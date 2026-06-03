El Informe Mundial de la Generosidad revela los factores que aumentan la generosidad hacia las buenas causas

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Una nueva investigación llevada a cabo de la Charities Aid Foundation (CAF) ha mostrado cómo las personas donan a causas benéficas en países de todo el mundo y qué factores influyen en su generosidad. Como principal estudio global sobre generosidad y sociedad civil, el Informe Mundial de la Generosidad de CAF utiliza información de más de 60.000 personas para analizar las donaciones en 105 países.

A nivel global, el 61% de las personas donaron el año pasado, ya sea directamente a personas necesitadas, a organizaciones benéficas o por motivos religiosos. Esta cifra ha disminuido ligeramente con respecto al 64% registrado en 2024. En promedio, las personas donaron el 1% de sus ingresos, aunque los niveles varían. En África, la donación promedio fue del 1,6% de los ingresos, en comparación con el 0,6% en Europa.

Nigeria es el país más generoso del mundo, donde la gente dona un promedio del 2,8% de sus ingresos a organizaciones benéficas, ya sea por motivos religiosos o para ayudar a personas necesitadas. Los diez países más generosos se encuentran en África y Asia.

En proporción a sus ingresos, el grupo de edad más generoso es el de 25 a 44 años, que dona de media el doble de sus ingresos que las personas mayores de 55 años (1,2% frente a 0,6%).

Las causas religiosas son las más populares para recibir donaciones, con el apoyo del 31% de la población. Le siguen las causas destinadas a la infancia y la juventud, así como la lucha contra la pobreza, que cuentan con el apoyo del 29%.

En todo el mundo, las personas son mucho más propensas a apoyar a organizaciones benéficas que trabajan localmente (56%) o a nivel nacional en su país (55%) que a aquellas que operan en varios países (22%). Sin embargo, los donantes de países con mayores ingresos, como los de Europa, destinan una mayor proporción de sus fondos a organizaciones benéficas que trabajan en varios países que los donantes de países con menores ingresos.

La investigación explora los factores que influyen en las donaciones, incluyendo las motivaciones personales, las normas sociales y el sentido de pertenencia a una comunidad. Los países donde más del 80% de la población siente un fuerte sentido de pertenencia a su comunidad local donan casi tres veces más que los países donde los niveles de pertenencia son bajos.

Mark Greer, director general de la Charities Aid Foundation, afirmó: "La generosidad es un acto profundamente personal que depende de diversos factores, como los valores, las circunstancias y las experiencias. Al comprender estas influencias y cómo se manifiestan en todo el mundo, podemos aprender qué impulsa culturas de generosidad dinámicas para fortalecer la resiliencia de la sociedad civil".

"Todo el mundo tiene un papel que desempeñar en el fomento de la filantropía. Promover el diálogo y, aún más importante, la acción por parte de individuos, organizaciones benéficas, empresas y gobiernos puede contribuir a construir sociedades civiles más fuertes y prósperas".

Explore el informe y los datos a nivel de país a través de: www.worldgivingreport.org

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2734023/5997003/Charities_Aid_Foundation_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/el-informe-mundial-de-la-generosidad-revela-los-factores-que-aumentan-la-generosidad-hacia-las-buenas-causas-302790156.html