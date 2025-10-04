(Información remitida por la empresa firmante)

-Aumento de ingresos y ganancias: el informe provisional de PATEO muestra un crecimiento del 38,3% en las ganancias brutas

SHANGHAI, 4 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- PATEO CONNECT Technology (Shanghai) Co., Ltd. (en adelante, "PATEO", código bursátil: 2889.HK), publicó su primer informe provisional desde su salida a bolsa, que muestra mejoras sólidas en las métricas financieras clave, con un crecimiento de las ganancias brutas del 38,3 %.

En el primer semestre de 2025, los ingresos de PATEO alcanzaron los 10.860 millones de RMB, un aumento interanual del 26,2 %. El beneficio bruto ascendió a 1.560 millones de RMB, un 38,3 % más interanual, mientras que el margen bruto aumentó 1,3 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año anterior.

El crecimiento de los indicadores clave destacados en el informe provisional de PATEO se atribuye a la exitosa estrategia de productos de alta gama de la compañía, la mejora de las capacidades de negocio principales y la sólida trayectoria en I+D del sector.

Los envíos de controladores de dominio de cabina inteligente de PATEO aumentaron de aproximadamente 300.000 unidades en el mismo período del año anterior a 400.000 unidades, de las cuales 160.000 fueron controladores de dominio SoC de alta gama, lo que consolida aún más la ventaja competitiva de la compañía en el sector de las cabinas inteligentes de alta gama.

El fortalecimiento y la mejora de las capacidades principales de la empresa se tradujeron en dos áreas clave de crecimiento constante según el informe provisional: los ingresos por soluciones de cabina inteligente alcanzaron los 1.039,6 millones de RMB, un aumento interanual del 25,9%; y los ingresos por servicios conectados alcanzaron los 44,2 millones de RMB, un aumento interanual del 37,9%.

El informe provisional muestra que la inversión en I+D de PATEO Automotive aumentó un 17,4% interanual, y PATEO se posicionó como el primer proveedor nacional de soluciones de cabina inteligente y servicios conectados en cuanto a número de patentes de invención registradas. A 30 de junio de 2025, la empresa había obtenido 1.785 patentes, de las cuales 935 eran patentes de invención. Durante el mismo período, PATEO Automotive solicitó 6.088 patentes, de las cuales 5.026 eran patentes de invención, lo que representa aproximadamente el 82,6% del total de sus solicitudes de patente.

Coincidiendo con su exitosa salida a bolsa en Hong Kong, PATEO también anunció conjuntamente con la marca Porsche una colaboración para desarrollar una nueva generación de sistemas de infoentretenimiento para vehículos, diseñados para el mercado chino.

Como declaró el presidente Ying Zhenkai (también conocido como Ying Yilun) en el informe semestral de la compañía: "PATEO ha logrado resultados fructíferos mediante la profundización de la colaboración en las cadenas de suministro, tanto ascendentes como descendentes, de sus negocios principales, con un rendimiento excepcional en productos de alta gama, un progreso constante en los negocios internacionales y un crecimiento significativo de los ingresos". Estas cifras financieras en constante crecimiento, combinadas con la clara trayectoria de crecimiento de la compañía y su enfoque en el mercado, prometen ofrecer una rentabilidad aún más atractiva a los inversores.

