network, señala que la implementación de pilotos de bajo riesgo ayudará a los equipos a probar nuevas herramientas basadas en IA y a escalar las que funcionan, a la vez que invierten el presupuesto de forma inteligente. Pero más allá de la implementación, los equipos de RR.HH. deben centrarse en facilitar la preparación tecnológica y de IA, afirmó Ross, "para reimaginar sus roles como facilitadores estratégicos respaldados por la tecnología, en lugar de verse marginados por ella".

El informe observa que existe un cambio a nivel macro centrado en la gestión proactiva y continua del talento como parte de una revolución cultural más amplia en la alineación interorganizacional, y que la IA impulsa este cambio.

La IA puede ayudar a mejorar la calibración y la consistencia de los gerentes, ayudándolos a comparar evaluaciones, identificar sesgos y condensar la retroalimentación, afirmó Joaquin Migliore , Director de Experiencia de Personas en Superside , "como si se les asignara un HRBP dedicado a analizar las evaluaciones con ellos".

Estabilidad de la fuerza laboral en medio de desafíos

En EE.UU., varios factores han llevado a casi la mitad (48 %) de los profesionales de RR.HH. a considerar abandonar el sector, en comparación con solo el 31 % en Europa. Sin embargo, el compromiso general se mantiene estable en el 78 %, y el 79 % confía en su estabilidad laboral. Los principales motivos para considerar la salida incluyen el impacto emocional de gestionar los problemas de los empleados, sentirse infravalorado y los desafíos para conciliar la vida laboral y personal.

Mirando hacia el futuro: Optimismo y resiliencia para los líderes de personal

A medida que las organizaciones se desenvuelven en un panorama cada vez más complejo de dinámicas en constante evolución, una verdad se mantiene constante: los líderes resilientes contribuyen al éxito de sus empleados y negocios definiendo la cultura, el compromiso y la conexión humana en el presente y en el futuro.

La IA y las tecnologías emergentes están transformando el funcionamiento de los equipos, y las organizaciones más vanguardistas utilizan estas herramientas no para reemplazar el contacto humano, sino para ampliarlo, creando más oportunidades para un trabajo estratégico, transparente y significativo.

Al adoptar la innovación tecnológica, los líderes de RR.HH. demuestran que la poderosa combinación de IA y enfoques centrados en el ser humano no solo puede coexistir, sino que también contribuye a crear el futuro del trabajo.

Acerca del Informe sobre el Estado de la Estrategia de Personas

El Informe sobre el Estado de la Estrategia de Personas 2026 incluye las respuestas de una encuesta a 1.002 profesionales de RR.HH., recopiladas entre el 2 de abril y el 5 de junio de 2025. Los encuestados representan diversos sectores, tamaños de empresas, niveles de puesto y mercados geográficos, incluyendo EE.UU., Canadá, Inglaterra, Alemania, Francia y otras ubicaciones globales.

Acerca de Lattice

Lattice es la mejor plataforma integral para el personal, que ofrece a los equipos de RR.HH. todo lo que necesitan para RR.HH., Talento e IA, todo en un mismo lugar. La plataforma integra a la perfección un sistema de información de recursos humanos (SIRH) moderno con gestión del rendimiento, análisis de compromiso, análisis basados en IA, nómina y herramientas de desarrollo profesional. Esto proporciona a los equipos de RR.HH. todo lo necesario para construir equipos de alto rendimiento y tomar decisiones basadas en datos que impulsen los resultados empresariales.

A diferencia de los sistemas obsoletos e inconexos, Lattice elimina la necesidad de elegir entre programas de personal de primera clase y la eficiencia operativa. Porque los equipos de RR.HH. no deberían tener que elegir entre el impacto estratégico y un sistema que simplemente funciona.

Con oficinas en Norteamérica y Reino Unido, Lattice presta servicio a más de 5.000 clientes en todo el mundo, entre los que se incluyen Gusto, Brilliant Earth, Intercom, Webflow, Calm, NPR, Tide y muchos más. La empresa ha figurado en la lista Inc. 5000 de las empresas privadas de más rápido crecimiento durante cuatro años consecutivos y el 99 % de sus empleados la considera un Great Place to Work.

Para más información, visite www.lattice.com .

El Informe completo sobre el Estado de la Estrategia de las Personas de 2026 está disponible en https://lattice.com/state-of-people-strategy/2026

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/745587/Lattice_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/informe-de-lattice-sobre-el-estado-de-la-estrategia-de-personas-2026-302545728.html