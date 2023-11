Un informe muestra la falta de colaboración entre las partes interesadas en salud humana, animal y ambiental

The One Health Connectability Chart. ATTRIBUTION SOURCE: JPA Health, “One World, One Health: Exploring the Connectability between Human, Animal and Environmental Health”

-El nuevo informe 'Un mundo, una salud' muestra la necesidad crítica de una colaboración más estrecha entre las partes interesadas clave en la salud humana, animal y ambiental

JPA Health presenta puntuación de conectividad para medir las relaciones entre audiencias clave

WASHINGTON, 1 de noviembre de 2023/PRNewswire/ -- Un nuevo informe de JPA Health titulado, "One World, One Health: Exploring the Connectability between Human, Animal and Environmental Health," (Un mundo, una salud: exploración de la conectividad entre la salud humana, animal y ambiental) revela una preocupante falta de comunicación y colaboración entre las partes interesadas globales influyentes en la salud humana, animal y ambiental.

El concepto One Health, respaldado por la Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, reconoce la necesidad de una mayor colaboración entre las partes interesadas en la salud humana, animal y ambiental. 1,2 Los principios de Una Salud también se reflejan en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, incluido el Hambre Cero (Objetivo 2), la Buena Salud y el Bienestar (Objetivo 3), el Agua Limpia y el Saneamiento (Objetivo 6), la Vida Submarina (Objetivo 14) y la Vida en la Tierra (Objetivo 15). 3

"Esperamos que este análisis sirva como catalizador para el cambio, encendiendo conversaciones e inspirando acciones colaborativas hacia un futuro en el que One Health sea adoptado como base para abordar los complejos desafíos de salud de nuestro tiempo", afirmó el profesor Michael Lairmore DVM, PhD, profesor distinguido (Emérito) y ex decano de UC Davis, quien contribuyó al informe.

Para generar el informe, se utilizó la herramienta de análisis de JPA Health, GRETEL®, para evaluar las conexiones y la influencia entre organizaciones e individuos (utilizando el análisis de redes sociales como proxy). Los hallazgos clave son:

Para generar estos hallazgos, JPA Health utilizó la 'Puntuación de conectividad' y un análisis de las partes interesadas para evaluar la eficacia con la que las diferentes partes interesadas construyen conexiones sociales y difunden mensajes. Una puntuación de conectividad de 1,0 o superior significa mensajes con una mayor propensión a una difusión generalizada. Sin embargo, es preferible lograr una puntuación cercana a 2,0 o superior para optimizar el alcance del mensaje y la conciencia general.

"Desarrollamos este informe para subrayar la necesidad apremiante de que todas las partes interesadas, incluidos los consejeros delegados y los ejecutivos de alto nivel, prioricen el enfoque One Health y trabajen de manera más intencionada para proteger la salud humana y animal, así como la sostenibilidad a largo plazo de nuestra planeta", afirmó Carrie Jones, consejera delegada de JPA Health. "Instamos a los líderes empresariales a sentar precedentes, defendiendo la comunicación intersectorial y un compromiso compartido con un mundo más saludable. Esto no es sólo una obligación moral; es una necesidad estratégica para el éxito empresarial sostenible y a largo plazo".

Las brechas en la conversación sobre One Health identificadas por el análisis de JPA Health podrían abordarse de varias maneras, incluidas, entre otras: políticas federales, estatales y locales integradas y mejoradas; campañas de comunicación específicas; alianzas intersectoriales más sólidas; y esfuerzos más auténticos de diversidad, equidad e inclusión.

El informe completo está disponible aquí.

Aproximación

JPA Health utilizó su herramienta patentada de información basada en inteligencia artificial, GRETEL®, para analizar datos de redes sociales desde agosto de 2022 hasta julio de 2023. Este análisis reveló importantes conocimientos sobre el enfoque One Health, incluido cómo de bien se están comunicando los sectores de salud humana, animal y ambiental. Si bien las iniciativas One Health tienen un impacto global, el informe muestra que los actores clave en los campos de la salud, la medicina y la ciencia no están manteniendo conversaciones continuas y profundas sobre One Health. También destaca la comunicación limitada entre estas partes interesadas, lo que subraya la necesidad urgente de una mejor colaboración para abordar los complejos desafíos de salud global.

Acerca de JPA Health

JPA Health es una agencia independiente galardonada de servicio completo establecida en 2007. Con oficinas en EE.UU. y Reino Unido, la agencia ofrece servicios de marketing, relaciones públicas y promoción. JPA Health recibió recientemente el premio Agencia del Año 2023 de PR Daily. La firma es líder en el sector de la salud por su trabajo galardonado en el diseño de campañas de salud que impulsan el cambio y brindan resultados medibles. Al equipo de JPA Health le apasiona ayudar a las personas a vivir una vida más saludable. Para obtener más información, visite www.jpa.com.

Acerca de GRETEL®

El motor de comunicaciones de precisión patentado de GRETEL está diseñado para ayudar a los usuarios a navegar por el complejo panorama de las comunicaciones de salud al proporcionar información basada en datos, identificar tendencias y comprender las preferencias de la audiencia. Al analizar grandes conjuntos de datos, puede identificar temas, tendencias y preferencias dentro de temas de salud específicos, lo que permite el desarrollo de estrategias de mensajería específicas y efectivas para interactuar con las audiencias.

Acerca de One Health

One Health reconoce la interconexión entre la salud humana, la salud animal y la salud ambiental. La prevención de enfermedades y el seguimiento de las enfermedades zoonóticas pueden reducir el riesgo de brotes de enfermedades graves. La salud del medio ambiente impacta a los humanos, los animales y las plantas. La deforestación, la contaminación y el cambio climático tienen consecuencias para todas las áreas de One Health y, al considerar estas cuestiones de manera integral, podemos abordar problemas complejos de salud global y lograr mejores resultados para todos nosotros.1,2

